Marmaris'te 15 Temmuz anma etkinlikleri - Son Dakika
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Marmaris'te 15 Temmuz anma etkinlikleri

Marmaris\'te 15 Temmuz anma etkinlikleri
16.07.2026 04:37
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bisiklet yarışı, kortej yürüyüşü, Kur'an tilaveti, mehter gösterisi ve şehit aileleri ziyareti gibi etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen programlarla anıldı.

15 Temmuz 2016'da hain darbe girişiminin önemli merkezlerinden Marmaris'te de bir dizi anma etkinliği gerçekleştirildi. Program, sabah saatlerinde Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın startını verdiği 'Demokrasi Şehitlerine Saygı Bisiklet Yarışması' ile başladı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında, FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan polis memuru Nedim Cengiz Eker ile Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen Komiser Gülşah Güler'in aileleri ziyaret edilerek mevlit okutuldu.

Akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan araç kortejinin akabinde eski belediye binası önünden başlayan kortej yürüyüşünde ellerde Türk bayraklarıyla Marmaris Atatürk Meydanı'na kadar sürdü. Meydandaki törende, Muğla İl Müftüsü tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından Şehit Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve il protokolü günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'a ilişkin video mesajı da dev ekrandan katılımcılara izletildi. Bayrak koşusunu gerçekleştiren gençler Muğla Valisi İdris Akbıyık'a bayrak teslimi gerçekleştirdi. Bayrak koşusunun hemen ardından 15 Temmuz'a özel şiirler okundu. Şiirlerin ardından sahneye çıkan mehter takımı gösterisi ilgiyle izlendi. Ardından sanatçı Ahmet Şafak sahne alarak birbirinden anlamlı parçalar seslendirdi.

'GÖZLERİNİ KIRPMADAN ŞEHADETE YÜRÜMÜŞTÜR'

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "15 Temmuz gecesi devletimizin içine sızmış o hain FETÖ terör örgütü; tanklarıyla, uçaklarıyla milletimizin üzerine yürürken karşısında Çanakkale'nin, Malazgirt'in ve Dumlupınar'ın ruhunu bulmuştur. O gece, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara dökülen milyonlar, ellerinde yalnızca ay yıldızlı bayraklarıyla geçilmez bir kale olmuşlardır. O gece namluların karşısına dikilen göğüsler, hainlerin hesap edemediği en büyük güç olmuştur. Biz çok iyi biliyoruz ki irade bizimdir, zafer bizimdir. Marmaris'te şehadet şerbetini içen evlatlarımız Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin kardeşlerimiz, gözlerini kırpmadan şehadete yürümüştür. Onların ve yurdun dört bir yanındaki 253 şehidimizin cesaretiyle yazılan destan, bizlere bırakılmış mukaddes bir emanettir." dedi.

'ATALARIMIZIN VERDİĞİ MÜCADELELERDEN HİÇ DERS ALMAMIŞLAR'

Marmaris'e şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "O hain darbe girişiminin yaşandığı gece benim oğlum da Marmaris'te emniyet teşkilatında görev yapıyordu. Cumhurbaşkanımızı korumak için ilk andan itibaren kendi kurumundaki arkadaşlarıyla birlikte görev başındaydı. Son ana kadar da büyük bir fedakarlıkla görevini yerine getirdi. Bu vatan yıkılacak bir vatan değildi. Belli ki tarihimizden, atalarımızın verdiği mücadelelerden hiç ders almamışlardı. Bir avuç hainin bu milleti dize getirebileceğini sandılar. Ancak bu vatana ve bu millete böylesine büyük bir ihanetin asla başarıya ulaşamayacağını hesap edemediler" ifadelerini kullandı.

Anma etkinliklerine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Aksaz Deniz Üs komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP Muğla İl Başkanı Emrah Otlu, Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programı, saat 00.13'te Marmaris'teki tüm camilerden sela okunmasıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

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