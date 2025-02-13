Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer:  "Güçlü Devletlerin Rantlara İhtiyacı Yoktur, Onların Görevi Tarihlerini Yaşatmaktır"

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(MERSİN) - 5'inci Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü' törenine katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin'e değer katan bir Kent Müzesi yapmak istiyoruz" dedi. Kent merkezinde restorasyon çalışmaları süren birçok yapıya ilişkin de ayrıntılı bilgi paylaşan Seçer, "Güçlü devletlerin rantlara ihtiyacı yoktur, onların görevi tarihlerini yaşatmaktır" diye konuştu.

Başkan Seçer, Şinasi Develi Yürütme Kurulu tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) ile Kültürhane'nin destekleriyle bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü' törenine katıldı. Ödül, bu yıl Fazıl Tütüner'e; geçen yılki ödülün sahibi Araştırmacı ve Yazar Semihi Vural tarafından takdim edildi.

Ödül Töreni, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası üyelerinin trio dinletisi ile başladı.

Ödül ile kent belleğini kayıt altına alan çalışmalar destekleniyor

'Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü' ile Mersin'in doğasına, tarihine ve kültürüne katkı sağlamak, kent belleğini kayıt altına alan çalışmaları desteklemek, Mersin'in potansiyelini ortaya çıkaran projeleri teşvik etmek ve kentin sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamını iyileştiren araştırmalara öncülük etmek amaçlanıyor.

"Mersin'in kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sunmak, Mersin'in ruhunu oluşturmaktır"

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada Mersin'in kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sunmanın kente değer katan en önemli çalışmalardan biri olduğunu ifade etti. Altı yıldır bu değerlere duyarlı olan bir ekiple çalıştığının altını çizen Seçer, "Bugün burada Şinasi Develi Kent Ödülü'nün 5'incisini veriyoruz. Bu sürecin, bizlerin de desteği ve katkısıyla, bizim çalışma sürecimizde başlamış olmasından gurur duyuyorum. Kültür ve sanat; kentteki ehliyet, yetki ve liyakat sahibi insanların bir araya gelerek katkı sunmasıyla, zaman harcamasıyla ve birikimlerini aktarmasıyla gelişecek bir konu. Kültür ve sanat yalnızca bir belediye başkanı ve onun bürokratları ile beraber geliştirilecek bir konu değildir. Mersin'in kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sunmanın Mersin'in ruhunu oluşturmak olduğunu biliyoruz" dedi.

"Mersin'in değerine değer katmak için kültür ve sanatı destekliyoruz"

Seçer, altı yıl önce Mersin'i Mersinlilerle yönetmek amacıyla Mersine Değer Katanlar Kurulu'nu (MEDEKA); Tarsus'un tarihi birikimini göz önünde bulundurarak da Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu'nu (TADEKA) hayata geçirdiklerini aktardı. Seçer, "Herkes bir araya gelsin konuşsun ve biz de destek olalım diye harekete geçtik. Bu destekler sizlerin bizlere sağladığı kaynaklardan yapılan destekler. Kültür ve sanata yaptığımızbu destekleri Mersin'in değerine değer katmak için yapıyoruz. Kent belleğini yaşatan sadece tarihi yapılar ve alanlar değildir, yaşayan değerler ve onların hikayeleri de var. Kente değer katan; bir anlamda o kentte yaşayan, kente dair anıları olan insanlardır" ifadelerini kullandı. Seçer, Mersin'in marka değerini artırmak için bu tür organizasyonların ve birlikteliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Mersin'in tarihine tanıklık eden simge yapılarından olan ve önceden Büyükşehir Belediyesi hizmet binası olarak da kullanılan Taş Bina'nın Kent Müzesi'ne dönüştürülmesi ile ilgili bilgilendirme yapan Seçer, şunları kaydetti:

"Mersin'e değer katan bir Kent Müzesi yapmak istiyoruz. Biz, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir kurumun desteğini almadan, 'alamadan' demeyelim; sadece kendi imkanlarımızla Mersin'in 4.9 hektar tarihi kent merkezinde restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Taş Bina söz verdiğimiz gibi şu anda Kent Müzesi oluyor. Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden insanların, 'Mersin'deki Kent Müzesi görülmeye değer' diyecekleri bir müze yapıyoruz. Bu konuda çalışan arkadaşlarım benim görüşümü almaya geldiklerinde onlara sunumu bana değil, MEDEKA'ya, Mersinlilere yapmalarını söyledim. MEDEKA'dan çıkan fikirler alındı, bir potada eritildi ve Kent Müzemizin yapım çalışmaları devam ediyor."

Seçer, Büyükşehir'in restorasyon çalışmalarını sürdürdüğü Karamancılar Konağı, Kasaplar Çarşısı, Kırmızı Lacivert İşhanı ve Özel İdare İşhanı'na ilişkin de bilgi aktardı. Yıkımları gerçekleştirilen Kırmızı Lacivert İşhanı ve Özel İdare İşhanı'nnn yerine Kent Meydanı yapacaklarını dile getiren Seçer, "Güçlü devletlerin böyle rantlara ihtiyacı yoktur, onların görevi tarihlerini yaşatmaktır. Biz güçlü bir devlet ve milletiz. Burada ayrım yapmak istiyorum; iktidar başkadır, devlet başkadır. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyorum. Bunu ayırmak lazım" diye konuştu.

"Çocuklarımıza güzel ve onurlu bir ülke bırakmak için çalışıyoruz"

Törende katılımcılarla bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirten Seçer, ödül alan Fazıl Tütüner'i tebrik etti. Seçer, "Bu memleket de bu ülke de bizim. Çocuklarımıza güzel ve onurlu bir ülke bırakmak için bu memleket ve millet aşkıyla yaşayıp çalışarak son nefesimizi vereceğiz" diyerek, sözlerini sonlandırdı.

Ödülün bu yılki sahibi Fazıl Tütüner, 35 yıllık çalışmalarının ödüle değer bulunmasından dolayı teşekkürlerini iletti. Şinasi Develi'nin Mersin için önemli bir isim olduğunu söyleyen Tütüner, onun adına düzenlenen ödül töreninin kent tarihine katkısına değinerek, şöyle konuştu:

"Şinasi Develi Kent Ödülü, yankısı büyüyen sosyal bir olay oldu"

"Şinasi Develi Kent Ödülü, şehrimizde yankı ve etkisi büyüyen bir sosyal olay olmaya başladı. Geçmişten günümüze kültür mirası olarak ulaşabilen eserlerin restorasyonu ve doğru işlevlendirilmesi kenti zenginleştirecek, çekiciliğini yükseltecektir. Taş Bina olarak sözü edilen eski Büyükşehir Belediye binasının onarılarak Kent Müzesine dönüştürülmesi, müzenin içinde bir zamanların önemli buluşma ve kültür noktası Ak Kahve'nin canlandırılması, Karamancılar Konağı'nın restore edilmesi önemli kazanımlardır. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'e duyarlılığından ötürü teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşabilmenin sanat, bilim, kültür, felsefe, çağdaş eğitim çalışmaları ile olabileceğini aktaran Tütüner, "Hem Doğulu hem Batılı olmanın sentezini gerçekleştirebilirsek, çok çalışırsak, bir ağaç gibi tek ve bir orman gibi kardeşçesine olabilirsek insanımıza, insanlığa sunabileceğimiz çok şey olacaktır. Çocuklara, kadınlara, tüm canlılara selam olsun."

"Ödül Töreni ile kentin belleğini geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte atıyoruz"

Şinasi Develi Kent Ödülü ile Mersin'in tarihi, kültürü, somut ve soyut değerlerini daha görünür kılmayı amaçladıklarını dile getiren Ödül Kurulu Dönem Sözcüsü Demet Şaman Tarlakazan, bu ödülün aynı zamanda kolektif bir emeğin ürünü olduğundan söz etti. Tarlakazan, bir kenti kent yapanın o kentin belleğinde yaşayan hikayeler ve hemşehricilik ruhu olduğunu belirterek, "Aslında bu ruh, farklı köklerden gelen insanları ortak bir kimlikte birleştiren, kentin kültürünü, tarihini ve değerlerini yaşatan bağdır. Bugün burada yalnızca bir ödül vermiyoruz aynı zamanda kentin belleğini geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte atıyoruz. Bu ödül yalnızca kazananıyla değil adaylarıyla da kentin kültürel çeşitliliğini, derinliğini ve zenginliğini gözler önüne sermektedir" ifadelerini kullandı.

Törende ayrıca Mimar Sevinç Hadi, MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu Üyesi Veli Mert, Mersin Kent Konseyi Kültür Sanat Kurulu Üyesi Vahap Kokulu ile Araştırmacı ve Yazar Semihi Vural da birer konuşma yaptı.

Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü hakkında

Ödül, 2020'de Kültürhane'deki Şinasi Develi'yi Anma Toplantısı'nda ortaya atılan bir fikrin hayata geçirilmesiyle oluşturuldu. Ödülün kurucuları arasında; Bülent Başok, Etem Develi, Hafize Bilgenoğlu, İrfan Tümer, Semihi Vural, Tuncer Üzmen, Ulaş Bayraktar ve Ziya Aykın yer alıyor. Ödül, Şinasi Develi'nin anısını yaşatmaya ve kent belleği araştırmalarını sürdürmeye adanmıştır. İlk ödül, 27 Ocak 2021'de Turan Ali Çağlar'a'Mersin Tarsus Halk Kültürü' adlı çalışmasıyla verilmiştir. İkinci ödül 2022 yılında araştırmacı yazar Aydın Sevim'e; üçüncü ödül 2023 yılında ressam Nazife Bilgin Hazar'a ve dördüncü ödül de 2024 yılında araştırmacı yazar Semihi Vural'a verilmiştir.

Bu yılki kurul Ödül Kurulu Dönem Sözcüsü Demet Şaman Tarlakazan, İçel Sanat Kurulu Üyelerinden Abdulla Sert, Mersin Kent Konseyi Önceki Dönem Başkanı Ayferi Tuğcu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, Kültürhane Temsilcisi Burçak Göral, Yazar, Şair Baha Sadık Akıner, Şinasi Develi'nin oğlu Avukat İbrahim Ethem Develi, Araştırmacı Yazar Semihi Vural ile MEDEKA Plastik Sanatlar Kurulu Üyesi Veli Mert'ten oluştu.