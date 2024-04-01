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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:06
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 1.996
Açılan Sandık Oranı : % 76,01
Kullanılan Oy : 496.873
Geçerli Oy : 479.181
Katılım Oranı : % 80,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 55,36265.295
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,54155.924
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,5526.614
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,677.992
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,617.695
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 1,045.006
DİĞER% 0,52.394
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,261.262
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,221.063
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,221.054
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,16752
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,15734
YTPİSMAİL FENER% 0,15715
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,13610
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,09411
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,07347
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,07345
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,07332
TKHCİHAN TAN% 0,05245
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,04186
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,03119
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,0286
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 57,02
Katılım Oranı : % 73,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 58,8736.622
AK PARTİMEHMET TOSUN% 31,2619.442
DEM PARTİMEHMET POLAT% 3,442.140
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,56969
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,29804
DİĞER% 1,06659
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,79493
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,54336
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,24150
TKPAHMET AKSÜT% 0,2122
BTPMAHMUT AĞSU% 0,18111
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,1275
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,0959
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,0852
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0847
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0741
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0533
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0531
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0317
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 84,87
Katılım Oranı : % 80,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 57,3314.142
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 26,616.564
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 6,31.555
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,651.393
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,69417
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,77189
SAADETESAT KONUR% 0,3586
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,3278
DİĞER% 0,2766
BTPZEHRA MISIR% 0,2458
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,1743
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,1435
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,1230
MİLLETFATMA USLU% 0,0411
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 88,24
Katılım Oranı : % 77,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 46,016.439
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 37,55.248
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 7,521.052
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,52353
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,41198
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,29181
DİĞER% 0,9126
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,87122
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,75105
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,5171
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,228
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,1926
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,1318
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1217
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,0812
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 48,99
Katılım Oranı : % 78,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 46,322.590
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 25,9512.659
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 24,311.855
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,65319
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,59288
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,37181
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,3144
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,28136
TKPALTAN TÜREL% 0,25122
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,22108
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,1573
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,151
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,150
DİĞER% 0,147
YTPYASİN CANYURT% 0,0946
DSPEDA ALBAYRAK% 0,0943
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,0943
BTPFADİME AMAÇ% 0,0736
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 56,824.292
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,432.903
DİĞER% 2,56193
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,56118
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,2418
ZAFER PARTİSİSERAP KAYA% 0,1914
SAADETAHMET ERGİN% 0,054
DEM PARTİADALET AYDIN SÖZKESEN% 0,043
HÜDA PARSELAHATTİN GÖZÜNGÜL% 0,043
BTPEMİR TORAMAN% 0,032
MİLLETCUMA SEVMEZ% 0,032
TİPGÜLCAN GÜZEL% 0,011
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 83,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 59,214.542
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 33,468.219
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 3,35823
DİĞER% 1,47360
BTPYUSUF YENİ% 0,83204
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,63156
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,3791
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,3278
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,1229
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,0921
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,0615
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,0513
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,037
BAĞIMSIZBAYRAM DİLMAÇ% 0,025
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 94,69
Katılım Oranı : % 74,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 45,1423.145
AK PARTİSERKAN YAZICI% 41,4121.230
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,955.104
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,38710
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 0,75384
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,59303
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,24122
BTPABDULLAH PEKER% 0,1156
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,0840
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,0839
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,0629
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0528
HKPAYÇA ORAL% 0,0526
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,0422
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,0418
DİĞER% 0,0211
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,015
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 89,05
Katılım Oranı : % 83,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 53,9333.974
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,6420.561
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 8,025.054
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 1,991.257
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,83521
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,66415
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,65410
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,29182
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,28179
DPYUSUF YILDIZ% 0,18115
BTPASYA FATMA KAYA% 0,18111
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,163
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0848
DİĞER% 0,0744
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0640
MİLLETİZZET USLU% 0,0426
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 85,11
Katılım Oranı : % 81,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 50,3238.910
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 35,4627.421
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,424.964
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,692.077
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,41.085
TİPBADE DUDU TAKIM% 0,91707
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,79607
DİĞER% 0,36281
SAADETMURAT TEKİN% 0,3228
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,27210
APSALİH ÖNEL% 0,25191
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,22173
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,15118
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,15115
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,1397
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,1289
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0646
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 88,97
Katılım Oranı : % 82,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 46,7514.180
MHPALİM UZUNDEMİR% 35,5510.785
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 12,633.830
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,38420
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,85257
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,69211
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,38114
TKPFATMA ASLAN% 0,35106
SAADETMURAT İKİZ% 0,2369
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2267
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,2164
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,261
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1855
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,1649
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1237
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,0927
DİĞER% 0,012
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 79,23
Katılım Oranı : % 89,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 60,720.541
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 23,377.908
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 8,212.779
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,27767
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,66562
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,49506
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,84285
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,37125
DİĞER% 0,32107
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,2687
BTPRESUL ÖZDİL% 0,268
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1345
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,133
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,0829
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 89,87
Katılım Oranı : % 83,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 56,49.171
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 37,026.021
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 2,21360
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,52248
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 0,75122
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,63102
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,581
BTPİHSAN BULUT% 0,2744
DİĞER% 0,2540
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,1219
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1118
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,0914
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,0712
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,0610
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 26,52
Katılım Oranı : % 88,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 50,364.045
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 39,973.211
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 6,71539
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,28103
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,7359
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,2722
BTPESRA ÜSTÜN% 0,2117
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,1210
HKPŞENOL KAYA% 0,097
DİĞER% 0,097
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,086
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,065
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,032

Kaynak: AA

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