NATO'ya Karşı Büyük Yürüyüşler

(ANKARA) - TKP'nin çağrısıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun ve Çanakkale'de yurttaşlar NATO'ya karşı yürüdü. İstanbul'daki yürüyüşte konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "On yıllar önce burada 6. Filo askerlerini denize dökenler, nasıl bu ülkenin onurunu ayağa kaldırdılarsa Türkiye'nin dört bir yanındaki devrimciler de aynı şeyi yapıyorlar" dedi.

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Samsun ve Çanakkale'de vatandaşlar, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

ANKARA'DA YASAKLARA RAĞMEN YÜRÜYÜŞ

Ankara'da TKP üyeleri, saat 17'de yürüyüşe geçti. Eylemde polis müdahalesinde 100'ün üzerinde partili gözaltına alındı. TKP'den yapılan açıklamada "Yasakla, baskıyla boyun eğdirmeye çalıştıkları Ankara'nın göbeğinde NATO'ya karşı emperyalistler defolun diyerek yürüdük. Kızılay'a girerken gözaltına alınan yoldaşlarımızı derhal serbest bırakın! Bu memlekette NATO'yu protesto etmek suç değil onurdur" denildi.

İSTANBUL'DA DOLMABAHÇE'YE YÜRÜDÜLER

İstanbul'da binlerce kişi Taksim AKM önünde bir araya gelerek Dolmabahçe'ye doğru bir yürüyüş gerçekleştirdi. "NATO'dan çıkılsın, üslere el konsun. Kahrolsun emperyalizm" yazılı pankartın arkasında bir araya gelen yurttaşlara İstanbul'da toplanan NATO Karşıtı Uluslararası Zirve delegeleri de destek verdi.

Yürüyüşte "Bu halk size diz çökmez, boyun eğmez", "Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. Filo'yu unutmayın", "NATO defol bu memleket bizim", "Hırsız, katil, soykırımcı İsrail", "Üslere el konsun NATO defolsun" sloganları atıldı.

ANKARA'DAKİ GÖZALTILARA DEĞİNDİ

Yürüyüşün sonunda TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Ankara'da yasaklamalara rağmen sokağa çıkan ve gözaltına alınan TKP üyelerine ilişkin konuştu. Okuyan, şunları söyledi:

"Eli kanlı, militarist, işgalci, darbeci, katliamcı örgütü protesto etmek için toplandık" diyen Okuyan, "Yaklaşık bir haftadır NATO'nun kodamanları rahat etsin diye, iktidarın Amerikancı projelerine kimse ses çıkarmasın diye Türkiye'nin dört bir yanında yurtseverler, devrimciler, komünistler gözaltına alınıyorlar. Bugün, tam da daha önce söz verdiğimiz gibi, Türkiye'nin başkenti Ankara, NATO'ya ve emperyalistlere karşı asla suskun kalamaz dediğimiz için, söylediğimiz saatte, saat 5'te Ankara'nın merkezinde, Kızılay'da yüzlerce, binlerce Ankaralı komünist, NATO'ya meydan okudu. Yüzlerce arkadaşımız gözaltına alındı."

"TARİH AFFETMEYECEK"

On yıllar önce burada 6. Filo askerlerini denize dökenler, nasıl bu ülkenin gururunu, onurunu, bağımsızlık tutkusunu ayağa kaldırdılarsa; sizler, bizler, Türkiye'nin dört bir yanındaki devrimciler de aynı şeyi yapıyorlar. Bunu hiç kimse unutmasın. Tarih asla unutmayacak ve affetmeyecek.

"ANKARA'YI YURTTAŞLARA ZİNDNA ETTİLER"

Türkiye'nin, bizim 'düzen siyaseti' dediğimiz parlamentoda toplaşmış siyasi partilerinin gıkı çıkmıyor. Kimleri misafir ediyoruz? Bakın, Filistin'deki katliam daha bitmedi. Sabah akşam atıp tuttular. O katliamın planlayıcısını kırmızı halılarda ağırlıyorlar. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ankara'yı yurttaşlarımıza zindan ettiler, onları saraylarda ağırlayacaklar. Kim? Filistin'in katilleri! Filistin'deki katliam sürüyor. İran'daki savaşın, İran'a dönük saldırganlığın nereye evrildiğini bile bilmiyoruz. Şu anda hala bir çatışma var orada, yanı başımızda, komşumuzdur. Ondan sonra gelmişler, gencecik bir arkadaşımızı 'kutsal değerlere hakaret etti' diye tutukladılar. Bu olacak iş mi?

"ZİRVENİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

O yüzden biz NATO ile işimizi bugün ve yarın da bırakmayacağız. Takipçisi olacağız bu zirvenin. Bu zirvede aldıkları uluslararası kararların takipçisi olacağız ve mücadeleye devam edecek. Edeceğiz ki bu ülke, sevgili ülkemiz; bağımsız, egemen, sömürüsüz, özgür, sosyalist bir ülke haline gelsin. O güne kadar mücadeleye devam. Üslere el konsun, NATO defolsun. "

Yürüyüşlerin İzmir'deki adresi ise Buca oldu. Yürüyüş, "5 Temmuz'da NATO'ya karşı ülkemiz ve onurumuz için yürüyoruz" çağrısıyla Şirinyer'de gerçekleştirildi. Forbes Caddesi'nden yürüyüşe başlayan İzmirliler, Şirinyer NATO Karargahı'na yürüdü, ardından TKP Merkez Komite Üyesi Senem Doruk İnam burada bir konuşma yaptı.

TKP Samsun İl Örgütü'nün çağrısıyla Atakum Ömer Halisdemir Parkı'nda bir araya gelen Samsunlular, sloganlar eşliğinde Lozan Parkı'na yürüdü. Atatürk anıtı önünde yapılan açıklamada söz alan TKP Samsun İl Başkanı Tolga Kaan Ateşli, "NATO'nun Türkiye'nin güvenliğini sağlayan değil Türkiye'yi savunmasız hale getiren bir emperyalist örgüt olduğunu" dile getirirken, ülkede bulunan tüm yabancı üslere el konması ve yabancı askerlerin sınır dışı edilmeleri gerektiğini ve NATO'nun Türkiye için de bir tehdit olduğunu söyledi.

"ABD İÇİN ÖLMEYECEĞİZ"

Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nin amaçlarından birinin, Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği'nin askeri gücü haline getirmek olduğunu söyleyen Ateşli, Kore savaşını da hatırlatarak, "Bu ülkenin çocuklarını patronlar daha fazla zengin olsun, emperyalistler yoksul ülkeler üzerindeki baskı ve hegemonyalarını artırsın diye savaşa sürmek istiyorlar. ABD için ölmeyeceğiz, öldürmeyeceğiz. Bu ülkenin ABD ve İsrail'in çıkarları için can verecek evladı yoktur. Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık mücadelesi yıllarında yayılmacı eğilimlerle nasıl mücadele ettiyse, biz de benzerini yapmak durumundayız. Başka ülkeler üzerinde karanlık planlar yapan, haydutça saldırılar organize eden NATO'nun içinde yer aldığımız her gün ateşle oynuyoruz" diye konuştu.

"HIRSIZ EVİMİZDEN BİR ŞEY ÇALMASIN DİYE HIRSIZI EVİMİZE SOKUYORSUNUZ"

Ateşli şöyle devam etti:

"Ülkemizde yabancı asker postalı görmek istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti dünyanın dört yanından gelen işgalcilere karşı bağımsızlığını kan ve can bedeli olarak kazanmıştır. 1922'de Samsun kıyılarından kentimize bombalar yağdıranları, insanlarımızı öldürenleri bugün elbette çiçeklerle karşılamayacağız. Dün Dolmabahçe'de denize döktük bugün memleketin her yerinde mücadeleyi yükseltiyoruz. Her fırsatta yerli ve milli olduğunu dile getiren siyasi çevrelere sesleniyoruz. Ankara'yı bu cellatlar geliyor diye bir hapishaneye çevirdiniz. Kenti makyajladınız, halkı aşağıladınız. Bu ülkenin geleceğinde Amerikan 6. filosunu kıble bilenler, Amerikan askerleri için genelevleri boyayanlar gibi anılacaksınız. Siz ne yerlisiniz ne millisiniz! Filistin'de, Afganistan'da, dünyanın dört yanında mazlumların kanını dökenlerle iş birliği yapıyorsunuz. Türkiye'nin güvenliğini bahane ediyorsunuz. Hırsız evimizden bir şey çalmasın diye hırsızı evimize sokuyorsunuz. Yazıklar olsun!"

ÇANAKKALE VE ADANA'DA DA YURTTAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Çanakkale'de NATO'ya karşı Truva Atı önünde buluşan parti üyeleri ve vatandaşlar, çeşitli sendika ve meslek örgütü temsilcileri kortej oluşturarak Saat Kulesi önüne yürüdü. "NATO'ya karşı Ülkemiz ve Onurumuz için Yürüyoruz" pankartıyla yapılan yürüyüş, TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı'nın konuşmasının ardından sona erdi.

Adana'da ise İller Bankası Kavşağı'nda buluşan yurttaşlar yürüyüşe geçti. "Ülkemiz ve Onurumuz İçin Yürüyoruz" pankartıyla yürüyen yurttaşlar, "NATO Defol Bu Memleket Bizim" sloganları attı.