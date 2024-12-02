Marmara için büyük deprem uyarısı! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmara için büyük deprem uyarısı!

Marmara için büyük deprem uyarısı!

Prof. Dr. Eyidoğan, Marmara'da olası büyük depremin 11 ili etkileyeceğini duyurdu.

02.12.2024 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'ndeki olası bir depremin kıyı şeridi ile bölgedeki 11 ili etkilemesini beklediklerini belirtti.

Eyidoğan, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen afet çalıştayı için geldiği Edirne'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Marmara coğrafyasının 2 bin yıllık deprem tarihi olduğunu ifade etti.

Bölgede bir depremin beklendiğine işaret eden Eyidoğan, "Marmara coğrafyasındaki 11 il büyük bir depremde etkilenecek. Son yaşanan 6 Şubat depremi bölge depremiydi, 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde depremler oldu. Marmara içinde 7 ve daha büyük bir deprem beklentisi yıllardır konuşuluyor. Konuyla ilgili bilim insanları çalışmalar yapıyor. Böyle bir beklentimiz var ama tam olarak tarihi ve yeri kesin belli değil ama böyle yüksek bir tehlike var." dedi.

Eyidoğan, Marmara'daki olası depremin İstanbul kadar denize kıyısı olan diğer illeri de etkileyeceğine dikkati çekti.

"Bölgesel deprem çok ciddi sorunlara yol açabilir"

Bölgede büyük bir nüfusun yaşadığını hatırlatan Eyidoğan, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bir deprem olması durumunda bundan yalnız İstanbul değil, Marmara'daki 11 il etkilenecek. İstanbul ne kadar etkilenecekse Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale de etkilenecek. Marmara Denizi'ne kıyısı olan şehirler etkilenecek. Marmara Bölgesi 30 milyona yakın nüfusu barındırıyor bunun büyük çoğunluğu İstanbul'da. Dolayısıyla 30 milyonun yaşadığı bir coğrafyada bir bölgesel deprem çok ciddi sorunlara yol açabilir. Çünkü Marmara Bölgesi'nin gayri safi milli hasıladaki payı yüzde 50 civarındadır. Bu aynı zamanda ülke ekonomisi için de büyük sorun teşkil eder, bir beka sorunu haline gelebilir."

"Afet farkındalığı artırılmalı"

Eyidoğan, riski en aza indirebilmek için kurum ve kuruluşların ortak çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

Afet risklerinin azaltılması sürecinde farkındalığın çok önemli olduğunu dile getiren Eyidoğan, "Toplumun her katmanının bu farkındalığı canlı tutması lazım. Günlük yaşam sürecinde insanlar bazı şeyleri unutabiliyor. Ancak gerek yerel yönetimler gerek mülki idareler gerekse üniversiteler ve akademisyenler bulundukları bölgelerde afetle ilgili önlemleri alıp, halka bilgi vermeliler. Toplum temelli bir afet riski çalışması yapıldığı zaman daha iyi sonuçlar alınıyor." diye konuştu.

Eyidoğan, kentsel dönüşüm ve binaların güçlendirilmesi yoluyla yapıların depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi, Yerel Yönetim, Marmara, Ekonomi, Deprem, edirne, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara için büyük deprem uyarısı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:42 Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı desteklemeye devam edeceğiz Kremlin: Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
10:16 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi 4 vekilin yasama dokunulmazlığının kaldırılması istendi
20:03 AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli’nin açıklamaları tarihi nitelikte AK Partili Hüseyin Yayman: Bahçeli'nin açıklamaları tarihi nitelikte
19:45 Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi Galatasaray, Eyüpspor maçında penaltı bekledi
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:30 Arda Turan’ın RAMS Park’ta Galatasaray atkısı takması olay oldu Arda Turan'ın RAMS Park'ta Galatasaray atkısı takması olay oldu
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:31 İzmir’de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı İzmir'de asansör kabini düştü: Market çalışanı ağır yaralı
18:30 Türkiye’de doktorken Almanya’da bambaşka bir iş yapmaya başladı Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
18:12 Galatasaray’dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar Galatasaray'dan Eyüpspor maçına dakikalar kala bomba açıklama: Skandal bir karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 14:46:14. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara için büyük deprem uyarısı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.