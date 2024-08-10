Narkoçelik-31 Operasyonunda 91 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Narkoçelik-31 Operasyonunda 91 Zanlı Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkoçelik-31 operasyonlarında 91 zanlının yakalandığını ve 1 ton 47 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlar 26 ilde gerçekleştirildi.

10.08.2024 08:08
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik düzenlenen Narkoçelik-31 operasyonlarında 91 zanlının yakalandığını ve 1 ton 47 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, 253 ekip ve 996 personel ile Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Manisa, Aksaray, Adana, Balıkesir, Bitlis, Batman, Bingöl, Malatya, Ağrı, Kırklareli, Aydın, Yalova, Afyonkarahisar, Antalya, Erzurum, Karaman, Sakarya, Rize, Kırıkkale, Muğla, İzmir, Siirt ve Ankara olmak üzere 26 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 91 şüpheliden 55'i tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

Aramalarda 1 ton 47 kilogram uyuşturucu, 8 milyon 249 bin kök Hint keneviri ve kök skunk ile 21 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Narkoçelik-31 Operasyonunda 91 Zanlı Yakalandı - Son Dakika

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