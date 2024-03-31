NEVŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|249
|Toplam Seçmen
|:
|82.820
|Açılan Sandık
|:
|145
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 58,23
|Kullanılan Oy
|:
|37.560
|Geçerli Oy
|:
|36.798
|Katılım Oranı
|:
|% 77,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|RASİM ARI
|% 52,83
|19.439
|AK PARTİ
|MEHMET SAVRAN
|% 34,85
|12.824
|MHP
|ADNAN DOĞU
|% 6,2
|2.280
|CHP
|MEHMET BİLGİN
|% 2,91
|1.072
|DİĞER
|% 1,24
|458
|YENİDEN REFAH
|NAİL ÇELİK
|% 1,21
|446
|DEM PARTİ
|HELİN ELİF GEYİK
|% 0,27
|100
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK AŞIKOĞLU
|% 0,18
|68
|SAADET
|MERVE IŞIK
|% 0,18
|68
|DSP
|AHMET MÜMTAZ MADEN
|% 0,04
|13
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ALTUNTAŞ
|% 0,02
|9
|BTP
|IŞIL ÖZDEMİR
|% 0,02
|7
|TKP
|ERSEL GÜRBÜZ
|% 0,02
|6
|HÜDA PAR
|YAHYA AYDIN
|% 0,01
|3
|HKP
|BAYRAM KARKIN
|% 0,01
|2
|TKH
|AYŞE GÜMÜŞ
|% 0,01
|2
|HAK-PAR
|ZEYCAN KAHRAMAN
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 20
|Katılım Oranı
|:
|% 88,40
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET EROĞLU
|% 62,16
|432
|AK PARTİ
|ERCAN ERTAŞ
|% 34,39
|239
|CHP
|KEMAL AYTEKİN
|% 1,87
|13
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAHADIR
|% 0,58
|4
|SAADET
|HÜSEYİN ÖZERKAN
|% 0,57
|4
|DİĞER
|% 0,43
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,78
|Katılım Oranı
|:
|% 87,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CELAL ALPER İBAŞ
|% 33,4
|844
|MHP
|MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|% 33,2
|839
|AK PARTİ
|ÖMER ÖNAL
|% 17,49
|442
|DİĞER
|% 5,03
|127
|BAĞIMSIZ
|İSMET İNCE
|% 4
|101
|İYİ PARTİ
|GÖKÇEN AKER
|% 3,6
|91
|SAADET
|LEVENT İLLEEZ
|% 0,95
|24
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED YARDIMCI
|% 0,75
|19
|BTP
|MURAT KAZANCI
|% 0,55
|14
|YENİDEN REFAH
|AHMET EDEPLİ
|% 0,43
|11
|YTP
|GÖKHAN EROĞLU
|% 0,32
|8
|TKP
|YELİZ KARACA
|% 0,12
|3
|DEM PARTİ
|ÖMER DÜNDAR
|% 0,08
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET YAZGİL
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 46,43
|Katılım Oranı
|:
|% 91,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANER İNCE
|% 51,27
|1.613
|AK PARTİ
|BÜLENT AKSOY
|% 39,99
|1.258
|MHP
|YUSUF GEMİCİ
|% 7,76
|244
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOZÇALI
|% 0,38
|12
|SAADET
|SERKAN KARASU
|% 0,32
|10
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA BİLGİN
|% 0,19
|6
|BTP
|ONUR MUSTAFA ÇELİKSOY
|% 0,06
|2
|HÜDA PAR
|SEZAİ KILINÇ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
HACIBEKTAŞ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 16,67
|Katılım Oranı
|:
|% 76,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ALİ KAİM
|% 47,84
|233
|CHP
|ARİF YOLDAŞ ALTIOK
|% 28,54
|139
|İYİ PARTİ
|HAKAN TAŞDEMİR
|% 19,92
|97
|AK PARTİ
|HACI KAYA
|% 3,7
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 27,27
|Katılım Oranı
|:
|% 82,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEFER NESLİHANOĞLU
|% 42,08
|486
|MHP
|CELALETTİN GÜVEN
|% 28,83
|333
|AK PARTİ
|RIZA AYDIN
|% 26,67
|308
|YENİDEN REFAH
|OKTAY ARSLAN
|% 1,56
|18
|ZAFER PARTİSİ
|ADİL SAYIN
|% 0,26
|3
|HÜDA PAR
|ADNAN ÇAMTAY
|% 0,26
|3
|SAADET
|MEHMET ERKEK
|% 0,26
|3
|BTP
|ALİ ÖKSÜZ
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,21
|Katılım Oranı
|:
|% 97,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERTUĞRUL BUL
|% 29
|4.452
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 28,44
|4.365
|DİĞER
|% 19,96
|3.064
|AK PARTİ
|FAHRİ YILDIZ
|% 19,7
|3.024
|İYİ PARTİ
|OYTUN AKYOL
|% 1,04
|160
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ ÖZ
|% 0,95
|146
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ABİDİN AY
|% 0,38
|58
|SAADET
|FATİH AYDOĞDU
|% 0,2
|31
|DEM PARTİ
|NAZIM KAYA
|% 0,14
|22
|BTP
|SAMET KARAKAYA
|% 0,12
|19
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN ÖZÜNAL
|% 0,07
|10
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Vedat Soner Başer, Gümüşhane'nin yeni belediye başkanı oldu. Partililer seçim zaferini coşkuyla kutladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sayımların tamamlanmasının ardından oylar torbalara konulup Diyarbakır İl Seçim Kuruluna getirildi. Görevlilerin polis kontrolünden geçtikten sonra İl Seçim Kurulu önünde beklemesi sonucu oy torbası kuyruğu oluştu.
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Afyonkarahisar'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık 52 bin oy alarak Afyonkarahisar'ın ilk kadın belediye başkanı oldu.
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