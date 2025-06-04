Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kenti Bayrama Hazırladı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Paylaştıkça bereket, birlikteyken bayram olur" sloganıyla yurttaşların bu bayramı da mutlu ve huzurlu geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Paylaştıkça bereket, birlikteyken bayram olur' sloganıyla Mersinli yurttaşların bu bayramı da mutlu ve huzurlu geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir; ücretsiz ulaşımdan kent estetiğine, ibadethanelerin temizliğinden mezarlıkların hazırlanmasına, mobil kesim ünite yerlerine ve mezbahalara kadar birçok hizmet için ekiplerini seferber etti. Büyükşehir ekipleri ayrıca minikler bayramlık sevincini yaşasın diye, Kıyafet Evi'nin de kapılarını ihtiyaç sahiplerine açık tuttu.

17 mobil kesim ünitesi ve 6 mezbaha yurttaşların hizmetinde

Yurttaşlar kurban ibadetlerini güvenilir ve steril bir ortamda yapsın diye, alanında uzman ekipler ile kentin dört bir yanında mobil kesim üniteleri kuran Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, bayram öncesi kesim yerlerinin bakım ve temizlik çalışmalarını da gerçekleştirdi. Büyükşehir; Yakaköy, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar ve Anamur'da yer alan 6 mezbahaya ek olarak; merkezde 4, Tarsus'ta 6, Erdemli'de 2, Silifke, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar'da da 1'er adet olmak üzere, toplam 17 mobil kesim ünitesi ile hizmet verecek. Mobil kesim üniteleri Kurban Bayramı'nın ilk günü hizmet verecek. Tarsus 1 No'lu ve Tarsus 3 No'lu mobil kesim üniteleri, Kurban Bayramı'nın 2. gününde de hizmet verecek. Mezbahalar ise bayramın ilk 2 günü hizmet verirken, sadece Erdemli'de bulunan mezbaha ilk gün hizmette olacak. Bütün kesimler ücretsiz olarak 06.00 - 18.00 saatleri arasında, uzman personel tarafından yapılacak. Kesimlerde 144 sertifikalı kasap, yardımcı personel ve teknik personelle birlikte, toplam 262 görevli olacak.

Bayram boyunca Büyükşehir'e bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Büyükşehir Belediyesi, 6-7-8-9 Haziran'da belediyeye ait toplu taşıma araçları ile kent içinde ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. 5-6-7 Haziran'da; Makine İkmal'den kalkacak Mezarlık ring servisi, Toros Devlet Hastanesi, İstasyon, Taş Bina, İstiklal Caddesi, Çankaya, Akbelen Bulvarı istikameti üzerinden Akbelen Mezarlığı'na, ardından da Güneykent Mezarlığı'na gidecek. Ring seferleri, Makine İkmal'den 08.00-16.00 saatleri arasında saat başı, Güneykent Mezarlığı'ndan da 08.00-17.00 saatleri arasında saat başı yapılacak.

Tarsus Sucular Mezarlığı'na ring seferleri ise 'Makam Cami, Merkez Mezarlık- Üçgen Çarşı- Halk Eğitim- Cengiz Topel- Cetvel Köprüsü- Büyük Carrefour- Tuğralı Kavşak- Eshab-ı Kehf ve Sucular Mezarlığı güzergahı olacak şekilde hizmet verecek. Makam Cami'nden 07.00-16.00 saatleri arasında saat başı, Sucular Mezarlığı'ndan da saat başı olacak şekilde 08.00-17.00 saatleri arasında servis kalkacak.

Teksin Mersin ekipleri 7/24 mesai başında

Vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'ne ve MESKİ'ye en hızlı şekilde ulaştığı Alo 185 ve Teksin Mersin personeli de bayram boyunca 7/24 esasıyla hizmet verecek. Vatandaşların istek, öneri, talep ve şikayetleri anında alınarak çözüme kavuşturulacak.

MESKİ tüm ilçeler için planlamasını yaptı

MESKİ Genel Müdürlüğü de Kurban Bayramı tatili için planlamasını yaptı. MESKİ ekipleri; içme suyu arızalarında oluşabilecek aksaklıklar, kanalizasyon hatlarında yaşanabilecek sorunlar ve vatandaşlardan gelebilecek talepler doğrultusunda Mersin'in tüm ilçelerinde 7 gün 24 saat esasıyla görev başında bulunacak.

İtfaiye ve Zabıta ekipleri Kurban Bayramı'na hazır

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ise; bayram süresince oluşabilecek yangın, kaza ve afetlere karşı 7/24 görev başında olacak. Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de Kurban Bayramı boyunca rutin denetimlerini sürdürecek.

İbadethaneler bayramda da pırıl pırıl

Her inançtan insanın ibadetlerini pırıl pırıl bir ortamda yapmasını sağlayan Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı; kent genelindeki cami, cemevi, kilise gibi ibadethanelerin rutin temizliklerini bayram öncesi artırdı. Ekipler ayrıca, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Kurban Bayramı'na yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla, merkez ve ilçe mezarlıklarındaki tüm temizlik işlemlerini yapmaya devam ediyor.

Temizlik ve ilaçlama ekipleri tertemiz bir Mersin için çalışıyor

Bayram öncesi yoğun mesai yapan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler, bayramda oluşabilecek çevre ve görüntü kirliliklerinin önüne geçmek için gerekli tüm tedbirleri aldı. Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak temizliğe devam eden ekipler; bayram boyunca da mobil kesim üniteleri, mezbahalar, kurbanlık satış yerleri, çöp konteynerlerinin temizliği ile haşere ilaçlamalarını gerçekleştirerek, görüntü ve koku kirliliğini önleyecek.

Park ve Bahçeler Dairesi kent estetiği için çalışmalarını sürdürüyor

Kent estetiğini de unutmayan Park ve Bahçeler Dairesi'ne bağlı ekipler, sorumlu oldukları alanlarda çim biçme, temizlik, bakım, tesviye ve budama çalışmalarını rutin bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, Mersinlilerin ve kente gelen misafirlerin ziyaret edeceği park ve bahçeleri pırıl pırıl yaptı. İsteyen vatandaşlar birizberaberiz.org'a bağış yapılabilecek

"Kurban Bayramı'nda dayanışmayı büyütüyoruz" diyerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak isteyenlere aracı olan Büyükşehir, 'birizberaberiz.org' üzerinden de iyiliği büyütüyor. Kurbanlık bağışı yapmak isteyen vatandaşlar birizberaberiz.org üzerinden bağışlarını yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi mezbaha ve mobil kesim ünitesi yerleri aşağıdaki şekilde:

Mobil kesim ünitesi yerleri

Akdeniz İlçesi Mobil Kesim Yeri: 3 Ocak Mahallesi 5424 Sokak İnci Parkı Muhtarlık Binası yanı

Aydıncık İlçesi Mobil Kesim Yeri: Cumhuriyet Mahallesi Tırnak Yolu

Bozyazı İlçesi Mobil Kesim Yeri: Merkez Mahallesi Paşabeleni Mevkii

Erdemli İlçesi (1) Nolu Mobil Kesim Yeri: Üniversite Arkası Belediye Otoparkı içi

Erdemli İlçesi (2) Nolu Mobil Kesim Yeri: Kargıpınarı Mahallesi Kapalı Semt Pazarı

Gülnar İlçesi Mobil Kesim Yeri: Akdeniz Mahallesi Tırnak Yolu Sokak

Mezitli İlçesi Mobil Kesim Yeri: Menderes Mahallesi Şehit Fatih Soydan Cad. Açık Semt Pazarı İçi

Mut İlçesi Mobil Kesim Yeri: Sertavul Mahallesi

Silifke İlçesi Mobil Kesim Yeri: Saray Mahallesi Otogar Arkası Kapalı Pazar yeri

Tarsus İlçesi (1) Nolu Mobil Kesim Yeri: Bağlar Mahallesi İtfaiye Yanı Kapalı Pazar Yeri (2 gün hizmet verilecek)

Tarsus İlçesi (2) Nolu Mobil Kesim Yeri: Şehit İshak Mahallesi Turkuaz Semt Pazarı

Tarsus İlçesi (3) Nolu Mobil Kesim Yeri: 82 Evler Mahallesi Kapalı Semt Pazarı (2 gün hizmet verilecek)

Tarsus İlçesi (4) Nolu Mobil Kesim Yeri: Kırklarsırtı Mah. Veysel Çavuş Cad. Kapalı Semt Pazarı İçi

Tarsus İlçesi (5) Nolu Mobil Kesim Yeri: Gülek Mahallesi Muhtarlık Binası Yanı

Tarsus İlçesi (6) Nolu Mobil Kesim Yeri: Yenice Mahallesi Mezarlık Yolu

Yenişehir İlçesi Mobil Kesim Yeri: Macit Özcan Spor Tesisleri karşısı Kapalı Semt Pazarı İçi

Toroslar İlçesi (1) Nolu Mobil Kesim Yeri: Korukent Cumhuriyet Evleri üstü

Mezbaha yerleri:

Anamur Mezbahası: Çarıklar Mahallesi Akdeniz Caddesi No: 3/3

Çamlıyayla Mezbahası: Çayırekinliği Mah. Ömeroğlu Sok. No: 25

Erdemli Mezbahası: Türbe Mah. Bük Sokak Bina No: 15 (Bayramın ilk günü hizmete açık)

Gülnar Mezbahası: Akdeniz Mahallesi Tırnak Yolu Sokak No: 43

Mut Mezbahası: Deveci Mahallesi Sarıoğlu Değirmen Caddesi 46 Sokak

Yakaköy Mezbahası: Akdeniz İlçesi Toroslar Mahallesi Yakamoz Sokak No: 5/A