MSB: Teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin karar, kısa sürede açıklanacak

Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 'Kara Harp Okulu Komutanlığı Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) gerekçeli kararının bugün tamamlanacağını, onay sürecinden geçen kararın en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan İstihkam Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Aktürk, devam eden terörle mücadele operasyonlarında son 1 haftada 57, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 87'si Irak'ın, 191'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 278 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yolunun, Türk adaletine teslim olmak olduğunu bir kez vurguluyoruz. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlerin kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit edilmiş, ele geçirilen muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.

'1'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU 95 KİŞİ YAKALANDI'

Hudut güvenliği çalışmalarına dair bilgi veren Aktürk, "Kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadele etkinliğinin artırılması kapsamında alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleri ile en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda, son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 95 şahıs yakalanmış, 817 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 415, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 5 bin 947 olmuştur" ifadelerini kullandı.

'BAKANLIĞIMIZDAN BİR HEYET, SURİYE'YE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR'

Tuğamiral Aktürk, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Suriye'nin idari ve coğrafi bütünlüğü ile ülkemiz ve bölgemizin barış ve huzuruna kasteden başta PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve oldubittiye izin vermeyeceğimizi, Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin artırılması ile Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı yeni yönetimle yakın iş birliği içerisinde sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kapsamda, Bakanlığımızdan bir heyet, dün teknik görüşmelerde bulunmak üzere Suriye'ye ziyaret gerçekleştirmiştir. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'YDK KARARLARI, ONAY SÜRECİNE MÜTEAKİP PAYLAŞILACAKTIR'

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Kara Harp Okulu Komutanlığı Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemin sonrası başlatılan disiplin sürecine ilişkin, "16 Ocak'ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu'nun, gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakanlık kaynakları, Suriye'ye ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanlığı heyetiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda iş birliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık. Yeni Suriye yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi. Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargahımızdan Suriye'ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir. Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir."

'EUROFIGHTER İÇİN FİYAT TEKLİFİ BEKLİYORUZ'

Bakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter savaş uçakları tedarikinde son durumuna ilişkin, "Her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz yerli ve milli silah sistemlerimiz ile bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasıdır. KAAN, HÜRJET, KIZILELMA ve ANKA-3 gibi silah sistemlerimiz kullanıma hazır hale gelinceye kadar Hava Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan F-16 ve Eurofighter alımı konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedariki kapsamında hazırlanan ihtiyaç tanımı dokümanı, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderilmiştir. Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin tarafımıza ulaşmasını bekliyoruz. F-16 konusundaki teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.