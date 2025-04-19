Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'a Altı Yeni Halk Ekmek Büfesi Kazandırdı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek projesi, Akhisar'da vatandaşlarla buluştu. İlçeye kazandırılan altı yeni şube ile Manisa'da Halk Ekmek büfelerinin sayısı 44'e ulaştı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, halka uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek ulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek projesini Akhisar'da da başlattı. Açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye bürokratları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akhisar'ın çok şanslı olduğunu belirterek, 2019 yılından bu yana Besim Dutlulu aracılığıyla sosyal belediyecilik hizmetlerine kavuştuğunu vurgulayan Zeyrek, şunları söyledi:

"Görev süremizin bir yılını tamamladık. Bu bir yıl içerisinde geriye bakıyorum neler yaptığımıza. Asli görevlerimizi yerine getirdik. Bunun yanı sıra maalesef Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamındaki eksiklerini gördük ve buna yönelik çalışmalarımızı başlattık. Biz bir yerde hizmet yaparken muhakkak ki tarafların hepsini aynı noktada buluşturup, aynı mutluluğa ulaştırmak istiyoruz. Halk Ekmek'te ekmek fabrikası kurmak çok basitti bizim için. Ama bu sefer fırıncı esnafımızı üzecektik ve onları burada mağdur edecektik. Seçim boyunca hep bana sordular 'Halk Ekmek nasıl olacak' diye. Fırıncılarımızdan çalışmadığı saatleri satın alarak, onların cebini dolduracak ve halkımızın da yüzünü güldürecek bir projeyi hayata geçirdik.

"Halkımızın parasını halkımız için harcayacağız"

Herkes bir ekmek parasının derdine düşmüş durumda. Maalesef ki bizi bu hale düşüren iktidar, halkımızın bu sesine ve çığlığına kulaklarını, gözlerini kapatmış durumda. Ama biz hem Akhisar Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın her zaman yanında olacağımıza, halkın parasını halkımız için harcayacağımıza her yerde dile getirdik ve bu tür noktalarla da bunu icraata döndürmüş olduk."

Türk-İş'in açlık ve yoksulluk verilerini paylaşan Başkan Zeyrek, şöyle devam etti:

"15 milyon kişinin gönlünden Ekrem Başkanı uzaklaştıramazsınız"

"Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı Mart ayı açlık sınırı 23 bin 615 lira, 76 bin 922 lira olmuş. Bekar tek başına yaşayan bir insanın yaşama maliyeti 30 bin 617 lira olmuş, ama asgari ücret 22 bin 104 lira, emeklimize ise maalesef 14 bin 469 lirayı reva gören bir zihniyet var. Maalesef hepimiz yoksulluk krizinin altına çeken bu ekonomik krizde biz tabi ki Halk Ekmek'i de Kent Lokantası'nı da, Halk Mandıra'yı da Hoş Geldin Bebek kampanyasını da, Anne Kart'ı da her şekilde halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Ülkemiz sadece ekonomik karanlıkta değil. Adalet ve hukukta da kapkaranlık günlerin içerisinde. Bildiğiniz üzere en son Cumhurbaşkanı adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve yanındaki belediye başkanımız ve bürokratlarımız haksız yere şu anda Silivri Cezaevi'nde yatmakta. Şişli Belediyemize kayyum atandı. Kayyum göreve geldi. Göreve geldiğinde iki tane talimatı oldu kayyumun. Bir tanesi Ekrem Başkanım bütün afiş ve broşürlerini Şişli'den toplatmak oldu. Ben o kayyuma şu soruyu miting alanlarında hep sordum ve hep soracağım. Hiçbir zorunluluk olmadığı halde 15 milyon kişinin sandığa koştu. Afişleri toplattığınızda gözlerden bekli uzak tutabilirsiniz ama 15 milyon kişinin gönlünden Ekrem Başkanı asla ve asla uzaklaştıramazsınız."

Kayyumun ikinci icraatının Kent Lokantası'nı kapatmak olduğun dile getiren Başkan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Halkın parasını rantçılara harcayan bizden değildir"

"Çünkü o zihniyet vatandaşımızın ne kadar yoksulluk içerisinde olduğunu, halk ekmek noktalarına ve kent lokantalarına ne kadar ihtiyaç duyduğunu hiçbir zaman görmedi. Ama onlar kapatadursunlar biz geçtiğimiz hafta Salihli'de olduğu gibi, Mayıs'ın ilk haftasında Akhisar'da açacağımız gibi ve şehrimin 17 ilçesinde kent lokantalarını, halk mandıralarını, halk ekmeği ve kreşleri açmaya devam edeceğiz. Bizim zihniyetimiz, 'Komşusu aç yatarken kendi tok yatan bizden değildir' zihniyetidir. Halkın parasını rantçılara harcayan bizden değildir.

İlerleyen süreçte tüm mahallelerimizde olacaktır. İhtiyaç sahiplerine lezzetli, sağlıklı, ucuz ekmeği bu büfeler aracılığıyla ulaştırmaya devam edeceğiz. Bunun sonunda göreceğiz ki biz birlikte çok güzel bir aileyiz. Ben kendi evladımın, kendi ailemden bir bireyinin nasıl ki aç yatmasını istemiyorsam, nasıl ki en iyi şartlarda yaşamasını istiyorsam en uzak köydeki evladımın da aynı şartlarda yaşamasını istiyorum. O yüzden bugün açtığımız kimisinin küçümsediği Halk Ekmek büfesi aslında sosyal belediyecilik anlamında çok büyük bir adımdır. Akhisar'ımıza hayırlı olsun. Mayıs'ın ilk haftası Kent Lokantası açılışında tekrardan sizlerle buluşmanın umudunu yaşıyorum."

Dutlulu ise Türkiye'nin farklı bir döneme girdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sosyal belediyecilik Türkiye'nin bir gerçeği oldu"

"Ne yazık ki artık bazı konularda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İktidar tarafında belli bir kesimin git gide zenginleşirken ne yazık ki halkımızın büyük çoğunluğu her geçen gün bir önceki günü arar hale gelmiş durumda. Biz, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi olarak yol yapmak, park yapmak, temizlik yapmak gibi temel belediyecilik hizmetlerimizi hiç aksatmadan devam ederken bir yandan da sosyal belediyecilik Türkiye'nin bir gerçeği oldu. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere birçok CHP'li belediye 2019 yılından beri sosyal belediyecilikte çok önemli adımlar attı. Bu adımlardan bir tanesi kent lokantaları. Bir o kadar da önemlisi Halk Ekmek. Birçok hizmet var ama ben bu iki hizmet konusunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e çok teşekkür ediyorum.

"Örnek bir proje, gurur duyduğumuz bir proje oldu"

İlk halk ekmek seçim vaadi olarak başladığı zaman ben Ferdi Başkanımıza 'Başkanım bunu yapıyoruz ama fırıncıları da küstürmeyelim' dedim. O da, 'Hayır bizim çok güzel bir projemiz var. Biz halk ekmeği gidip de kendimiz üretmeyeceğiz. Bunu zaten fırıncı esnafından alacağız. Onlara destek olmuş olacağız' dedi. Bundan iki hafta kadar önce fırıncılarımızla konuştuk, Ferdi Başkanımızın projesini anlattık. Gerçekten çok hoşlarına gitti. Biz şu an Akhisar'da altı noktada hizmete başlıyoruz. iki nokta daha ekleyeceğiz. Efendi Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi'ne de inşallah bun hizmetimiz ilave edeceğiz. Bu noktalarda vatandaşlarımızı ucuz ekmekle buluşturuyoruz ve en önemlisi küçük esnafımıza destek olmaya devam ediyoruz. Biz Ferdi Başkanımızla beraber Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Belediyesi olarak esnafımızın, halkımızın sosyal belediyecilik anlamında yanında olmaya her zaman devam edeceğiz. Bu hassasiyeti için, esnafa olan desteği için de Ferdi Başkanımıza sonsuz teşekkürler. Örnek bir proje oldu bu. Gurur duyduğumuz bir proje oldu."

Konuşmaların ardından CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Zeyrek, Dutlulu ve protokol üyeleri kurdeleyi keserek Halk Ekmek büfesini Akhisar'ın hizmetine sundu.