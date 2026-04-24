Manisa'da 23 Nisan Kutlaması… Çocuklar Hem Yönetime Katıldı Hem de Bayram Coşkusunu Yaşadı

24.04.2026 10:18
(MANİSA) - Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, başkanlık koltuğunun çocuklara devredilmesi, ilk kez toplanan Çocuk Meclisi ve kent genelinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı; çocuklar hem yönetime katıldı hem de bayram coşkusunu gün boyu yaşadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, koltuğunu ilkokul öğrencilerine devretti. Temsili başkanlık görevini üstlenen 4. sınıf öğrencileri Damla Dursun ve Mustafa Atak, Manisa için taleplerini dile getirdi.

Öğrencilere belediyenin çalışmaları ve idari yapısına ilişkin bilgi veren Başkan Dutlulu, çocuklara Manisa'da görmek istedikleri projeleri sordu. Manisa'yı sevdiklerini belirten Dursun ve Atak, kendilerini ağırladığı için Dutlulu'ya teşekkür etti.

Çocuklara geldikleri için teşekkürlerini ileten Dutlulu, "Manisa daha güzel olsun, daha yeşil olsun. Su sorunu çekmesin, temiz bir şehir olsun. Çocuklarımız sağlıklı büyüsün. Bir sonraki nesiller daha sağlıklı, daha mutlu, huzurlu olsun. Böyle bir şehir hayalimiz var. Elimizden geldiği kadar çalışacağız. Bu bayrağı öncelikle abilerinize, ablalarınıza sonra sizlere teslim edeceğiz. Böylelikle elden ele hem Manisamızı hem ülkemizi çok güzel bir yer yapacağız. Bu koltuk, halkın sizi seçerek buraya getirdiği koltuk. Eğitimde fırsat eşitliği olan bir ülkede yaşıyoruz. İyi bir üniversiteden mezun olduğunuz zaman bu ülkede hala iyi yerlere geliyorsunuz. Çok çalışın, sınavlarda başarılı olarak güzel üniversiteler kazanın. Doktor, avukat, mühendis olun sonrasında da bu ülkeye hizmet edin" diye konuştu.

Çocuk Meclisi ilk kez toplandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Manisa'da bir ilke sahne oldu. "Mirasımız Geleceğimiz Projesi" kapsamında hayata geçirilen 1. Manisa Çocuk Meclisi, şehrin 17 ilçesinden gelen minik üyelerin katılımıyla ilk oturumunu gerçekleştirdi. Dutlulu, çocukların hayallerini ve projelerini tek tek not alarak, "Sizlerin vizyonu bizim yol göstericimiz olacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, meclis sıralarına bu kez çocuklar oturdu. Oturumun açılışında konuşan Dutlulu, 23 Nisan'ın hem milli egemenliğin sembolü hem de Atatürk'ün çocuklara duyduğu güvenin nişanesi olduğunu vurguladı. Başkan Dutlulu, konuşmasının ardından koltuğunu Çocuk Meclisi Başkanı Ilgın Deniz Kaya'ya devrederek oturumu çocukların yönetimine bıraktı.

"Çocukların sesini duyurmaya geldik"

Proje yürütücüsü Nursemin Tuğsan Aktaş'ın bilgilendirme sunumuyla başlayan mecliste, Çocuk Meclisi Başkanı Ilgın Deniz Kaya anlamlı bir konuşma yaptı. Kaya, "Atatürk bize güvenerek geleceği emanet etti. Biz de bu geleceği güzelleştirmek için buradayız. Şehrimizin yönetildiği bu koltuklarda katılım hakkımızı kullanmak bizim için büyük bir fırsat. Sesimizi duyuran bu proje, Manisa'yı daha iyi tanımamızı ve gelişimine katkı sunmamızı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Çocuk Meclisi üyeleri tek tek söz aldı

Toplantı süresince 17 ilçeyi temsil eden Çocuk Meclisi üyeleri tek tek söz alarak hayallerindeki Manisa'yı anlattı. Parklardan teknoloji merkezlerine, çevre düzenlemelerinden sosyal projelere kadar pek çok fikir sunan çocuklar, kendilerine bu platformu sağladığı için Dutlulu'ya teşekkür etti.

"Manisa'mızın tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"

Toplantının kapanışında çocuklara hitap eden Dutlulu, meclisin verimliliğinden duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

"Manisa'mızın tarihinde bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ruhuna yakışır bir adımla 1. Manisa Çocuk Meclisi'nin ilk oturumunu tamamladık. Meclis koltuklarını asıl sahiplerine, yani geleceğimizin mimarı çocuklarımıza devrettik. Onların Manisa'ya dair hayallerini, taptaze fikirlerini ve şehre bakış açılarını dinlemek bizler için paha biçilemez bir deneyimdi. Bugün burada aldığım notlar, ilçe belediye başkanlarımızla yapacağımız çalışmalarda bizlere ışık tutacak. Şehrimizi ortak akılla çocuklarımızın saf ve berrak vizyonuyla yönetmeye devam edeceğiz. Gelecek sizinle çok daha aydınlık çocuklar! İyi ki varsınız. Her isteğinizin gerçek olması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum."

Çocuklar 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şehrin dört bir yanına yayılan etkinliklerle kutladı. Minikler, kendilerine armağan edilen bu özel günde oyunlar, konserler ve gösterilerle unutulmaz anlar biriktirdi.

Bu yıl 486'ncısı düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali ile eş zamanlı olarak kutlanan bayram etkinlikleri kapsamında Ezo Sunal Atatürk Kent Parkı'nda sahne aldı. "Lalala Çocuk Konseri" ile minik hayranlarıyla buluşan Sunal, interaktif performansı ve sevilen şarkılarıyla çocuklara bayram sevinci yaşattı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran binlerce çocuk, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kutlamalar çerçevesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu da izleyicilerin karşısına çıktı. Şef Arcan Hacer Aydınlı yönetimindeki koro, sergilediği başarılı performansla büyük beğeni toplarken katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'nde eğitim gören öğrencilerin hazırladığı dans ve ritim gösterileri, kutlamalara renk kattı. Enerji dolu performansları ve renkli kostümleriyle sahne alan minikler, izleyenlerden tam not aldı.

Şehrin meydanları çocuk bahçesine döndü

Cumhuriyet Meydanı, Ulupark, Atatürk Kent Park ve Yüzüncü Yıl Meydanı gün boyunca şenlik alanına dönüştü. Kurulan şişme oyun parkurları, palyaço ve maskot gösterileri, yüz boyama stantları, kukla tiyatrosu, sihirbaz ve pandomim şovları çocuklara eğlence dolu bir gün sundu.

Etkinlikler süresince çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, Büyükşehir Belediyesi'nin mobil ikram aracı da alanlardaki vatandaşlara hizmet verdi. Ailelerin de eşlik ettiği kutlamalarda Manisa, tarihinin en coşkulu 23 Nisan kutlamalarından birine ev sahipliği yaptı.

Kaynak: ANKA

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...
Minik valilerin tek isteği okul güvenliği Bir çocuk gözyaşlarına boğuldu Minik valilerin tek isteği okul güvenliği! Bir çocuk gözyaşlarına boğuldu
Galatasaraylı taraftar, Prens William’ı şaşkınlığa uğrattı Galatasaraylı taraftar, Prens William'ı şaşkınlığa uğrattı
Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme Fenerbahçe taraftarını derbi öncesi sevinçten havalara uçuracak gelişme
Arda Güler’den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı Arda Güler'den sonra Lamine Yamal da sezonu kapattı
Masa tenisi robotu üst düzey sporcuları yendi ve tarihe geçti Masa tenisi robotu üst düzey sporcuları yendi ve tarihe geçti
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü 23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için... Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:36
Okul güvenliği için yapay zeka desteği Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
Okul güvenliği için yapay zeka desteği! Bakan Tekin yeni tedbirleri açıkladı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
09:41
Çocuk suçluların cezaları artıyor Aileler de bedel ödeyecek
Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek
09:34
Halfeti Belediyesi’ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı
09:30
Formula 1, İstanbul Park’a dönüyor
Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor
09:24
Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar
09:00
Trump’ın “vur“ emri altın fiyatlarını vurdu Bir ilk yaşanabilir
Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu! Bir ilk yaşanabilir
08:49
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı
Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı
08:37
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti
