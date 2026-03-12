Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı - Son Dakika
Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı

Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
12.03.2026 18:10
Mersin'de işçi servisi, uçurumdan yuvarlandı; 3 ölü, 12 yaralı
Mersin'in Anamur ilçesinde orman işçilerini taşıyan bir servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi yaralandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

İŞÇİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, ilçenin Kaş Yaylası'nda meydana geldi. Orman işçilerini taşıyan Mustafa Ünal yönetimindeki 70 ACV 113 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

3 ÖLÜ, 12 YARALI

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ünal ile 2 işçinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 12 işçi de ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

