Meclis'te Yemin Kavgası... Genel Kurul'da Adalet Bakanlığı'na Atanan Akın Gürlek'in Yemini Sırasında Kavga Çıktı

Haber: Berfin BAYIR - Duygu Nil ÖZER - Ogün AKKAYA

(TBMM) - CHP, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, TBMM Genel Kurulu'nda yapacağı yemine karşı çıktı. Yemin sırasında iktidar ve CHP milletvekilleri arasındaki gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal aldığı yumruk darbesi nedeniyle önce Meclis revirine daha sonra Güven Hastanesi'ne götürüldü.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek Adalet Bakanlığı'na, Erzurum Valiliği görevini yürüten Mehmet Çiftçi ise İçişleri Bakanlığı'na atandı. Gürlek ve Çiftçi, yemin etmek üzere TBMM Genel Kuruluna geldi. Yeminler öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Gürlek'in atamasının Anayasa'a aykırı olduğunu, dolayısıyla yeminlerin yapılamayacağını söyledi. Emir, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı Anayasa'ya aykırıdır. Kendisi İstanbul'da yargıyı siyasallaştırmıştır. Halen İstanbul Başsavcılığı görevi devam etmektedir. Bir Başsavcılık görevi yapan birinin siyasi bir makama atanması Anayasa'ya aykırıdır. Kendisi siyasi amaçlarla yargıyı kullanarak bizim Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarımızı çöpten iddianamelerle delilsiz bir şekilde cezaevine koyarak tutuklayarak hukuku katletmiştir. Böyle bir kişinin Anayasa tanımayan, her kararında Anayasa'ya aykırı işlem yapan, yasalara uymayan birisinin hem de Anayasa'ya aykırı bir biçimde burada Anayasa'yı gerekçe göstererek yemin etmesi mümkün değildir. Doğru değildir."

Gül: "Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin iradesinden alıyoruz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de Emir'e şu sözlerle yanıt verdi:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'daki yetkiyi kullanarak yapmış olduğu bir tasarruf vardır ve Anayasa hükmü açıktır, içtüzük hükmü açıktır. Atanan, seçilen bakanların Meclis huzurunda, millet huzurunda yemin etmesi gerekmektedir. Bu yetkiyi bize milletimiz vermiştir. Yüzde 53 oy alarak. Murat Bey, 'Bu yetkiyi nereden aldınız?' diyor. Bu yetkiyi Anayasa'dan alıyoruz. Bu yetkiyi milletin vermiş olduğu helal oylarıyla alan Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin iradesinden alıyoruz."

Bozdağ: "Anayasa ve hukukumuz çerçevesinde atanmış ve görevine başlamış bakanlardır"

Emir'in itirazını yanıt veren TBMM Başkanvekili Bozdağ ise bunun Anayasa'ya aykırı olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Anayasa'nın 106. maddesinin 4. fıkrasına göre Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar 81. maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer. Hükmünü amirdir. Ayrıca İçtüzük'te çok net bir şekilde atamayı onu da açayım. Yine İçtüzüK'ün 3. maddesi son fıkrasına göre Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar atandıkları tarihten sonra yapılan ilk birleşimde yemin ederler. Anayasa'nın ve İçtüzük'ün amir hükümleri tartışma dışındadır. Çok net, Cumhurbaşkanı Anayasa'nın 106. maddesinde verilen yetkisini kullanmış Sayın bakanlar şu an itibarıyla yemin etmeseler de Anayasa ve hukukumuz çerçevesinde atanmış ve görevine başlamış bakanlardır. Şu anda yapılan usul işlemi bunun tamamlayıcısı, teyit edicisi mahiyetindedir. Yoksa buradaki yemin bakanların bakanlığa atamasını sağlayan bir irade değil."

Bu iradenin doğal sonucudur. Atanmanın doğal sonucudur. Cumhurbaşkanımız atamış, Resmi Gazete'de yayınlanmış ve atamasını da nasıl yaptığını tezkereyle Meclis'e bildirilmiş. Şimdi bu tezkerenin gereği hem Anayasa'nın 106. maddesinin hem de İçtüzük'ün 3. maddesinin son fıkrası gereği Sayın Bakanların Meclis Genel Kurulu'nda siz çok saygın milletvekilleri huzurunda ve milletimizin de şehadetinde yemin etmeleri Anayasa ve İçtüzük gereği bir zorunluluktur. Divanın bu konuda takdir hakkı yoktur. Elbette eleştirileriniz olacaktır. Bu demokrasimizin zaten olmazsa olmaz bir parçasıdır. Buna da saygı duyuyorum. O yüzden benim tutumum Anayasa ve İçtüzük'de aynen uygun ve ona itaat eden bir tutumdur. Onu uygulama iradesini yansıtan bir tutumdur. Tutumunda herhangi bir haksızlık ve hukuksuzluk söz konusu değildir."

Emir: "Tutumunuzu usul tartışması Genel Kurulu'nun tartışmasını talep ediyorum"

CHP'li Emir ise Bozdağ'ın Gürlek'in yemin etmesinin Anayasa'ya aykırı olmadığını söylemesi üzerine yeniden söz talebinde bulunarak, "Hakimler ve savcılar görevlerinden istifa etmedikleri sürece siyaset yapamazlar. Siyasi bir göreve atanamazlar. Adalet Bakanlığı siyasi bir görev olduğuna göre şu haliyle kendisinin başsavcılık görevinin devam edip etmediği konusunda tereddüt vardır. Görevden alındığı ile ilgili veya istifa ettiği ile ilgili bir bir bizde bir malumat yoktur. Bu nedenle tutumunuzu usul tartışması Genel Kurulu'nun tartışmasını talep ediyorum" dedi.

Gül: "Bu konuda anayasal hiçbir tereddüt yoktur, CHP'de tereddüt olması normaldir"

Emir'in Genel Kurul'da usul tartışması istemesine karşı çıkan AK Partili Gül, şöyle konuştu:

"Şu anda bugünkü gündemin başkanlığının genel kurul sunuş bölümündeyiz. Dolayısıyla kanun ya da diğer oturumlar değil, bu aşamada gelen tezkerenin oylanması genel kurulun iradesine sunulmasından başka yapılabilecek usul tartışması dahil başkaca hiçbir usul, hiçbir yöntem yoktur. Dolayısıyla bu anlamda sizin takdir hakkınız bile yoktur. Buradan yemin merasiminden geçilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Resmi Gazete'de yayınlanınca yargı hizmetleri sınıfından farklı bir şekilde yayımı itibarıyla yeni bir hukuki durum ortaya çıkmaktadır. Bu konuda anayasal hiçbir tereddüt yoktur. CHP'de tereddüt olması normaldir."

Emir: "Dün gece başsavcı, bu gece gelip de burada Adalet Bakanı olarak yemin edemez"

CHP Grup Başkanvekili Emir, AK Parti Grup Başkanvekili Gül'e, "Somut durumda Adalet Bakanı olarak atanan kişinin defalarca Anayasa Mahkemesi kararlarına uymadığını ve yasa tanımadığını gayet iyi biliyoruz. Ancak bu Genel Kurul salonunda bugün Anayasa çiğnenerek bu kişinin yemin etmesi mümkün değildir. Bunun Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle gelmiş olup olmaması 'Anayasa'nın Hakimler ve savcılar' diye başlıyor, sayıyor. Diyor ki: 'Görevlerinden çekilmedikçe aday olamazlar ve seçilemezler milletvekili' diyor. Yani siyaset yapamazlar. Şimdi bakanlar Anayasa'da milletvekili gibi korunuyorlar. Bu kişiye yemin ettirip dokunulmazlık zırhı vermeye kalkıyorsunuz. Milletvekili gibi korunacağına göre milletvekili gibi seçilmesi lazım. Daha dün gece başsavcı bu gece gelip de burada Adalet Bakanı olarak yemin edemez. Ederse Anayasa çiğnenmiş olur. Bunu söylüyorum" dedi.

"Bu konuda Anayasa'da çok açık özel bir hüküm var. Cumhurbaşkanı bu özel hükmü uyguladığı ve yetkisini kullandığı an onların diğer görevleriyle ilişkileri doğal olarak sona erer. Atamayla bu bitmiştir. O yüzden burada bir tartışma yoktur" diye Emir'in açıklamalarına yanıt veren TBMM Başkanvekili Bozdağ, şunları kaydetti:"

"Divanda Sayın Nermin Yıldırım Kara divan katibimiz bizzat şahsıma gelerek bir mazereti nedeniyle divanda bulunamayacağını ve kendi yerine İshak Şan'in divanda oturacağını bana bildirdiler. Ben kendilerinin bu bildirimi ve ricasını kabul ettim. Burada Sayın Katip üyemizin iradesine aykırı bir durum yoktur. Benim ve başkanlık divanının tutumunda da anayasa ve hiç bize aykırı bir durum olmadığından herhangi bir usul tartışmasına gerek duymadığımı burada ifade ediyor. Şimdi ilk olarak Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'i ant içmeye çağırıyorum."

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın Gürlek'i yemini için kürsüye davet etmesinin üzerine, CHP'li milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri Gürlek'in etrafını sararak CHP'li milletvekillerini engelledi. Bozdağ'ın ısrarlarıyla Gürlek kürsüye gelerek yeminin bir kısmını okusu da ardından AK Partili milletvekilleri ile CHP'li milletvekilleri arasında artan gerginliğin yumruklu kavgaya dönüşmesi üzerine Gürlek yeminini tamamlayamadan Bozdağ, Genel Kurul'a 10 dakika ara verdi. Ara boyunca muhalefet ve iktidar partisi milletvekilleri arasında kavga bir süre daha devam etti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, aldığı yumruk darbesi nedeniyle önce Meclis revirine daha sonra Güven Hastanesi'ne götürüldü. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ve Tekirdağ Milletvekil Cem Avşar da Güven Hastenesi'ne kaldırıldı. Mlieatvekillerinin genel durumlarını iyi olduğu ilerleyen saatlerde hastaneden ayrılmalarının beklendiği bildirildi.

Aranın bitmesiyle Bozdağ, Akın Gürlek'i tekrar kürsüde davet etti. AK Partili milletvekilleriyle birlikte kürsüye gelen Gürlek, CHP'li milletvekillerinin yuhalamaları ve masalara vurmalarıyla süren protestolar arasında yeminini tamamladı.

CHP sıralarından Gürlek'e doğru Anayasa kitapçıkları fırlatıldı. AK Partili milletvekilleri ise fırlatılan kitapçıkların Gürlek'e isabet etmesini engelledi. Yeminin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Bozdağ, "Sayın Bakan hayırlı olsun, Adalet Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Bozdağ, daha sonra kürsüye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi davet etti. Çiftçi'nin yemini sırasında da AK Partili milletvekilleri kürsünün etrafından durdu. İki bakanın yemininin ardından Bozdağ, Genel Kurul'a 15 dakika ara verdi.

İkinci aranın ardından DEM Parti heyetinde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ile görüşmeleri nedeniyle Genel Kurul'a başkanlık edemeyen Başkanvekili Pervin Buldan, oturumu açarak Genel Kurul birleşiminin yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.