(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi ve Mersin Cemevi, Madımak Katliamı'nın 31'inci yılında anma programı düzenledi

(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi ve Mersin Cemevi, Madımak Katliamı'nın 31'inci yılı nedeniyle anma programı düzenledi. Programda sanatçı Ender Balkır türkülerini, yaşamını yitirenler için seslendirdi.

2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Oteli'nde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında 33 aydın ve sanatçının öldürülmesinin 31'inci yılında Yenişehir'de anma programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, programda şunları söyledi:

"31 yıl önce Sivas'ta, Madımak Oteli'nde çok büyük bir insanlık dramı, çok büyük bir utanç yaşandı. Bugün burada 30 yılı aşkın süre geçmiş olmasına onları unutmadık ve bir aradayız. 5 yıl önce göreve geldik. Her yıl Madımak'ta kaybettiğimiz canları andık. Bugün de Mersin Cemevi'mizde canlarımızlayız. Anmalardaki amacımız bir yarayı kaşımak değil, bir yarayı kanatmak değil, bu anmalar böyle insanlık dramlarının bir daha tekrar edilmemesi, böyle utançların bir daha olmaması için yapıyoruz. Her şeye rağmen bizler, kutsal Anadolu topraklarında barışı, kardeşliği ve hoşgörüyü var etmek için mücadele edeceğiz. Gericiliğe karşı aydınlığı, gericiliğe karşı çağdaşlaşmayı ve bilimi sonuna kadar savunacağız ve bu topraklarda her ne olursa olsun büyük önder Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesinin yakalanması anlayışını devam ettireceğiz. Gericiliğe ve yobazlığa teslim olmayacağız. Yolumuz belli, yolumuz bilimin ışığında aydınlık yoldur. Kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Nur içinde yatsınlar."

"2 Temmuz Madımak Katliamı merhamet duygusu kalmamış, ahlak ve erdemlikten uzak olanlar tarafından yapıldı"

Cemevi Başkanı Hasan Kılavuz ise "31 yıl önce şehit edilen 33 canımız, 33 genç ve aydın ve burada yakılan bu çıralar ister bugün olsun ister gelecekte onların aziz ruhları için yakılan her çıra, bir daha bu acıların yaşanmaması için bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Ne zamanda kadar? Madımak utanç müzesi kurulana kadar. Bir daha bu katliamların yaşanmamasına karar verilinceye kadar" dedi. Katliamı, merhamet duygusu kalmamış, ahlak ve erdemlikten uzak olanlar tarafından yapıldığını vurgulayan Kılavuz, "Saz ile türkü ile deyiş ile onları anıyoruz, onlar unutulmuyor ve unutulmayacak. Sorarlar zaman zaman Alevilik nedir? Diye. Alevilik binlerce yıllık bir yastır, mazlumların bin yıllık hak arayışıdır bu topraklarda. Yıllardır Kerbela'lar yaşıyoruz, Madımak da bunlardan biridir. Eşit yurttaşlık, barış ve kardeşlik her dem bizim şiarımız olsun" diye konuştu.

Anma programı sanatçı Ender Balkır dinletisi, semah ve deyişlerle son buldu.