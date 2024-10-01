NATO'nun Yeni Genel Sekreteri Rutte'nin Öncelikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO'nun Yeni Genel Sekreteri Rutte'nin Öncelikleri

Mark Rutte, Ukrayna'nın yanı sıra savunma yatırımlarını artırmayı ve NATO ortaklıklarını geliştirmeyi hedefliyor.

01.10.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte, önceliklerinin Ukrayna başta olmak üzere İttifak'ın caydırıcılığını artırma, daha fazla savunma yatırımı yapma, Uzak Doğu da dahil olmak üzere NATO ortaklıklarını geliştirme olacağını bildirdi.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında görevi Jens Stoltenberg'den devralacağı tören öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu.

"Çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum." diyen Rutte, Stoltenberg'e NATO'yu daha güçlü ve birleşik bir hale getirdiği için teşekkür etti.

Rutte, Stoltenberg'e hitap ederek, "İkimiz de güçlü bir transatlantik bağın ittifakımızın temeli olduğuna inanıyoruz ve sizi temin ederim ki bunun kaya gibi sağlam kalması için elimden geleni yapacağım." dedi.

Görevi boyunca 3 konuya öncelik vereceğini dile getiren Rutte, şöyle devam etti:

"Üç öncelik arasında ayrım yapmak zor. Elbette Ukrayna listenin başında. Ayrıca kolektif savunmamız ve caydırıcılığımız açısından daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Daha fazla yatırım yapmalı, (müttefikler arasındaki) yetenek açıklarını kapatmalı ve NATO'nun belirlediği tüm hedeflere ulaşmaya çalışmalıyız. Üçüncüsü, Uzak Doğu da dahil olmak üzere yıllar içinde kurulan NATO ortaklıklarını gerçekten geliştirdiğimizden emin olmak için daha fazlasını yapmalıyız. Bu yüzden üçünün de eşit derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak açıkçası Ukrayna zihnimizde çok fazla yer tutuyor."

"Trump'ın seçilme ihtimalinden endişelenmiyorum"

Rutte, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın galip gelmesi ihtimaliyle ilgili herhangi bir endişe taşıyıp taşımadığıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

"Endişelenmiyorum. Her iki adayı da çok iyi tanıyorum. Trump ile 4 yıl çalıştım. Bizi (savunma için) daha fazla harcama yapmaya zorlayan oydu ve başardı. Çünkü gerçekten de şu anda 2017'nin başlarında göreve geldiğinden çok daha yüksek bir harcama seviyesindeyiz. Ayrıca bizi Çin konusunda da zorluyordu ve bence orada da haklıydı. Elbette Kamala Harris'in başkan yardımcısı olarak harika bir geçmişi var, çok saygı duyulan bir lider. Bu yüzden her ikisiyle de çalışabileceğim."

Stoltenberg: "Harika bir halef geliyor"

Stoltenberg de 10 yıl sonra görevi devrederken karışık duygular içinde olduğunu söyledi. "Harika bir halef geliyor." diyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"10 yıldır hizmet ettiğim bir ittifaktan ve organizasyondan, birlikte çalıştığım tüm insanlardan, tüm uluslardan ayrılmak zor. Elbette bunu özleyeceğim ancak birlikte çok şey başardığımızı bilerek ayrılıyorum.Bu 10 yıl boyunca, NATO'nun en büyük takviyesini yaptık. İttifak'ın doğu kanadında daha yüksek hazırlık seviyesinde, daha fazla askerle kolektif savunmamızı güçlendirdik. Tabii ki savunmaya Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 2'sini harcayan müttefiklerin sayısı 3'ten 23'e çıktı. Kuzey Makedonya, Karadağ, Finlandiya ve İsveç gibi dört yeni üyeyi ekledik. Yani ailemiz daha büyük. Tabii ki 2014'te Ukrayna'ya yalnızca 'marjinal' destek sağlıyorduk. Şimdi ise Ukrayna'ya büyük destek sağlamaya, NATO'nun Almanya'daki yeni komutanlığıyla Ukrayna'ya desteği koordine etmeye geçtik. Yani dünya değiştikçe NATO değişti."

Stoltenberg, Rutte'ye "İyi arkadaşım Mark" diye hitap ederek," NATO'ya hoş geldin." ifadesini kullandı.

Mark Rutte, 26 Haziran'da NATO'nun yeni Genel Sekreteri olarak atanmıştı. Stoltenberg, 4 kez uzatılarak 10 yıldır sürdürdüğü görevi bugün Rutte'ye resmen devredecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'nun Yeni Genel Sekreteri Rutte'nin Öncelikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 İran, İsrail’e yönelik füze saldırısını başlattı İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
17:57 Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık Özgür Özel: Cumhurbaşkanını makama saygısızlık yapmadan karşıladık
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 21:02:16. #1.13#
SON DAKİKA: NATO'nun Yeni Genel Sekreteri Rutte'nin Öncelikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement