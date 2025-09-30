Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atan şahsın cezası belli oldu - Son Dakika
Marmaray'da çocuklarının yanında babaya yumruk atan şahsın cezası belli oldu

30.09.2025 13:04  Güncelleme: 13:46
Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan adama yumrukla saldırıp burnunu kıran sanık Ekrem Dur, "Deniz Bey, kapının kenarında duran kıza 'Neden burada duruyorsun?' dedi. Kız özür dilemesine rağmen bağırmaya devam etti. Bana 'İn aşağı seninle orada görüşelim' dedi" ifadeleriyle savunma yaptı. Dur, ilk duruşmada 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırılırken hükmün açıklanması geride bırakıldı.

Marmaray'da çocuklarının yanında Deniz Eroğlu'na saldırarak yumrukla burnunu kırdığı iddiasıyla yargılanan sanık Ekrem Dur'a, ilk duruşmada "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezası verildi.

"'ÇOCUĞU AĞLATTIN' DEDİM, 'HAK ETTİ' DEDİ"

Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapması için söz verilen sanık Ekrem Dur, olay tarihinde evine gitmek için Marmaray'a bindiğini ifade ederek, "Deniz Bey Bostancı taraflarında Marmaray'a binerken, kapının kenarında Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, 'Niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' deyince, kız yine de, 'Özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti." dedi.

Dur, inmek için kapıya yaklaştığında kızın hüngür hüngür ağladığını gördüğünü belirterek, "Deniz Bey de hemen yanındaydı. Ben sakin bir tonla 'Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın.' dedim. O da bağırarak 'Hak etti bunu, az bile yaptım. Sana ne lan, sen ne karışıyorsun, istediğimi söylerim.' dedi. Ben de, 'Hepimiz kapı ağzında duruyoruz, Marmaray kalabalık bu suç değil ki.' deyince, 'Uzatma lan işine bak, kes sesini. İn aşağı seninle orada görüşelim.' dedi. Sonra içeride tehdit etmeye başladı." şeklinde savunma yaptı.

"İSTEMSİZ ŞEKİLDE VURDUM"

Kavga edeceklerini düşünerek müştekiye istemsiz bir şekilde vurduğunu belirten sanık, müştekiden özür dilediğini ve böyle bir olay yaşandığı için pişman olduğunu dile getirdi.

Müşteki Deniz Eroğlu ise sanığın yumruk atıp kaçtığını ve burnunun kırıldığı için kanamaya başladığını anlatarak, atılan iftiraların kendisini yumruktan daha çok üzdüğünü söyledi.

1 YIL 5 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan hakim, sanık Ekrem Dur hakkında "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına hükmetti.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mayıs'ta, Marmaray'da iki çocuğuyla yolculuk yapan Deniz Eroğlu'na, yer verme meselesi nedeniyle bir kadınla tartıştığı sırada yumrukla saldırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, olay günü müşteki Eroğlu'nun yanında iki çocuğu ile Marmaray'a bindiği, aynı vagonda sanık Ekrem Dur ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen İ.A'nın yolcu olarak bulunduğu, müştekinin trene bindiği sırada biniş kapısında ayakta duran olayın tanığı Zehra A. ile arasında kapı önünde durması nedeniyle sözlü tartışmanın başladığı belirtilmişti.

Zehra A'nın tartışma esnasında ağlaması üzerine sanık Ekrem Dur'un müştekiye "Bayan şahsa bağırdın, ağlıyor. Herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin." dediği kaydedilmişti.

Akabinde İ.A'nın da sözlü tartışmaya dahil olduğu aktarılan iddianamede, sanığın müştekiyi kavga etmek için dışarıya çağırdığı, müştekinin ise yanında çocukları olması sebebiyle trenden inmediği, şüphelinin müştekiyi tren dışına çekiştirip, yüzüne doğru yumruk atarak, trenden indiği ve müştekinin şikayetçi olması üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatılmıştı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ekrem Dur'un trene biniş kapısında duran Zehra A'ya bağırması üzerine müştekiyle tartıştığını, müştekinin ona hakaret ettiğini, kendisinin de o anki gerginlikle müştekiye yumruk attığını söylediği belirtilmişti.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu raporunda müşteki Deniz Eroğlu'nun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralandığı ifade edilmişti.

Sanık Ekrem Dur hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan Zehra A'nın da kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, yumruk yiyen babadan şikayetçi olması üzerine Deniz Eroğlu hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Marmaray, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Ulaşım, Güncel, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ümit Demir :
    Ve sonuç dayak yiyene oldu..adam dayagı atti çocuklariiin psikolojini maffetti sonra serbest.. 1 0 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    son zamanlarda adalet dağıtıcı lar yanlış kararlar almakta 1 yıl 5 gün hükmün geriye bırakılmasını değil 1 yıl 5 gün kamu ve özel ulaşım dan fayda lanmayı kişiyi men edeceksin ve para cezası keseceksin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
