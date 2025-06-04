Mavi Bayraklı Plajlar Yaz Sezonuna Hazır

Ege ve Marmara denizlerine kıyısı olan Çanakkale ve Balıkesir ile Marmara Denizi kıyısındaki Bursa ve Yalova'nın mavi bayraklı plajları, yaz döneminde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye Çevre Vakfı (TÜRÇEV) tarafından "çevre eğitimi bilgilendirme", "yüzme suyu kalitesi", "çevre yönetimi" ve "can güvenliği ve hizmetler" konularında 33 kriteri karşılayan plajlara mavi bayrak veriliyor. Bu kriterleri karşılayan Balıkesir'de 49, Çanakkale'de 12, Bursa ve Yalova'da ise 3'er plaj bulunuyor.

Ege ve Marmara denizlerinin kıyı şeridinde yer alan mavi bayraklı plajlar, yaz döneminde misafirlerini bekliyor.

Balıkesir'de en fazla mavi bayraklı plaj Ayvalık'ta

49 mavi bayraklı plajın bulunduğu Balıkesir'de, Ayvalık ilçesi 19 mavi bayraklı plajı bünyesinde barındırıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, AA muhabirine, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerinin yanı sıra çevre yolları ve Seyit Onbaşı Havaalanı ile Ayvalık'ın ulaşılabilir bir turizm merkezi haline geldiğini söyledi.

Ergin, Ayvalık'ı İstanbul, Bursa, Ankara gibi metropol kentlerden gelen tatilcilerin daha çok tercih ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Ayvalık her yönüyle zengin bir şehir, bu zenginliklerden biri de bizim mutfağımızdır. İlçemiz başta İstanbul olmak üzere metropol kentlere yakın bir şehir. Ulaşılabilirliği kolaylaşmış vaziyette olduğu için yaz aylarının yanı sıra diğer mevsimlerde de ilçemiz ciddi talep gören bir konuma erişmiş durumda. Bu yaz sezonunun da iyi bir sezon olacağını umut ediyoruz. 5'i Ayvalık Belediyesi işletmesinde olan 19 mavi bayraklı plajımız var. Tabii biz bununla övünüyoruz, sayının artması için de çalışmalarımız devam ediyor. Balıkesir'in mavi bayrağı en fazla olan ilçesiyiz. Yaz sezonu için de başta trafik olmak üzere çeşitli tedbirler aldık, plajların hazırlanmasından tutun sahillerin temizlenmesi ve mahallelerin hazır olması için sezon hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah Ayvalık'ı daha konforlu daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz."

Ayvalık Turizm Altyapı Geliştirme Hizmet Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin de otellerdeki doluluğun şu anda yüzde 80'lere ulaştığını söyledi.

İlerleyen günlerde taleplerin artacağını bildiren Özgültekin, "Bayramın hemen akabinde başlayacak sezonun iyi geçeceğine inanıyorum. Kurban Bayramı bize önümüzdeki sürecin nasıl devam edeceğini gösterecek. Ben bayram gibi sezonun da yüzde 100 dolulukla geçeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Çanakkale 12 mavi bayraklı plaja ev sahipliği yapıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Başdanışmanı Ahmet Çelik ise Çanakkale'nin tarihi ve kültürel değerlerinin dışında sahil bandı genişliği ve denizinin kalitesiyle de öne çıktığını söyledi.

Çanakkale Boğazı'ndan dolayı bölgede sürekli bir sirkülasyon olduğunu, bunun da temiz denize sahip olunması anlamına geldiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla sahillerimize ve plajlarımıza baktığımız zaman Çanakkale'nin 12 mavi bayraklı plajının olduğunu biliyoruz. Turizm ürünlerini artırma anlamında çok kıymetli bir değer olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bizim de mutlak suretle Çanakkale şehir merkezini yeni bir destinasyon haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü şehir merkezinde konaklayan yerli ve yabancı turistler, Troya Antik Kenti'ni, Troya Müzesini, Çıplak ve Tevfikiye köylerini, Assos ve adaları ziyaret ediyorlar. Konaklamalarını Çanakkale şehir merkezinde gerçekleştiriyorlar."

Çelik, Çanakkale'nin önemli bir destinasyon olduğuna işaret ederek, "Vatandaşlarımız mutlaka Çanakkale'yi deniz, kum, plaj için tercih etsinler. Çünkü en önemli referansımız 12 mavi bayraklı plajımızın olması. Önümüzdeki süreçte bayram tatilimiz var. Bayram tatilinde de ciddi bir yoğunluk bekliyoruz." dedi.

İznik Gölü'nde de mavi bayraklı plaj var

Bursa'da 2'si Karacabey'de ve 1'i İznik Gölü'nde olmak üzere 3 mavi bayraklı halk plajı bulunuyor.

Kurban Bayramı'yla başlayacak yaz sezonu öncesi Bursa'da mavi bayraklı plajlardaki hazırlıklar tamamlanma noktasına geldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Planlama Y@apım Şube Müdürlüğü Park ve Bahçeler Daire Başkanı Hakan Tanrıöver, AA muhabirine, Bursa'da 277 kilometre sahil şeridi bulunduğunu dile getirdi.

Mavi bayrağın bir yaşam kalitesi olduğunu aktaran Tanrıöver, "Bu sadece Türkiye'de değil dünyada da uygulanan bir sistemdir. Dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin neresinde olursanız olun aynı şartları sağlamak zorundasınız." diye konuştu.

Tanrıöver, mavi bayraklı plajlarda ücretsiz şezlong, cankurtaran hizmeti verdiklerinin altını çizerek, "Engelli vatandaşlarımızın denize ulaşmasıyla ilgili olan düzenleme çalışmalarımızı mutlaka yapmak zorundayız. Orada görevlilerimiz var, giyinme kabinlerimiz ve sosyal tesisleri bulundurmakla ilgili hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Şu anda onlar tamamlandı. Mavi bayrak olmayan sahillerimizin de çalışmaları devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı sahillerimizde keyifli günlere, keyifli anılara davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalova'ya 2 yılda 3 mavi bayraklı plaj

Yalova'da başlatılan çalışmalarla son 2 yılda 3 plaja mavi bayrak verildi. Mavi bayraklı plaja sahip Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, ilçenin yaz aylarında nüfusunun 400-450 bin civarına ulaştığını, günübirlik ziyaretçilerle bu sayının 750 binleri bulduğunu anlattı.

Altınova'ya bağlı Kaydere beldesinde mavi bayraklı Saralkent Halk Plajı ile hemen yanında bulunan ve başvurusu yapılan Saraycık Halk Plajı'nda da sezon için hazırlıklar sürüyor.

Kaytazdere Belediye Başkanı Doğan Çitil, turizmde ses getirmek istediklerini söyledi.

Çitil, geçen yıl, TÜRÇEV tarafından en iyi çevre bilinçlendirme ödülüne layık görüldüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Önceki yıllarda bizim 200 metre uzunluğunda mavi bayrak alanımız vardı. Şimdi Saraycık Halk Plajı'nı da katarak 1100 metre uzunluğunda bir plaj alanı oluşturduk ve ikinci mavi bayrak ödülümüzü aldık. Kriterleri yerine getirdiğimiz zaman 15 veya 20 Haziran'da denetleyecekler. Şu anda ödüle layık görüldük. Kriterleri tamamladığımızda mavi bayrağımızı asacağız."

Daha önce mavi bayrak almaya hak kazanan Armutlu ilçesindeki tek mavi bayraklı İhlas Armutlu Tatil Köyü Plajı'nda da tüm hazırlıklar tamamlandı.