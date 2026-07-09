MSB: CAATSA ve tüm kısıtlamalar kaldırılmalı

Haber: Melis YILDIRIM - Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin beklentisinin CAATSA yaptırımları ile savunma sanayine yönelik tüm kısıtlamaların kaldırılması olduğu belirtilerek, "ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın Ay Yıldız Karargahı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. MSB, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak şekilde inşa edilen Ay Yıldız Karargahı'nın yalnızca modern bir askeri yerleşke olmadığını belirten Aktürk, aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) müşterek harekAt kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum yeteneğini yansıtan stratejik bir vizyon projesi olduğunu dile getirdi. Aktürk, Ay Yıldız Karargahı'nın Türkiye'nin harekat ihtiyaçlarını bugünden planlayan proaktif savunma ve güvenlik anlayışının en önemli sembollerinden olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE, BARIŞ VE İSTİKRARA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEK"

7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin 360 derece güvenlik anlayışı çerçevesinde İttifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin kapsamlı şekilde ele alındığı, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihi bir buluşma olduğunu ifade eden Aktürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zirve, müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirirken, değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine ilişkin müşterek yaklaşımın güçlendirilmesine de önemli katkılar sağlamıştır. NATO Zirvesi kapsamında icra edilen Savunma Sanayii Forumu ile Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Savunma Bakanları Resepsiyonu, müttefikler arasında savunma sanayiinde ortak üretim ve teknoloji iş birliğinin geliştirilmesine, ortak güvenlik anlayışının pekiştirilmesine ve Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayiinde ulaştığı yüksek teknolojik yetkinlik, güçlü üretim kapasitesi ve yenilikçi vizyonunun uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulmasına vesile olmuştur."

Türkiye güçlü ordusu, gelişen yerli ve milli savunma sanayii, etkin savunma diplomasisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen çok boyutlu dış politika anlayışıyla, krizlerin çözümüne katkı sunan, diyalog kanallarını açık tutan, bölgesel ve küresel barış ile istikrarı destekleyen yapıcı yaklaşımını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu anlayış doğrultusunda ülkemiz, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna katkı sağlayan güvenilir ve sorumluluk sahibi bir müttefik olarak uluslararası barış, güvenlik ve istikrara katkı sunmaya devam edecektir."

Tuğamiral Aktürk, Zirve kapsamındaki programlar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun temaslarına ilişkin detaylı bilgi verdi.

30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Japonya'da 4'üncü Türkiye-Japonya Kara Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı yapıldığını kaydeden Aktürk, Güven Artırıcı Önlemler 2026 Yılı Uygulama Planı kapsamında, Donanma Komutanı tarafından Yunanistan Donanma Komutanı'na yapılan resmi ziyaretin bugün sona ereceğini bildirdi. Aktürk, "11 Temmuz Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü münasebetiyle 31 yıl önce acımasızca katledilerek soykırıma uğrayan Srebrenitsa şehitlerini rahmetle anıyor, dost ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını paylaşıyoruz" dedi.

"DEYRİZOR'DA 240 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YÜZER KÖPRÜ KURULUMU TAMAMLANDI"

Aktürk, son bir hafta içerisinde dört PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirerek, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildiğini ifade etti. Aktürk, 2'nci Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından, Deyrizor Suriye'de Fırat Nehri'nin üzerine 240 metre uzunluğunda yüzer köprü kurulumu tamamlandığını kaydederek, köprünün kontrol geçişlerinin yapılmasının ardından yarın hizmete açılacağını söyledi.

Sınır güvenliğine ilişkin Aktürk, "Biri terör örgütü mensubu olmak üzere 316 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı beş bin 615 olmuş, engellenen 995 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 41 bin 129'a ulaşmıştır. Ayrıca, hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 109 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

KARADENİZ MAYIN KARŞI TEDBİRLERİ GÖREV GRUBU'NUN KOMUTASI BULGARİSTAN'A DEVREDİLİYOR

Aktürk, Türkiye'nin öncülüğünde Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubu'nun 8 Ocak 2026 tarihinden itibaren Türkiye tarafından üstlenilen komutasının yarın Burgaz/Bulgaristan'da yapılacak törenle altı aylığına Bulgaristan'a devredileceğini bildirdi. Aktürk ayrıca, Görev Grubu'nun 11-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 11'inci aktivasyon faaliyeti kapsamında TCG Akçay tarafından 11-12 ile 18-19 Temmuz tarihlerinde Burgaz/Bulgaristan'a ve Bulgaristan Deniz Kuvvetlerine ait Struma ve Captan Dimitar Dobrev unsurları tarafından 20-23 Temmuz tarih aralığında Umuryeri/İstanbul'a liman ziyaretleri yapılacağını belirtti.

Tuğamiral Aktürk, Somali'ye lojistik nakliyat ve Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek görevi kapsamında 4-5 Temmuz'da Cibuti'ye liman ziyareti yapan TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Sancaktar'ın yarın Mogadişu'ya ulaşmasının planlandığını ifade etti.

Envantere alınan silah ve sistemlerle ilgili Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda TB-3 SİHA, 7,62 mm piyade tüfeği, silah taşıyıcı araç ile elektrikli zırhlı personel taşıyının envantere alındığı bilgisini paylaştı. Aktürk, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, 13-17 Temmuz tarihleri arasında muhtelif miktarda SOM-B1T mühimmatının kabul faaliyeti ROKETSAN'da icra edilecektir. Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen havadan taşınabilir hafif çekili obüs BORAN'ın Arnavutluk'a ihracatına yönelik olarak 4 Temmuz'da sözleşme imzalanmıştır" şeklinde konuştu.

"BEDELLİ ASKERLİK TUTARI 472 BİN 653 LİRA 60 KURUŞ OLDU"

Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi 2026 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetlerinin 7 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'nin yayımlandığını dile getiren Aktürk, "Bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci altı ayı için 472 bin 653 lira 60 kuruş olmuştur. 7 Temmuz 2026 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi.

Tuğamiral Aktürk, "Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle milletimizin iradesine ve demokrasimize kasteden hain FETÖ silahlı terör örgütüne karşı dimdik durarak vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BEKLENTİMİZ TÜM KISITLAMALARIN KALDIRILMASI"

Toplantının ardından MSB tarafından gazetecilerin soruları yanıtlandı. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ve Türkiye'nin F-35 savaş uçakları alımına ilişkin açıklamalarının sorulmasının ardından Bakanlık'tan yapılan değerlendirmede şunlar kaydedildi:

"Türkiye, NATO'nun güçlü ve etkin bir müttefiki olarak İttifak'ın caydırıcılığına ve ortak güvenliğine önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, müttefiklerimizle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesinden yana bir yaklaşımı benimsiyoruz."

"TSK KENDİSİNE TEHDİT OLUŞTURMAYAN HİÇ KİMSE İÇİN TEHDİT DEĞİL"

Bakanlık, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "Ülkesinin Türkiye tarafından savaş tehdidi altında olduğu" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Ülkemiz, bölgemizde barış ve istikrarın korunmasından, mevcut meselelerin yapıcı diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ele alınmasından yanadır. Bu kapsamda, gerilimi artırabilecek söylemlerden kaçınılmasının ikili ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını bir kez daha ifade ediyor, TSK'nın kendisine tehdit oluşturmayan hiç kimse için tehdit olmadığını bir kez daha hatırlatıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.