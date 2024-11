"Mesleğinde fark yaratan öğretmenler" Ankara ve İstanbul'da ağırlanacak

Güncel

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Ankara ve İstanbul'da ağırlayacağı mesleğinde fark yaratan öğretmenler arasında alanlarında başarılı çalışmalara imza atmış isimler yer alıyor.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan programlarda, tüm illerin resmi ve özel kurumlarından seçilen ve mesleğinde fark yaratan öğretmenler, Ankara ve İstanbul'daki kültürel ve tarihi yerleri ziyaret etmelerinin yanı sıra birçok farklı etkinliğe katılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapan öğretmenlerin yanı sıra özel öğretim ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerle emekli öğretmenler ve şehit öğretmen yakınlarının da davet edildiği etkinlikler için şehirlerdeki programlar ayrı ayrı planlandı.

Etkinliğe davet edilen öğretmenler, mesleklerinde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş isimlerden oluşuyor.

25'ten fazla tasarım tescil belgesi aldı

Ankara'daki Yenimahalle Bilim ve Sanat Merkezi'nde görev yapan Hilal Sevgen Abacı, TÜBİTAK İklim, TÜBİTAK Kutup, TÜBİTAK Lise, TÜBİTAK Ortaokul, TEKNOFEST ve TÜBİTAK 4006 için öğrencileriyle yaptığı projelerle bölge finallerinde yer aldı.

Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyeti kapsamında geliştirdiği projelerle ulusal ve uluslararası kalite etiketleri de alan Abacı, patent başvurusunda bulundu.

Bugüne kadar öğrencileriyle yaptığı projelerle 25'ten fazla tasarım tescil belgesi de alan Abacı, görme engelli öğrenciler için de öğrencileriyle sanatsal materyal hazırlanmasına yönelik bir proje de yürüttü.

Aynı zamanda yazarlık ve çizerlik de yapan Abacı, özel öğrencilere yönelik çıkarılan bazı kitaplarda bölüm yazarlığı yaptı.

1000 kitaplı kütüphane kurulmasını sağladı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin İlkokulu'nda anaokulu öğretmenliği yapan Kader Duman, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen "The Importance of Coaching for 21st Century Teachers" isimli eğitime katılmaya hak kazanarak, burada elde ettiği bilgileri okulda görev yapan öğretmenlere aktardı.

Duman, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen TÜBİTAK 4007 "Köyde Şehirde Kültür Sanat Bilim Her Yerde" Milas Bilim Şenliğinde Masallarla Kodlama Öğreniyorum Atölyesi lideri olarak 4 gün içinde 20 farklı gruptan oluşan 200 anasınıfı öğrencisine Limon Kız masalını anlatarak, kodlama çalışmasının yapılmasına rehberlik etti.

Kuruculuğunu üstlendiği "Kitabım Kütüphanen Olsun" eTwinning projesi kapsamında proje ortakları, öğrencileri ve velilerle kitap kumbaralarında kitaplar biriktirerek, Milas Çamköy İlkokulu ve Milas Ova Kışlacık İlkokuluna kitap bağışı yapılmasına öncülük eden Duman, Milas Kafaca İlkokuluna 1000 kitaplı bir kütüphane kurulmasını da sağladı.

"100 Güne 100 Kitap Projesi" kapsamında Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarındaki annelerin isteği üzerine orada kalan 0-6 yaş arasında çocuklar için kitap bağışı kampanyası da düzenleyen Duman, ayrıca EYFOR XII Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'nda PATİK projesiyle "Yılın Örnek eTwinnig Projesi"ne layık görüldü.

Öğrencilerinin deprem travmalarını sona erdirecek çalışmalar yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlere Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yakalanan Atatürk İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hilal Gülşen, depremin ardından ilçeden ayrılmayarak öğrencilerini yalnız bırakmadı.

Deprem sonrası eğitim öğretim etkinliklerinde öğrencilerinin deprem travmalarını sona erdirecek destekleyici çalışmalar yapan Gülşen, bu amaçla oyun alanları oluşturarak onların ortak etkinlikler yapabileceği ortamlar geliştirdi.

Gülşen, öğrencilerini, depremden etkilenen diğer illerdeki öğrenciler için mektuplar yazmaya teşvik ederek, onların da duygu durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yürüttü.

Ses temelli tekniklerle çok kısa sürede okumayı öğretiyor

Van'ın Muradiye ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Sultan Gültaş, gerektiğinde öğrencileriyle işaret diliyle anlaşırken, gerektiğinde de birçok yapay zeka ve "web2" araçlarını derslerinde kullanıyor.

İlkokul 1. sınıf öğrencilerine kendisinin oluşturduğu ses temelli tekniklerle çok kısa sürede okumayı öğreten Gültaş, birçok konuda projeler üretiyor.

eTwinning kapsamında "Doğadan Meraklı Çağrışımlar Biyomimikri", "Akıl Oyunlarını Hayatıma Harmanlıyorum", "Resfebe ile Eğlenerek Öğreniyorum", "Geçmişten Geleceğe Meslekler" ve "Kaynak Demek Servet Demek" projeleriyle, TEKNOFEST kapsamında ise "Pistonlu Enerjik Tekerlek Masa" ve "Zenginleştirilmiş Eğitsel Pano" projelerinde yer alan Gültaş, İZOP İzmir MEM Akıl ve Zeka Oyunları Projesi'yle de öğrencilerine hem kültürel hem de uzmanlık alanlarında örnek model oldu.

Hem ulusal hem de uluslararası kalite etiketi ödülleri kazandı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Antalya Bilim ve Sanat Merkezi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Nasiye Yamaç Şahin de birçok uluslararası projeye liderlik ederek öğrencilerinin ve okulların vizyonunun genişlemesinde rol oynadı.

"Hayat Boyu Öğrenme Comenius M.U.S.I.C" projesiyle öğrencileri, okul idarecileri ve meslektaşlarıyla İngiltere, Çekya, Almanya, İtalya ve Slovenya'daki okulları, "Erasmus Okul Ortaklıkları S.O.U.N.D" projesiyle Romanya, Portekiz ve Polonya'daki okulları, "Çevresel Eylem Ağı Topluluk Birliği" projesiyle ise Hollanda, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'daki okulları ziyaret ederek işbirlikleri geliştiren Şahin, bu projelerle hem ulusal hem de uluslararası kalite etiketi ödüllerini kazandı.

Erasmus projeleriyle öğrencilerinin yabancı dil becerilerini geliştirmelerine ve farklı dillerde iletişim kurma yeteneklerini artırmalarına yardımcı olan Şahin, onların farklı kültürleri tanımasına da olanak sağladı.

Illinois Üniversitesi tarafından koordine edilen uluslararası bir platformda öğretmen yetiştirme politikalarını konuşan ve çeşitli ülkelerden okullarla "Kültürel Okuryazarlık" projesini başarıyla tamamlayan Şahin, bunun yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden okullarla işbirliği yaparak öğrenci ve öğretmenlerin kültürel empati ve işbirliği becerilerini geliştirmelerine öncülük etti.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen "18. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışması"nda, "değerler eğitimi" alanında danışmanlığını yaptığı öğrencileriyle "Eğitimde İyi Oluş" projesiyle bölge birincisi olan Şahin, Türkiye Ankara Final Yarışması'nda da dördüncülük elde etti.