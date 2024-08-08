MSB: Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 64 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğüne vurgu yaptı.

Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Son bir haftada 64 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar 796'sı Irak'ın, 856'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1652 olmuştur." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mağara ve sığınak tespit ettiğini hatırlatan Aktürk, "Tespit edilen mağara ile sığınaklar dahil arama-tarama faaliyetlerinde muhtelif miktarda el yapımı patlayıcı, el ve keskin nişancı dürbünü, telsiz, jeneratör, termal şemsiye, havan, roketatar ve keskin nişancı mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet diledi.

67 bin 948 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutların, Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz şekilde korunduğuna vurgu yaparak, "Son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 807 olmuştur. Son bir haftada engellenen 973 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 67 bin 948'e ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Aktürk ayrıca, 4 Ağustos'ta TCG Alanya gemisi tarafından Çeşme açıklarında batmak üzere olan bir düzensiz göçmen teknesi tespit edildiğini ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göçmenlerin denizden kurtarılarak sahil güvenlik botuna teslim edildiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de süregiden saldırıları

Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de süregiden saldırılarına karşı tepkisini açıkça ortaya koyduğunu, bölgede geniş çaplı çatışmalara yol açma riski konusunda sürekli uyarılarda bulunduğunu söyledi.

İsrail'in, daha fazla can kaybı yaşanmadan ve sorun daha büyük bölgesel felakete dönüşmeden saldırılarını bir an evvel durdurması gerektiğine vurgu yapan Aktürk, "Uluslararası toplum da 10 binlerce masum çocuğu öldüren ve bölgemizi felaketin eşiğine sürükleyen İsrail karşısında artık kararlı bir tavır takınmalı ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulme 'Dur' demelidir. Ülkemiz, Gazze'de katliamın sona ermesi, Filistin devletinin kurulması ve bölgemizde kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla sürdürülen çabalara her türlü katkıyı sağlamayı sürdürecektir." şeklinde konuştu.

Eğitim ve tatbikatlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yapan Tuğamiral Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 27 Temmuz-10 Ağustos arasında Moğolistan'da KHAAN QUEST, 30 Temmuz-9 Ağustos arasında İzmir'de Yıldırım Seferberlik tatbikatları başarıyla icra edilmektedir. 30 Temmuz-07 Ağustos arasında, Romanya Deniz Kuvvetlerine ait MIRCEA gemisi tarafından Bodrum'a, BALESCU gemisi tarafından ise Mersin'e, Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PEGNITZ ile İtalya Deniz Kuvvetlerine ait DURAN DE LA PENNE gemileri tarafından İstanbul'a liman ziyaretleri yapılmıştır. Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait HUNAIN korveti tarafından 6-9 Ağustos tarihleri arasında Gölcük'e, Kanada Deniz Kuvvetleri unsuru CHARLOTTETOWN tarafından ise 9-11 Ağustos tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti yapılacaktır."

Aktürk, Japonya Deniz Harp Okulu öğrencilerinin açık deniz eğitim seyri ve Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yılı kapsamında, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri unsuru KASHIMA ve SHIMAKAZE gemilerince 9-12 Ağustos'ta İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirileceğini aktardı.

Savunma sanayisi

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisinin, teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini daha da artırdığını söyledi.

Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda 'OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı', 'Mini Akıllı Mühimmat' ve 'NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracının' muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ayrıca genel maksat helikopteri projesi kapsamında 1 adet 'T-70' helikopterinin muayene ve kabul faaliyetleri TUSAŞ tesislerinde tamamlanarak Hava Kuvvetlerimizin envanterine alınmıştır." dedi.

Doğal afetle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleyi ilgili kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdüğünü belirten Aktürk, "Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunmaktadır. Bu kapsamda, bugüne kadar 18 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 54 helikopter ile 1030 sorti yapılarak destek sağlanmıştır." diye konuştu.

(Sürecek)