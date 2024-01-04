MSB: Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2023 yılında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 237'ye ulaşmıştır" dedi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sürdürdüğünü bildirerek, "Bu kapsamda; Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2023 yılında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 237'ye ulaşmıştır. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 29 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 24 hedef başarıyla imha edilmiştir. Azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekatlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" diye konuştu.

'PENÇE KİLİT'TE 717 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda gelinen nokta hakkında da bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti: "Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 717 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1887 silah ve 792 bin 545 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 582 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 849 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir. Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim/arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine, tüm terör inleri yıkılıp tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir."

Suriye'deki harekat alanlarına yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin de davam ettiğini kaydeden Aktürk, "Nitekim, son bir haftada 30 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 27 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2023'ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 526'ya, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1529'a ulaşmıştır" dedi.

'209 BİN 402 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudutlarda alınan tedbirlerle yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Aktürk, "Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 118 şahıs yakalanmış, 2 bin 113 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, 2023 yılı başından bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 758'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 209 bin 402 olmuştur" diye konuştu. Türkiye'nin Gazze konusundaki insani ve adaletli tutumunu bugün de sürdürdüğünü bildiren Aktürk, İsrail'in işgalinin son bulmadan sorunun çözülemeyeceğini, egemen ve bağımsız Filistin devletinin bir an önce kurulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

'HİSAR-O FÜZESİ'NİN MUAYENE VE KABUL FAALİYETLERİ TAMAMLANDI'

Aktürk, milli silah sistemleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda 'mini akıllı mühimmat', 'Elektronik Taarruz Sistemi MİLKAR (Milli Karıştırıcı)' ve 'Hisar-O Füzesi'nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" dedi.

'BOĞAZLARDAN SAVAŞ GEMİSİNİN GEÇİŞİNE MÜSADE EDİLMEDİ'

Öte yandan MSB kaynakları, İngiltere'nin Ukrayna'ya göndermek istediği mayın avlama gemilerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişine izin verildiğine dair iddiaları yalanladı. Türkiye'nin, söz konusu gemilerin boğaz geçişine izin vererek Montrö'ye aykırı davrandığı iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildiren kaynaklar, bu kapsamda savaşın başından beri boğazlardan savaşan tarafların bayraklarını taşıyan bir savaş gemisinin geçişine müsaade edilmediğini aktardı.

Bakanlık kaynakları ayrıca Türkiye'nin ev sahipliği, Romanya ve Bulgaristan'ın katılımıyla da Karadeniz'de mayın avlama gemilerinin seyir ve eğitimler yapmaya başlamasını sağlamak amacıyla 10-11 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) imza töreninin gerçekleştirileceğini bildirdi. Tuzla Piyade Okulu'nda yaşanan olayla alakalı adli soruşturmanın devam ettiğini bildiren kaynaklar, Yüksek Disiplin Kurulu'nun ocak ayı içerisinde kararını vereceğini aktardı. Bakanlık kaynakları, görevli personelin akıllı telefon kullanımına ilişkin çalışmaların son aşamaya geldiğini bildirerek, özellikle operasyon bölgelerine yönelik ciddi tedbirler alınacağını bildirdi. Bedelli askerlik tutarının daha önce yapılan düzenlemeyle memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlendiğini hatırlatan kaynaklar, 2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirmenin 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacağını bildirdi.