Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İçin İzmir\'de Bilet Satışı Patladı

MİLLİ Piyango'nun geleneksel yılbaşı çekilişi için İzmir'deki gişelerde bilet satışları arttı. Bayiler şansını denemek isteyen oyunseverlere, biletlerin tükenebileceğini belirterek son güne kalmamaları için uyarıda bulundu.

Bu yıl yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 600 milyon TL, toplam ikramiyenin ise 3,5 milyar TL olması hem bayileri hem de vatandaşları heyecanlandırdı. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak satışların umduklarından fazla olduğunu dile getirip, yılbaşı biletlerine büyük talep olduğunu vurguladı. Bilet almak isteyenleri son güne kalmamaları konusunda uyaran Çakmak, "Telefonlarımız susmuyor. İzmir'in her tarafına bilet gönderiyoruz. Ulaşamayan, bilet isteyen bizi arıyor. Evlere kadar bilet götürüyoruz ya da en yakın bayiye yönlendiriyoruz. Satışlarımız güzel gidiyor. İnşallah son güne bilet kalır. Kalmama durumu var. Klasik piyango severler biletlerini son güne bırakmasın, şimdiden alsınlar" dedi. Büyük ikramiyenin bu yıl çok cazip olduğunu vurgulayan Çakmak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İkramiye bu yıl da dağıtım garantili. Çeyrek bilete bile çıksa bir tane satılmışsa, talihli ikramiyenin tamamını alıyor. Satılmamış bilete çıktıysa tekrar çekiliş oluyor. Büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş devam ediyor. Bu yıl büyük ikramiye inşallah İzmir'e çıkar. Büyük ikramiye tarihinin en büyük ikramiyesi bu."

'BÜYÜK İKRAMİYE DAĞITIM GARANTİLİ'

İzmir Konak Meydanı'nda 32 yıldır bilet satışı yapan evli çift Emine Topal ve Selim Topal, Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantili olduğunu belirtti. Daha önce bir büyük ikramiye ve ara çekilişlerde küçük ikramiyeler verdiklerini söyleyen Emine Topal, "İnşallah bu sene talihli bizden çıkacak. 600 milyon TL büyük ikramiye. Tamamı dağıtım garantili. Bilet talihlisini buluncaya kadar çekiliş yapılacak. Hayal edilemeyecek kadar büyük bir ikramiye. İlgi güzel. Çeyrek bilete talep çok. Bilet almayı düşünenler, geç kalmadan şu an alsalar iyi olur, biletler bitebilir. Toplam ikramiye ise 3,5 milyar TL" dedi. Eşi Selim Topal da "2004'te eşimle beraber büyük ikramiye, 10 milyon lira verdik. Arada küçük ikramiyeler de verdik. Bu yıl büyük ikramiye 600 milyon lira. Ayın 15'inden sonra satışlar daha da artar. 11.00 ile 16.00 saatleri arasında satışlar yoğun oluyor. 600 milyon TL inşallah bizim biletlerden birine çıkar. Her aldığınız bilet şansın kapısını açıyor" ifadelerini kullandı.

'ÇIKMAZ DEMEYİN ŞANSINIZI LEMAN ABLA'DAN DENEYİN'

İzmir'de 30 yıldır Milli Piyango bileti satan bayilerden biri olduğunu anlatan Leman Aştı ise hafta sonu satışların daha fazla olduğunu dile getirip, "Daha önce yılbaşı ikramiyesi vermiştik. Ondan sonra da küçük küçük ikramiyeler verdik. Hafta sonu satışlar daha fazla. Yılbaşı yaklaştıkça daha da artar. 600 milyon TL için tam bilet alanlar var. Şimdiye kadar verilmemiş bir ikramiye. İnşallah ben vereceğim. İkramiyenin dağıtım garantisi olduğu için insanlar daha çok alıyor. Umarım 4'e bölünür, 4 kişi alır. Toplam dağıtılacak ikramiye 3,5 milyar TL. Yani sadece bir kişi değil birçok kişi ikramiye alabilir. 'Çıkmaz' demeyin şansınızı Leman Abla'dan deneyin" dedi.

İstanbul'dan gelip İzmir'de şansını denemek için bilet satın alan Salih Yavuz, "Her sene Leman Abla'dan gelip seri bilet alırım. İzmir'i sevdiğim için her sene gelirim. Bana çıkarsa evleneceğim" ifadelerini kullandı.

Her yılbaşı geleneksel çekiliş için bilet aldığını belirten Cemil Uyaroğlu (82) ise "Senelerce her yılbaşı 10 tane yarım bilet alırım. Bu sene yine aldım. Huzurevinde kalıyorum. 50 yıl İzmir'de taksicilik yaptım. Çıkarsa 3 çocuğum var onlara yardım ederim, kendime bakarım. Bugün 8 tane aldım. 2 tane daha alacağım. Karışık seri yapıyorum. Her biletçiden bir tane alıyorum" dedi.

Zuhal Güreli de "Çok şanslı bir insan değilim. Keşke çıksa. Bana çıksa çok güzel şeyler yaparım. İhtiyacı olanlara ev alırım, öğrenci okuturum. Zaten eğitimciyim. Atatürkçü güzel gençler yetiştirmeye çalışırım" diye konuştu.

Uzun süredir bilet almadığını belirten Adile Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır almıyordum. Tesadüfen geçerken şansımı denemek istedim. Çıkarsa ne yapacağımı düşünmedim ama özel eğitimdeki çocuklara yardımcı olmak isterim."