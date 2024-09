Netanyahu'nun Konuşması, ABD Müslümanlarını Kızdırdı

Güncel

ABD hükümetinin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin tutuklama kararı talebi sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu mecliste konuşturması ve senatörler ile Temsilciler Meclisi üyelerine alkışlatması sonrasında Müslüman Amerikalılar, safların daha belirgin hale geldiğini ve kararlarının daha da netleştiğini belirtiyor.

AA'nın "ABD seçimlerinde Gazze etkisi" başlıklı haber paketinin ikinci bölümünde, seçim kampanyalarına bağışta bulunarak politika üretmeye çalışan Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler Komitesi (AIPAC) ve Netanyahu'nun konuşmasına tepkileri mercek altına alındı.

AA muhabirine konuşan Minnesota Üniversitesi Sosyoloji Profesörü ve "AbandonBiden" hareketinin kurucusu Dr. Hassan Abdel Salam, "İnsanlık tarihinin en büyük otokratlarından birinin, saygın olması gereken Kongre önüne çıkarılması Amerikan tarihindeki en çirkin gösterilerden biriydi. Bu nedenle AbandonBiden olarak doğru yolda olduğumuzdan, bu yönetimi cezalandırarak, doğru şeyi yaptığımızdan çok çok eminiz." ifadelerini kullandı.

ABD Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinden, Dallas merkezli Yaqeen Enstitüsünün Başkanı Dr. Ömer Süleyman da "Siyonistler"in kozlarını daha fazla oynayacağı yorumunu yaparak "AIPAC, kozlarını fazla oynuyor. Bu örgütler kozlarını fazlaca oynuyorlar ve Amerikan halkının yeterince öfkesini çekecekler, öyle ki davamızla aynı fikirde olmayan insanlar bile bir an düşünüp diyecekler ki; 'Bakın bizler kendi sokaklarımızda yoksulluk görürken bu soykırımı, mükellefi olduğumuz vergilerimizle biz finanse ediyoruz'." diye konuştu.

ABD'li politikacıların, kendilerine karşı duyarlı olmadığını vurgulayan Süleyman, şunları kaydetti:

"Ancak bu çılgın lobilere karşı oldukça duyarlılar, değil mi? Çünkü bu AIPAC tarafından koreografisi çizilmiş bir şeydi. Bildiğiniz gibi bütün mesele bir kongre üyesinin dediği gibi AIPAC'ın bebek bakıcılığı oyunuydu. Bir okul oyununu düşünün, performansınıza göre alkışlanıyorsunuz ve çocuklara tam olarak ne yapmaları gerektiğini söyleyen ebeveynler var. Kongremizde olan tam olarak buydu, değil mi? Oradaki her bir kişi AIPAC'ın ve lobinin hesabını yapıyor. Eğer 'Yüce Lider Benjamin Netanyahu' konuştuğunda ayağa kalkıp alkışlamazlarsa onları cezalandırıyor, tıpkı yavru köpekler gibi."

Süleyman, söz konusu durumu "çılgınlık" olarak nitelendirerek, "ABD'nin değişmesi için aynaya bakması gerekiyor. Amerika'nın durumu şu anda böyle. Amerika işte bu?. Her alkışla birlikte bu vahşeti finanse etmek için harcanan milyarlarca dolar, her alkışta binlerce ölü çocuk ve her alkışta AIPAC parası vardı. Bu tam anlamıyla saçmalık." dedi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw da "Soykırımcı liderlerin, kanun koyucular önünde konuşmasını istemiyoruz. Biz Washington'un bu siyasi müesses nizamını desteklemiyoruz. Netanyahu'yu destekliyor olabilirler ancak Amerikan halkı her gün daha da artarak bu soykırımın dehşetini görüyor ve halkın desteğini kaybediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li siyasetçilere yoğun para yardımı

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği verilere göre, Netanyahu'yu meclis konuşması esnasında defalarca ayağa kalkarak alkışlayanlar arasında bulunan Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörler, AIPAC'dan ciddi miktarda maddi "yardım" aldı ve seçim süreci boyunca alınan bu miktarlar giderek artıyor.

Temsilciler Meclisi üyesi Steny Hoyer'in AIPAC'dan aldığı toplam miktar 1 milyon 736 bin 244 dolar, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries'in aldığı miktar ise 1 milyon 367 bin 47 dolar olarak dikkati çekiyor.

AIPAC'dan Georgia Senatörü Demokrat Raphael Gamaliel Warnock'in 929 bin 776 dolar, New Jersey Senatörü Demokrat Cory Booker'ın 913 bin 81 dolar, Temsilciler Meclisi üyesi Maryland Temsilcisi Glenn Ivey'in 807 bin 215 dolar, California Temsilcisi Ted Lieu'nun 315 bin 955 dolar, Pensilvanya Senatörü Demokrat John Karl Fetterman'ın 245 bin 550 dolar aldığı belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson 364 bin 363 dolar, Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz 1 milyon 509 bin 359 dolar, Pensilvanya Temsilcisi Mike Kelly 91 bin 250 dolar, Alabama Temsilcisi Jerry Carl 50 bin 892 dolar, Temsilciler Meclisi üyesi Texas Temsilcisi Chip Roy 37 bin 129 dolar, Arizona Temsilcisi Andy Biggs 46 bin 745 dolar, Florida Temsilcisi Anna Paulina Luna 3 bin dolar, Florida Temsilcisi Cory Mills 8 bin 500 dolar, Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene 2 bin 250 dolar AIPAC'dan "yardım" aldı.

AIPAC'dan yardım alan diğer isimler ve aldıkları miktarlar ise şöyle sıralanıyor:

Florida Temsilcisi Byron Donalds 90 bin 703 dolar, Wisconsin Senatörü Cumhuriyetçi Ron Johnson 347 bin 28 dolar, Missouri Senatörü Cumhuriyetçi Josh Hawley 231 bin 790 dolar, Colorado Temsilcisi Lauren Boebert 17 bin 690 dolar, Florida Temsilcisi Matt Gaetz 6 bin 535 dolar, Tennessee Temsilcisi Tim Burchett 18 bin 27 dolar ve Maryland Senatörü Demokrat Ben Cardin 913 bin 285 dolar.

Chicago'da düzenlenen Ulusal Demokrat Kongre'de içeride ve dışarıda hükümete Gazze tepkisinin yoğun olduğu görülürken, Ilhan Omar, Ruwa Romman, Summer Lee gibi Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörler, Kongre Binası çevresindeki Filistin destekçilerine hitap etti.

Kongre salonunda Filistin yanlısı açılan bir pankart engellenmeye çalışıldı. Ardından ışıklar kapatılarak pankart dışarı çıkarıldı. Polisin güç kullanması ve bazı göstericileri gözaltına alması da dikkati çekti.

Bütün bu gelişmeler Amerikan yönetiminin halen Gazze konusunda politikasını değiştirmeyeceğinin ve başkan adaylarının silah ambargosu çağırısı yapmayacağının bir işareti olarak değerlendiriliyor.

ABD'de Gazze konusuna duyarlı ve İsrail'e silah sevkiyatına son verilmesini isteyen vatandaşlar ile Müslüman Amerikalıların, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde, sandıkta bu konuda seslerini duyurmayı planladığı da gözleniyor.