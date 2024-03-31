NEVŞEHİR SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 22:03
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MERKEZ

Toplam Sandık : 249
Toplam Seçmen : 82.820
Açılan Sandık : 145
Açılan Sandık Oranı : % 58,23
Kullanılan Oy : 37.560
Geçerli Oy : 36.798
Katılım Oranı : % 77,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİRASİM ARI% 52,8319.439
AK PARTİMEHMET SAVRAN% 34,8512.824
MHPADNAN DOĞU% 6,22.280
CHPMEHMET BİLGİN% 2,911.072
DİĞER% 1,24458
YENİDEN REFAHNAİL ÇELİK% 1,21446
DEM PARTİHELİN ELİF GEYİK% 0,27100
ZAFER PARTİSİBURAK AŞIKOĞLU% 0,1868
SAADETMERVE IŞIK% 0,1868
DSPAHMET MÜMTAZ MADEN% 0,0413
DEVA PARTİSİFATMA ALTUNTAŞ% 0,029
BTPIŞIL ÖZDEMİR% 0,027
TKPERSEL GÜRBÜZ% 0,026
HÜDA PARYAHYA AYDIN% 0,013
HKPBAYRAM KARKIN% 0,012
TKHAYŞE GÜMÜŞ% 0,012
HAK-PARZEYCAN KAHRAMAN% 01
ACIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 20
Katılım Oranı : % 88,40

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET EROĞLU% 62,16432
AK PARTİERCAN ERTAŞ% 34,39239
CHPKEMAL AYTEKİN% 1,8713
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAHADIR% 0,584
SAADETHÜSEYİN ÖZERKAN% 0,574
DİĞER% 0,433
AVANOS

Açılan Sandık Oranı : % 27,78
Katılım Oranı : % 87,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCELAL ALPER İBAŞ% 33,4844
MHPMUSTAFA KENAN SARITAŞ% 33,2839
AK PARTİÖMER ÖNAL% 17,49442
DİĞER% 5,03127
BAĞIMSIZİSMET İNCE% 4101
İYİ PARTİGÖKÇEN AKER% 3,691
SAADETLEVENT İLLEEZ% 0,9524
ZAFER PARTİSİMUHAMMED YARDIMCI% 0,7519
BTPMURAT KAZANCI% 0,5514
YENİDEN REFAHAHMET EDEPLİ% 0,4311
YTPGÖKHAN EROĞLU% 0,328
TKPYELİZ KARACA% 0,123
DEM PARTİÖMER DÜNDAR% 0,082
HÜDA PARMEHMET YAZGİL% 0,082
DERİNKUYU

Açılan Sandık Oranı : % 46,43
Katılım Oranı : % 91,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTANER İNCE% 51,271.613
AK PARTİBÜLENT AKSOY% 39,991.258
MHPYUSUF GEMİCİ% 7,76244
YENİDEN REFAHMEHMET BOZÇALI% 0,3812
SAADETSERKAN KARASU% 0,3210
ZAFER PARTİSİBUĞRA BİLGİN% 0,196
BTPONUR MUSTAFA ÇELİKSOY% 0,062
HÜDA PARSEZAİ KILINÇ% 0,031
GÜLŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

HACIBEKTAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 76,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZALİ KAİM% 47,84233
CHPARİF YOLDAŞ ALTIOK% 28,54139
İYİ PARTİHAKAN TAŞDEMİR% 19,9297
AK PARTİHACI KAYA% 3,718
KOZAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 27,27
Katılım Oranı : % 82,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEFER NESLİHANOĞLU% 42,08486
MHPCELALETTİN GÜVEN% 28,83333
AK PARTİRIZA AYDIN% 26,67308
YENİDEN REFAHOKTAY ARSLAN% 1,5618
ZAFER PARTİSİADİL SAYIN% 0,263
HÜDA PARADNAN ÇAMTAY% 0,263
SAADETMEHMET ERKEK% 0,263
BTPALİ ÖKSÜZ% 0,081
ÜRGÜP

Açılan Sandık Oranı : % 86,21
Katılım Oranı : % 97,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERTUĞRUL BUL% 294.452
MHPMUSTAFA ÖZ% 28,444.365
DİĞER% 19,963.064
AK PARTİFAHRİ YILDIZ% 19,73.024
İYİ PARTİOYTUN AKYOL% 1,04160
YENİDEN REFAHYAVUZ ÖZ% 0,95146
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ABİDİN AY% 0,3858
SAADETFATİH AYDOĞDU% 0,231
DEM PARTİNAZIM KAYA% 0,1422
BTPSAMET KARAKAYA% 0,1219
BAĞIMSIZHÜSEYİN ÖZÜNAL% 0,0710

Kaynak: AA

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