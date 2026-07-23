MSB: Türk personel Eurofighter eğitimi için ağustosta İngiltere’ye gidecek

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, ROKETSAN'ın Ankara Mamak'taki üretim tesisinde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Terörle mücadeleye ilişkin Aktürk, "Geçtiğimiz hafta içerisinde altı PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir" bilgilerini paylaştı. Aktürk, hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 466 şahsın yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 6 bin 485 olduğunu ve engellenen 946 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 42 bin 776'ya ulaştığını bildirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü'nün meşru hak ve menfaatleri güvence altına alındığını, Ada'da kalıcı barış, huzur ve istikrar tesis edildiğini dile getiren Aktürk, "Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz" dedi. Aktürk, Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri çerçevesinde 20 Temmuz'da Girne'de TCG Gökova, TCG Zıpkın ve TCG I.İnönü tarafından liman ziyareti, SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Lefkoşa'da muharip uçak geçişi yapıldığını söyledi.

Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in hafta boyunca yaptığı temaslara ilişkin detayları paylaştıktan sonra, Güler'in bugün veda ziyaretinde bulunan ABD Savunma ve Hava Ataşesi ile göreve başlayacak olan yeni Ataşe'yi kabul edeceğini bildirdi.

Aktürk, Harita Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, vatan toprakları dışında 48 ülkede bulunan 172 şehitlik ve anıt dijital ortamda haritalandırılarak Yurt Dışı Türk Şehitlikleri ve Anıtları Haritası oluşturulduğunu ve vatandaşların erişimine sunulduğunu ifade etti.

ENVANTERE ALINAN SİLAH VE SİSTEMLER...

Envantere alınan silah ve sistemlere ilişkin Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Fırtına-2 Obüs muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından hafta içerisinde çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

Aktürk, 14 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi 2026 yılı askeri öğrenci temini seçim aşaması faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2026 yılı üçüncü dönem uzman erbaş temini ile ikinci dönem sözleşmeli er temini başvurularının 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceğini kaydeden Aktürk, "Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında okul açılmasına yönelik Sektör İçi Okul İş Birliği Alt Protokolü 29 Haziran 2026 tarihinde imzalanmış, bu kapsamda İstanbul Tersanesi Komutanlığı yerleşkesinde açılacak Çaka Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilişkin işlemler tamamlanmıştır" dedi.

"ÖĞRENCİMİZİN AİLESİNİN ACISINA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Toplantının ardından Bakanlık, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yalova'da Hava Harp Okulu'nda eğitim gören Veli Bilgin'in hayatını kaybetmesine ilişkin Bakanlık, şu açıklamayı yaptı:

"Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, resmi açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

"PERSONELİN BİRLEŞİK KRALLIK'A GÖNDERİLEREK UÇUŞ EĞİTİMLERİNE BAŞLAMASI PLANLANMAKTA"

Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedariki sürecine ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, "Eurofighter tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında yıllara sari olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir" denildi.

TÜRKYE'NİN HAMLESİ YUNANİSTAN'I SARSMIŞTI

Yunan basını, geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin 2030 yılına kadar toplam 56 adet 4,5 nesil Eurofighter Typhoon ile iki tam operasyonel filo oluşturulma hedefini mercek altına almıştı.

Yunan basınına göre stratejik açıdan bakıldığında, 56 Eurofighter’ın envantere girmesi Türkiye’nin hava gücü yapısını çeşitlendiriyor. Halihazırda ağırlıklı olarak Amerikan menşeli uçaklara dayanan filo, bu sayede Avrupa üretimi bir platformla güçlenmiş olacak.