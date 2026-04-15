Mudanya Belediye Başkanı Dalgıç'tan İkinci Yıl Değerlendirmesi: "Bu Bir Başlangıçtı, Şimdi Daha Güçlü Bir Devam Sürecine Giriyoruz"

(BURSA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Başka Bir Mudanya" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Dalgıç, iki yıllık süreci değerlendirirken değişimin tesadüf olmadığını belirterek, "İki yıl önce bir hedef koyduk: Daha planlı, daha adil, daha yaşanabilir bir Mudanya. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefin somut karşılığını görüyoruz. Bu bir başlangıçtı, şimdi daha güçlü bir devam sürecine giriyoruz. Rastlantılarla değil, kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Dalgıç, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından geçen iki yılı, Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi'nde düzenlenen toplantıda kapsamlı bir sunumla anlattı. Toplantıya, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

"Mudanya'nın potansiyelini ortaya çıkarma zamanı"

Göreve geldiği günden bu yana eşit ve erişilebilir bir kent hedefiyle hareket ettiklerini belirten Dalgıç, Gençlik ve Spor Merkezi ve Lokanta Mudanya'nın açılışlarından Mudanya Caz Festivali'ne, 7. Mudanya Kitap Fuarı'ndan Cumhuriyet Galerisi'ne kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmaları anlattı. İki yıllık süreci "bir yönetim anlayışının inşası" olarak tanımlayan Dalgıç, "Bu bir sonuç değil, bir başlangıç. Mudanya'nın potansiyelini ortaya çıkarma zamanı... Geleceğe birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Ekonomik zorlukların hissedildiği bir dönemde, sosyal belediyecilik vizyonuyla ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmek için çalıştıklarını belirten Dalgıç; gıda ve giyim desteklerinin yanı sıra evde bakım hizmetleriyle de yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların hayatına dokunduklarını vurguladı.

Başta imar olmak üzere, yıllardır çözülemeyen sorunlara müdahale ettiklerini söyleyen Dalgıç, Güzelyalı, Tirilye, sahil hattı ve Girit Mahallesi'nde planlama ve koruma çalışmalarının hayata geçirildiğini söyledi. Kaçak yapılaşmayla mücadelede sistematik bir yapı kurulduğunu vurgulayan Dalgıç, anlık tespit sistemleriyle müdahale süreçlerinin hızlandırıldığını, deprem başta olmak üzere afet risklerine karşı kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldüğünü anlattı. Dalgıç, on binlerce yapıda risk analizi gerçekleştirildiğini ve afet yönetiminin kurumsal bir yapıya kavuşturulduğunu kaydetti.

Kent yaşamına ilişkin düzenlemelere de değinen Dalgıç, altyapıdan ulaşıma, dijital belediyecilikten hizmet süreçlerine kadar geniş bir alanda dönüşüm sağlandığını belirterek, "Mudanya artık daha hızlı, daha şeffaf ve daha erişilebilir bir kent" dedi.

"Gıda güvenliği ve iş yeri denetimlerinde aktif bir sistem kurduk"

Çevre ve sürdürülebilirlik başlığında güneş enerjisi yatırımlarının başlatıldığını, yeşil alanların artırıldığını ve geri dönüşüm süreçlerinin güçlendirildiğini aktaran Dalgıç, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar kapsamında binlerce tedavi gerçekleştirildiğini ve yeni yaşam alanlarının oluşturulduğunu söyledi. Gıda güvenliği ve iş yeri denetimlerinde aktif bir sistem kurduklarını belirten Dalgıç, denetim mekanizmalarıyla haksız rekabetin önüne geçildiğini vurguladı.

Gelecek dönem projeleri anlatıldı

Görevdeki üçüncü yılında hayata geçirilecek proje ve hizmetleri de açıklayan Dalgıç, yeni dönemin yol haritasını duyurdu. Yeni dönemin öne çıkan başlıkları şöyle:

-Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin restorasyonu yıl içinde tamamlanarak hizmete açılacak.

-Gastro Mudanya Festivali hayata geçirilecek.

-Uluslararası Mütareke Sempozyumu düzenlenecek.

-Taş Mektep Hafıza projesi başlatılacak.

-Yaşam parklarında kapsamlı revizyon yapılacak.

-Dijital arşiv oluşturulacak.

-Mudanya Yayınları hayata geçiyor.

-Yeni kamp alanları kurulacak.

-"Ben Ismarlıyorum" uygulaması kapsamında Büfe Mudanya noktalarında öğrencilere ücretsiz kahvaltı desteği sağlanacak.

-Küçük Sanayi Sitesi hayata geçirilecek.

-Çekrice Mahallesi'nde sera kurulacak.

-Midye çiftliği projesi başlatılacak.

-Çayönü Mahallesi'nde bin litre kapasiteli mandıra kurulacak.

-Küçükyenice Mahallesi'nde GES projeleri uygulanacak.

-Yuva Mudanya projesi hayata geçirilecek.

-Öğrenci yurdu yapılacak.

-Yedi yeni halk plajı açılacak.

-Altıntaş Mahallesi'nde iki yeni orman parkı kurulacak.

-Mustafakemalpaşa ve Halitpaşa Caddelerini kapsayan "Trafik Sirkülasyonu İyileştirme Planı" hazırlandı. Yaya ve araç trafiği için yeni bir koridor kurgusu oluşturuldu.

-Sokaklar yaya öncelikli olacak şekilde yeniden düzenleniyor.

-Yeni otopark alanları oluşturulacak.

Sunum kapsamında hayata geçirilen projelere ilişkin filmler ve belediye hizmetlerinden faydalanan vatandaşların da hikayeleri paylaşıldı.