LÖSEV'in Yeni Yıl Balosu ile Lösemili Çocuklara Moral - Son Dakika
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LÖSEV'in Yeni Yıl Balosu ile Lösemili Çocuklara Moral

LÖSEV\'in Yeni Yıl Balosu ile Lösemili Çocuklara Moral

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen yeni yıl balosunda, lösemi tedavisi gören çocuklar keyifli bir gün geçirdi. İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar için masal atölyesi, animasyon gösterileri ve müzikli eğlenceler yer aldı. Ünlü şarkıcı Edis de etkinliğe canlı yayınla katılarak çocuklara destek verdi.

28.12.2024 20:07  Güncelleme: 20:11
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Lösemili Çocuklar Vakfı(LÖSEV) tarafından düzenlenen yeni yıl balosunda lösemi tedavisi gören çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

LÖSEV'in öncülüğünde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Diyarbakır, Erzurum, Samsun ve Van gibi birçok ilde Yeni Yıl Balosu etkinlikleri düzenlendi. İstanbul Avrupa Yakası'ndaki etkinlik, Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çocuklar için özel olarak hazırlanan programda masal atölyesi, animasyon gösterileri, DJ eşliğinde müzikli eğlence ve danslar yer aldı. Etkinlikte doyasıya eğlenen çocuklar, yeni yıl pastasını hep birlikte keserek sağlık dolu bir yıl dileğinde bulundu.

EDİS CANLI OLARAK BAĞLANDI

Yeni yıl dileklerini yılbaşı ağacına asan çocuklar, etkinlik boyunca moral ve motivasyon depoladı. Etkinliğe canlı yayın bağlantısı aracılığıyla katılan ünlü şarkıcı Edis de çocuklara destek mesajları ileterek onların mutluluğuna ortak oldu.

'BANA İLAÇTAN DAHA İYİ GELİYOR'

Etkinliğe katılan Uğurcan Er, "Yeni yılda dileklerim, evimize geçebilmek. Anneannemin evinde kalıyorum ve annemin, babamın sağlıklı ve uzun ömürlü yaşamasını istiyorum. Etkinlikler çok güzel ve motivasyon sağlıyor ve sağlık açısından da çok iyi. Sağlık konusunda sadece besinler değil, besinlerin önemli olduğu kadar da psikolojik olarak insanın psikolojisine önem vermesi lazım. Psikolojik olarak bana inanın ilaçtan daha iyi gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH HERKES İYİ OLUR'

Etkinliğe katılan Bade Urkun ise, "LÖSEV'in yeni yıl gösterisini çok sevdim. Benim ciğerlerimde su birikmişti. Bir tane doktor vardı. O doktor beni yanına aldı ve beni iyileştirdi. Ben keldim, saçlarım uzadı. Beni iyileştirdiği için çok mutluyum. Ona teşekkürlerimi iletiyorum. Buradan onu çok sevdiğimi söylüyorum. İnşallah güzel bir hayatı olur. Çok güzel bir etkinlikti benim için. Palyaçolar, pamuk prensesler çok güzeldi. İnşallah hep böyle herkes iyi olur, hiçbir hastalıkları olmaz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel LÖSEV'in Yeni Yıl Balosu ile Lösemili Çocuklara Moral - Son Dakika

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