Ay üssüne Türkiye de katkı sunabilecek: NASA, Artemis imzacısı 76 ülkeye çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ay üssüne Türkiye de katkı sunabilecek: NASA, Artemis imzacısı 76 ülkeye çağrı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ay üssüne Türkiye de katkı sunabilecek: NASA, Artemis imzacısı 76 ülkeye çağrı yaptı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artemis Anlaşmaları'na taraf 76 ülke, kendi öncelikleri doğrultusunda Ay üssüne katkı verebilecek. NASA Yönetici Yardımcısı Matt Anderson, Antalya'da süren Uluslararası Astronotik Kongresi'nde bu katkının CubeSat uydulardan iniş aracı geliştiren ABD ekiplerine mühendislik desteğine kadar uzanabileceğini anlattı. Üye ülkelerin öğrencileri, ilk dönemi 2028 yazında başlayacak ABD Uzay Akademisi'nde okuyabilecek.

NASA Yönetici Yardımcısı Matt Anderson, Artemis Anlaşmaları'na imza atan 76 ülkenin, kabiliyetleri ve ulusal öncelikleri doğrultusunda Ay üssüne katkı sağlayabileceğini söyledi. Türkiye'nin uzayı önceliklendirdiğini belirten Anderson, uzayda silahlanmaya ilişkin soruya ise "Uzayda bir savaş ya da kinetik bir çatışma kimse istemiyor" yanıtını verdi.

Antalya'da düzenlenen 77'nci Uluslararası Astronotik Kongresi'nin (IAC) üçüncü gününde, ABD ve Peru'nun eş başkanlığındaki 5'inci Artemis Anlaşmaları Liderler Toplantısı'nın ardından basın toplantısı gerçekleştirildi. NASA Basın Sekreter Yardımcısı George Alderman'ın moderatörlüğündeki toplantıya, NASA Yönetici Yardımcısı Matt Anderson ile Peru Uzay Ajansı (CONIDA) Direktörü Tümgeneral Roberto Melgar Sheen katıldı. Toplantıda, uzayın güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir keşfine yönelik çalışmalar ile uluslararası iş birliği olanakları ele alındı.

Açılış konuşmasında Artemis Anlaşmaları'na katılan ülkelerin uzay çalışmalarında farklı aşamalarda bulunduğunu belirten Matt Anderson, bazı ülkelerin büyük uzay programlarına ve önemli katkılara sahip olduğunu, bazılarının ise henüz başlangıç aşamasında bulunduğunu söyledi. Her yıl bir çalıştay düzenlediklerini, ardından IAC kapsamında bir araya gelerek çalıştayın sonuçlarını değerlendirdiklerini anlatan Anderson, mayıs ayında Peru'da gerçekleştirilen çalıştayın sonuçlarının Antalya'daki liderler toplantısında görüşüldüğünü kaydetti. Anderson, "Dün 1 saatlik liderler toplantısı gerçekleştirdik; hatta herkes çalıştay hakkında ne düşündüğünü ve yürütülen harika işleri anlatmak istediği için toplantıyı kesmek zorunda kaldık" dedi.

CONIDA Direktörü Tümgeneral Roberto Melgar Sheen ise Lima'nın, mayıs ayında Uluslararası Artemis Anlaşmaları Çalıştayı'na ev sahipliği yapan ilk Latin Amerika şehri olduğunu söyledi. Çalıştayda çalışma gruplarının örgütsel ve operasyonel çerçevelerinin geliştirildiğini, temel ilkelerin uygulamaya dönüştürülmesine yönelik sonuçlar elde edildiğini belirten Melgar Sheen, "Ay ve derin uzay keşiflerinin geleceğine şeffaflık, sürdürülebilirlik, birlikte çalışabilirlik ve kapsayıcılık ilkelerinin rehberlik etmesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Peru, uzay keşiflerinde tüm insanlığa fayda sağlayacak bu yeni çağda iş birliği köprüleri kurarak güvenilir bir ülke olarak katkıda bulunmaya devam edecektir" diye konuştu.

AY ÜSSÜ 76 ÜLKENİN TAMAMINA AÇILACAK

Gazetecilerin, Artemis Anlaşmaları'nın Ay üssündeki uluslararası iş birliğini koordine etmek için nasıl kullanılacağına yönelik sorusu üzerine Anderson, NASA Yöneticisi Jared Isaacman'ın Ay üssünü 76 ülkenin tamamına ve gelecekte anlaşmalara katılacak ülkelere açma yaklaşımını anlattı. Ülkelerin farklı seviyelerde katkı sağlayabileceğini belirten Anderson, bunların küçük uydu olarak bilinen CubeSat katkısından, iniş aracı veya gezgin araç geliştiren ABD sanayi ekiplerine mühendislik desteğine kadar uzanabileceğini söyledi. Anderson, "Bu, 76 ülkenin tamamının, kendi ulusal öncelikleriyle örtüşen ve yatırım yapabilecekleri seviyede katılım sağlayabilecekleri pratik bir yoldur. Bunun harika bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bir gazetecinin, Türkiye'nin uzay ekonomisindeki kabiliyetleri dikkate alındığında NASA ile iş birliğini genişletmek için hangi fırsatların öne çıktığını sorması üzerine Anderson, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerine ve NATO ortaklığına dikkati çekti. Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'nı imzalayarak ortak ilkelere bağlılığını ortaya koyduğunu belirten Anderson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongrenin açılış konuşmasını da değerlendirdi. Anderson, "Bu hafta beni heyecanlandıran şey, Türkiye'nin IAC için yeni bir standart belirlemiş olmasıydı. Devlet Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldı, konuşma yaptı ve konuşmasının tamamı uzay hakkındaydı" dedi. Türkiye'nin uzayı önceliklendirdiğini belirten Anderson, "Bunu Türk sanayisinin ülkeyi bir üst seviyeye taşıması ve geçmişte ekonomik fayda sağlamamış olabilecekleri alanlarda yeni yollar bulması için bir fırsat olarak görüyorlar. Müreffeh bir ulus olmak istiyorsak uzaya adım atmamız gerektiğinin farkındalar" diye konuştu.

İLK ÖĞRENCİLER 2028'DE AKADEMİDE

Gazetecilerin, liderler toplantısına katılım ve alınan kararlara ilişkin sorusu üzerine Anderson, hatırladığı kadarıyla 40'ın üzerinde ülkenin toplantıya katıldığını söyledi. ABD'nin ağustos ayı sonunda duyurduğu ABD Uzay Akademisi girişiminin de gündeme geldiğini belirten Anderson, Artemis Anlaşmaları'na katılan ülkelerin öğrencilerini ABD merkezli, dört yıllık lisans eğitimi verecek sivil akademiye gönderebileceğini açıkladı. İlk öğrencilerin 2028 yazında eğitime başlamasının planlandığını kaydeden Anderson, mezunların NASA'da veya kendi ülkelerinin sivil uzay ajansları ve farklı görev alanlarında çalışabileceğini söyledi. Toplantının teknik sonuçlarını anlatan Melgar Sheen ise uzay enkazı konusunda mutabakat sağlandığını; faaliyetlerin birbirini engellememesi, birlikte çalışabilirlik ve veri paylaşımı konularının simülasyonlar ve masa başı tatbikatlarıyla ele alındığını belirtti.

Bir gazetecinin, küresel uzay ekonomisinin gelecek 10 yılına ilişkin sorusunu yanıtlayan Melgar Sheen, gelişmekte olan ülkeler için uzay çalışmalarının yeni bir ekonomik motor oluşturma fırsatı sunduğunu söyledi. Sanayi, akademi ve devletin birlikte çalıştığı bir model geliştirdiklerini belirten Melgar Sheen, uluslararası iş birliğinin bu süreçte önemli olduğunu kaydetti. Anderson ise mevcut uzay ekonomisinin yüz milyarlarca dolar değerinde olduğuna, gelecek 5 ila 10 yılda trilyon dolarlık bir sektöre dönüşeceğine ilişkin tahminler bulunduğunu söyledi. Ülkelerin bu ekonomiden pay almasının araştırma ve uzay ajanslarına kaynak ayırmayı anlamlı hale getirdiğini belirten Anderson, "Bütün Artemis Anlaşması üyeleriyle başlattığımız bu Ay üssünün tüm bu uluslar için yeni ekonomik fırsatlar ve refah kapıları açacağına inanıyoruz" dedi.

RUSYA VE ÇİN SORUSUNA YANIT

Bir gazetecinin, Rusya ve Çin'in Artemis Anlaşmaları'na katılım ihtimali ile imzacı ülkelerin akademik kurumlarının Çin'in Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu programıyla iş birliğinin sorun oluşturup oluşturmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Anderson, anlaşmalara katılan 76 ülkenin ortak ilkeler etrafında buluştuğunu söyledi. Anderson, "Eğer bir gün Rusya ve Çin aynı anlayışa ve bu ilkelere sahip olursa, ki şu anda onları bu şekilde görmüyoruz, o zaman Artemis Anlaşmaları'na katılma ihtimalleri olabilir" dedi. İmzacı ülkelerin diğer ülkelerle ilişkilerine ilişkin ise Anderson, "Egemen ulusların ne yaptığı kendi kararlarıdır. Bu 76 ülkeyle üzerinde anlaştığımız şey, ortak ilkeler kümesidir. Ancak Artemis Anlaşmaları'nı imzalamak, diğer ülkelerin kendi ulusal çıkarlarına uygun olanı yapmalarını engellemez" diye konuştu.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasındaki silahlanma eleştirisini hatırlatarak Artemis Anlaşmaları'nın uzay silahları ve bunların yayılmasına ilişkin endişeleri ele alıp almayacağını sorması üzerine Anderson, anlaşmaların sivil uzay faaliyetlerine odaklandığını söyledi. Ulusal güvenlik konularının ülkelerin kendi ilgili kanallarında ele alındığını belirten Anderson, Artemis kapsamında barışçıl, şeffaf ve güvenli operasyonlar ile uzay ve Ay enkazı konularına yoğunlaştıklarını kaydetti. Gazetecinin, uzay silahlarının oluşturabileceği enkazla ilgili endişeleri de gündeme getirmesi üzerine Anderson, "Uzay enkazını engellemenin ya da bununla mücadele etmenin ilk adımı, yeni enkaz oluşturmayı durdurmaktır. Uzayda bir savaş ya da kinetik bir çatışma kimse istemiyor. Biz uzayın barışçıl keşfini savunuyoruz; Birleşik Devletler buna kararlılıkla bağlıdır ve Artemis Anlaşmaları'nı başlatmamızın nedeni de budur" diye konuştu.

Gazetecilerin, Peru'nun Artemis programına ve Ay üssüne katılım için planlama yapıp yapmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Melgar Sheen, ülkesinin Artemis Anlaşmaları'nı 2024 yılında imzaladığını söyledi. Uzay kabiliyetlerini geliştirmeye çalıştıklarını, Lima'daki çalıştayın bölge ülkelerini bir araya getirerek güven ve iş birliğini güçlendirdiğini belirten Melgar Sheen, hazırlık toplantıları ve sonraki çalışmalarla birlikte sürecin 1 yıllık emeğe dayandığını kaydetti. Melgar Sheen, "Gösterdiğimiz bu kararlılık ve ekip çalışması sayesinde güven inşa ediyoruz. Bir sonraki adımda, Latin Amerika ülkeleri arasında ortak hareket ederek yakın gelecekteki Ay görevlerine başvurma fırsatını yakalayacağımızdan eminiz" dedi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriDış PolitikaEkonomiTürkiyeAntalyaGüncelUzayNASASon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Türkiye’de denizden hazine çıktı Hemen teslim etti Türkiye'de denizden hazine çıktı! Hemen teslim etti
Fuhuş suçlamasıyla yakalandı Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu Fuhuş suçlamasıyla yakalandı! Sabıka fotoğrafı ülkede gündeme oturdu
Meğer onu Türkiye’ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim Meğer onu Türkiye'ye Acun Ilıcalı getirmiş: Yayılmasının tek sebebi benim
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Polisimizi şehit eden zanlı öldü Emniyetteki dosyası kabarık çıktı Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
TikTok yayınında pes dedirten “Don“ muhabbeti İzleyenler emniyeti etiketliyor TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor
Bekir Bozdağ’ın yerine geçecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
Afrika ülkesinden Türkiye’ye karşı hamle İsrail’den yardım istediler Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler
14:13
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı’nın evinden çıkan paralar
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar
13:58
TFF’de bir istifa daha Hacıosmanoğlu’nun yeğeni görevi bıraktı
TFF'de bir istifa daha! Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı
13:43
Greenwood için “Mutsuz“ diyorlardı Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
Greenwood için "Mutsuz" diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
13:26
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
13:25
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
13:18
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi
İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
13:02
Mourinho’nun önünde dev sınav Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
12:01
TikTok yayınında pes dedirten “Don“ muhabbeti İzleyenler emniyeti etiketliyor
TikTok yayınında pes dedirten "Don" muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor
11:55
Yozgat’ta 60 liradan satılan üzerlikten tütsü yapan Karaca, Un Pazarı esnafını tütsüledi
Yozgat'ta 60 liradan satılan üzerlikten tütsü yapan Karaca, Un Pazarı esnafını tütsüledi
11:38
AK Parti’de tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
AK Parti'de tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri tezahüratla kesildi: İzmir bugün bir başka
11:30
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
11:30
Polisimizi şehit eden zanlı öldü Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
11:26
PKK silahları tamamen bırakıyor DEM Partili Bakırhan tarih verdi
PKK silahları tamamen bırakıyor! DEM Partili Bakırhan tarih verdi
10:26
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor
AK Parti tabanını rahatsız eden görüntü: Bunlar neyi kutluyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 14:37:55. #7.12#
SON DAKİKA: Ay üssüne Türkiye de katkı sunabilecek: NASA, Artemis imzacısı 76 ülkeye çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei