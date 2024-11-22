Marmara ve Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Marmara ve Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara ve Batı Karadeniz'de yağmur, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Dikkatli olunması gerekiyor.

22.11.2024 15:16
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Marmara'da kuvvetli sağanak ve rüzgar, yüksek kesimlerde kuvvetli kar, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar, Kıyı Ege ile Antalya'nın doğusunda ise sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa ile Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra ani soğumayla bölgenin doğusunun 500 metre rakım üzeri yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Genel olarak akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışların, Sakarya'da pazar günü de etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'in yükseklerinde yoğun kar yağışı

Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de ( Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve akşam saatlerinden sonra Sinop) kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra ani soğumayla 400 metre rakım üzeri yükseklerde yoğun kar yağışı (20 santimetre üzeri) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü de bölgenin iç kesimlerinde kar yağışlarının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte kıyılarda sel ve su baskını, iç kesimlerde, başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Buzlanmaya karşı tedbirli olun uyarısı

Antalya'nın doğusunda ise yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra 1000 metre üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, akşam saatlerinden sonra Konya-Antalya yolu Alacabel Geçidi başta olmak üzere yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Ayrıca Kıyı Ege'de de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Soba zehirlenmelerine dikkat

Öte yandan, akşam saatlerinden itibaren batısından başlayarak Marmara'da güney ve güneybatıdan, yarın sabahtan itibaren kuzey yönlerden, öğle saatlerinden itibaren de İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Marmara'da yarın akşam saatlerinde, diğer bölgelerde gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara ve Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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