Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika
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Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür

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MİT, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza attı. 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin de serbest kaldığı takas operasyonu sonrası, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye teşekkür etti.

01.08.2024 18:59  Güncelleme: 19:54
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ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken, MİT'in yönettiği ve Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin yazılı birer açıklama yaptı. Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin " Rusya'da haksızca tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

İsimleri Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza olan kişilerin serbest kalacak olmasından dolayı emeği geçen ülkelere ayrıca teşekkür eden Biden, "Bu zor ve kompleks müzakereler boyunca bu sonuca ulaşmak için Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç gibi müttefiklerimize müteşekkirim." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da "Bu anlaşmayı mümkün kılan bir grup müttefikimiz Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya'ya müteşekkiriz. Türk hükümetine de bu kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli şekilde dönüşü için yer sağladığı ayrıca teşekkür ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı mümkün kılan hayati lojistik desteği sağladığı için Türkiye'ye çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

RUSYA VE ABD ARASINDAKİ EN GENİŞ KAPSAMLI TAKAS

Rusya ile ABD arasında geniş kapsamlı esir takası konusunda anlaşmaya varıldı. ABD ve Rusya'nın yanı sıra Almanya, Slovenya, Belarus'u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirler bugün serbest bırakıldı.

"TEŞKİLATIMIZ BÜYÜK BİR ARABULUCULUK ROLÜ ÜSTLENDİ"

MİT'ten yapılan açıklamada, "Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleşecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir." denildi.

Bu operasyon son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti. Tarihe geçen bu operasyonun diyalog kanallarının kurulmasını ise MİT sağladı. İstihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildi.

Ankara\'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden\'dan Türkiye\'ye teşekkür
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • aslan null: sonuç? yani noldu artık dünya lideri felan mıyız 13 16 Yanıtla
    Tuncay Gökdemir: Lider olmak için size musluk açılışı yeter. Bunları algılamanız zor iş. 25 6 mustafa sagdic: dunya lideri olduk 10 bin emekli maasi ile 4 3
  • Ebuturap: hep başkasına hizmet 6 5 Yanıtla
  • ferhat eser: bizim doğudaki aşiretler kapışında araya aşiretin liderleri girer ağama gelirler ağa barıştır uzamasın bu iş diye rusyayla Amerikada reisten ricacı olmuş reiste kırmamış iki tarafıda sonuç bu anlıycağınız 2 4 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Tabi dost abd nin yanındayız 1 1 Yanıtla

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