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Mansur Yavaş: Eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kimse 'Biz oy vermedik diye bize hizmet etmedi' diyemez. Bir yere giderken 'kime oy vermiş' diye bakmadık. Hiç kimseyi ayırmadık, ayırma niyetimiz de yok. Eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

31 Mart yerel seçimleri için CHP'den yeniden aday olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara tarafından düzenlenen programda Başkentli sanayici ve girişimcilerle bir araya geldi. Mansur Yavaş, farklı bir belediyecilik yaptığına inandığını söyleyerek, "İş başına gelir gelmez öncelikle kendim dahil belediyenin hiçbir personelinin ayrıcalıklı olmadığını, Ankara halkının verdiği gelirlerle maaşını aldığını, dolayısıyla onlara eşit hizmet etmesi gerektiği inancıyla öncelikle rozetimizi çıkardık. Ankara'nın hiçbir yerinde bugüne kadar benim fotoğrafımı görmediniz. Şu anda asılanlar da seçim nedeniyle, kendi cebimizden asılıyor. Hiçbir zaman kendimizi öne çıkaran, belediyenin parasıyla reklam yapan bir duruma sokmadık. Çakarları gelir gelmez kaldırdık. Personelin de benim de herhangi bir kamu idaresindeki memurdan farkımız olmadığını, tek farkımızın benim belediye başkanı olarak seçimle gelmem olduğunu; ama seçildikten sonra bir devlet memuru gibi sadece ve sadece Ankara halkına hizmet eden bir memur olarak görünmek istedik. Bunu da alt kademedeki bütün memurlarımız, çalışanlarımıza göstermeye çalıştık. Geldiğimizde lüks arabaların hepsini sattık. 5 yıldır bir minibüs, bir şoför ve bir korumayla halkın içerisinde geziyorum" dedi.

'DEVLETİN PARASIYLA REKLAM YAPMAYI SEVMİYORUM'

Ankara halkından alınan paraların israf edilmeden ihtiyaç doğrultusunda harcandığının altını çizen Yavaş, "'Çılgın proje' diye projelere girmedik. Ankara'ya iş başına geldiğimizde bildiğimizin dışında da birçok sorun olduğunu tespit ettik. İçinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadık. İsrafı ortadan kaldırdık. Türkiye'de ilk defa 4 bin ihaleyi canlı yayınladık. Meclis toplantılarımız canlı yayınlanıyor. Belediyemizin web sayfasında tüm harcamalarımız kuruşuna kadar yer alıyor. Şeffaf belediyecilik budur. Biz sizlerin parasını harcıyoruz. Sizlerin asla yatırım yapmayacağı hiçbir yere yatırım yapmıyoruz" diye konuştu. Ankara'ya hizmet ederken sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinde olduklarını belirten Yavaş, "Hiçbir kararı kendi başımıza almıyoruz. Kent Konseyimizde 1800'ün üzerinde sivil toplum kuruluşu var. Bu insanlar Ankara için toplanıyorlar, bizim görmediklerimizi görüp bize öneriyorlar ve belediye meclisimizden de oy birliğiyle geçiyor. Belediye meclisimizden bir tane rantlı imar geçmemiştir. Bu konuda AK Parti'li, İYİ Partili, CHP'li, MHP'li bütün belediye meclis üyeleri oy birliğiyle karar vermiştir. Bu da bizim bir iftihar vesilemizdir. Sonradan yapılan imar değişiklikleri çarpık bir kentleşmeyi ortaya çıkarmıştır" dedi.

'HİÇ KİMSEYİ AYIRMADIK'

5 yılda yaptıklarını slayt sunumu ile anlatan Yavaş, "Hiçbir Allah'ın kulu, kimse 'Biz oy vermedik diye bize hizmet etmedi' diyemez. Bir yere giderken 'kime oy vermiş' diye bakmadık. Hiç kimseyi ayırmadık, ayırma niyetimiz de yok. Eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Sosyal medyadan, televizyonlardan bir sürü haber yapıldı ve her haberin ardından müfettişler de geldi. Ama çok şükür bugüne kadar bir tek personelim savcılığa gitmedi. O müfettişlerin raporları da bu iftiraları atanların suratına çarpılmak için elimizde hazır olarak duruyor. Alnımızın akıyla, hiçbir Allah'ın kulunu mahcup etmeden, bize güvenen sizlerin karşısına tekrar çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE İLK UYGULAYAN BİZİZ'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Yavaş, AK Parti adayı Turgut Altınok'un 'Başkent Kart' vaadiyle ilgili, "Biz 3 yıldır uyguluyoruz. Sayın Başkan Meclis'e gelmediği için bizi takip de etmemiş anlaşılan. 3 yıldır sağlıklı bir şekilde uyguluyoruz zaten. Takip edilmek güzel bir şey. Biz de miktarı arttırırız. Ama uygulamak önemli. Türkiye'de ilk defa uygulayan biziz" ifadelerini kullandı.

'HİÇ KREDİ ALAMADIK'

Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün hükümet olarak partisine bakmaksızın tüm belediyelerin kamudan aldığı payı eksiksiz gönderdiklerine ilişkin sözleriyle ilgili, "O zaten kanun gereği. Sayın Cumhurbaşkanının özel bir tasarrufu olamaz. Ama asıl problem orada değil. Muhalif belediyeler İller Bankası'ndan ne kadar kredi almış? Kamu bankalarından bir kuruş kredi alabildiler mi? Biz başvurduğumuz zaman hiç alamadık. Teklif dahi vermediler. Ayrıca Cumhurbaşkanının onayladığı Tatlar Arıtma projemiz var. Kredisini bulduk. 8 aydır, 30 milyon insanın sağlığını ilgilendiren hususta dahi belediye meclisinde bekletiliyor. EYT'liler ve deprem nedeniyle harcamalardaki artışla ilgili ek kredi almak için başvurduk. Bunlar 8 aydır meclis çoğunluğuyla bekletiliyor. Bugün internette Cumhurbaşkanının ilk seçildiğindeki sözlerini izledik. Hükümetin kendilerine eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını söylüyordu. Şu anda, onun anlattıklarının aynısını biz yaşıyoruz. Özellikle metroda yapıldı. Mustafa Tuna döneminde yapılan sözleşmeye aykırı olarak bir düzenleme yapılarak bugüne kadar 124 milyon lira ödememiz gerekirken biz şu ana kadar 5,5 milyar lira para ödemiş olduk. Borcunu bitirdik. Bunlar tabii bizim başka yapacağımız hizmetlerin önünü kesiyor. Ankara halkına daha fazla hizmet yapabilirdik" değerlendirmesinde bulundu.

TAKSİ VE DOLMUŞ ESNAFIYLA BULUŞTU

Yavaş, OSB ziyaretinin ardından Güvenpark'a geçerek taksi, dolmuş esnafı ile bir araya geldi, sorunlarını dinledi. Yavaş, taksi durağı ziyaretinde taksicilerin can güvenliğine ilişkin, "Kamera zorunluluğunu nisana kadar uzattık. Şoförler odası ile görüştük. Bir protokol yapıp inşallah bütün taksici esnafımıza oda ile beraber ücretsiz olarak o kameraları takacağız" dedi.Sakarya Caddesi'nde çiçekçileri de dolaşan Yavaş'a vatandaşın ilgisi ise yoğundu.