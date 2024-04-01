NEVŞEHİR SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|249
|Toplam Seçmen
|:
|82.820
|Açılan Sandık
|:
|244
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,99
|Kullanılan Oy
|:
|64.747
|Geçerli Oy
|:
|62.543
|Katılım Oranı
|:
|% 79,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|RASİM ARI
|% 52,1
|32.584
|AK PARTİ
|MEHMET SAVRAN
|% 34,57
|21.621
|MHP
|ADNAN DOĞU
|% 6,22
|3.888
|CHP
|MEHMET BİLGİN
|% 3,17
|1.984
|YENİDEN REFAH
|NAİL ÇELİK
|% 1,67
|1.044
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK AŞIKOĞLU
|% 0,92
|574
|SAADET
|MERVE IŞIK
|% 0,47
|296
|DEM PARTİ
|HELİN ELİF GEYİK
|% 0,25
|155
|DEVA PARTİSİ
|FATMA ALTUNTAŞ
|% 0,12
|78
|BTP
|IŞIL ÖZDEMİR
|% 0,12
|75
|DSP
|AHMET MÜMTAZ MADEN
|% 0,09
|60
|HÜDA PAR
|YAHYA AYDIN
|% 0,08
|49
|TKP
|ERSEL GÜRBÜZ
|% 0,06
|39
|MİLLET
|NADİ KAYNAK
|% 0,06
|35
|DİĞER
|% 0,03
|21
|TKH
|AYŞE GÜMÜŞ
|% 0,03
|17
|HAK-PAR
|ZEYCAN KAHRAMAN
|% 0,02
|12
|HKP
|BAYRAM KARKIN
|% 0,02
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET EROĞLU
|% 66,27
|2.434
|AK PARTİ
|ERCAN ERTAŞ
|% 29,76
|1.093
|CHP
|KEMAL AYTEKİN
|% 2,07
|76
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAHADIR
|% 0,6
|22
|SAADET
|HÜSEYİN ÖZERKAN
|% 0,49
|18
|İYİ PARTİ
|SADULLAH BİÇER
|% 0,41
|15
|ZAFER PARTİSİ
|ZEKERYA BİLADA
|% 0,16
|6
|BTP
|HALİL UÇMAZ
|% 0,16
|6
|HÜDA PAR
|EDİB AYDIN
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|% 35,7
|3.360
|CHP
|CELAL ALPER İBAŞ
|% 35,51
|3.342
|AK PARTİ
|ÖMER ÖNAL
|% 19,41
|1.827
|BAĞIMSIZ
|İSMET İNCE
|% 3,29
|310
|İYİ PARTİ
|GÖKÇEN AKER
|% 2,71
|255
|SAADET
|LEVENT İLLEEZ
|% 0,97
|91
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED YARDIMCI
|% 0,93
|87
|BTP
|MURAT KAZANCI
|% 0,52
|49
|YENİDEN REFAH
|AHMET EDEPLİ
|% 0,37
|35
|YTP
|GÖKHAN EROĞLU
|% 0,22
|21
|DEM PARTİ
|ÖMER DÜNDAR
|% 0,13
|12
|TKP
|YELİZ KARACA
|% 0,13
|12
|HÜDA PAR
|MEHMET YAZGİL
|% 0,11
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TANER İNCE
|% 49,96
|3.544
|AK PARTİ
|BÜLENT AKSOY
|% 40,13
|2.847
|MHP
|YUSUF GEMİCİ
|% 8,88
|630
|SAADET
|SERKAN KARASU
|% 0,45
|32
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOZÇALI
|% 0,27
|19
|ZAFER PARTİSİ
|BUĞRA BİLGİN
|% 0,14
|10
|HÜDA PAR
|SEZAİ KILINÇ
|% 0,1
|7
|BTP
|ONUR MUSTAFA ÇELİKSOY
|% 0,07
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERKAN ÇİFTCİ
|% 61,14
|4.808
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 33,14
|2.606
|CHP
|EROL SİPAHİOĞLU
|% 4,54
|357
|YENİDEN REFAH
|ERSİN BAŞAR
|% 0,38
|30
|ZAFER PARTİSİ
|BARAN KOYUNCU
|% 0,32
|25
|SAADET
|NADİR DOĞAN
|% 0,29
|23
|BTP
|İBRAHİM GÜLMEZ
|% 0,1
|8
|HÜDA PAR
|SİRAÇ DURMAZ
|% 0,09
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ALİ KAİM
|% 42,1
|1.273
|CHP
|ARİF YOLDAŞ ALTIOK
|% 30,52
|923
|İYİ PARTİ
|HAKAN TAŞDEMİR
|% 20,17
|610
|AK PARTİ
|HACI KAYA
|% 2,61
|79
|TKP
|IŞIK ALTUĞ
|% 1,85
|56
|BTP
|BARIŞ GÖVEÇ
|% 1,22
|37
|BAĞIMSIZ
|ALİ AVCI
|% 0,43
|13
|MHP
|HULUSİ KURT
|% 0,33
|10
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN ÖZBURUN
|% 0,3
|9
|SAADET
|ABDURRAHMAN ALTUNDAL
|% 0,2
|6
|DSP
|ALİ ARSLAN GÜVENÇ
|% 0,1
|3
|HÜDA PAR
|İSMAİL KILINÇ
|% 0,1
|3
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN BURAK YAĞCI
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEFER NESLİHANOĞLU
|% 43,15
|2.076
|AK PARTİ
|RIZA AYDIN
|% 29,58
|1.423
|MHP
|CELALETTİN GÜVEN
|% 24,88
|1.197
|YENİDEN REFAH
|OKTAY ARSLAN
|% 1,75
|84
|SAADET
|MEHMET ERKEK
|% 0,23
|11
|ZAFER PARTİSİ
|ADİL SAYIN
|% 0,19
|9
|BTP
|ALİ ÖKSÜZ
|% 0,12
|6
|HÜDA PAR
|ADNAN ÇAMTAY
|% 0,1
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERTUĞRUL BUL
|% 35,34
|5.170
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 35,09
|5.134
|AK PARTİ
|FAHRİ YILDIZ
|% 24,6
|3.599
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ ÖZ
|% 1,61
|236
|İYİ PARTİ
|OYTUN AKYOL
|% 1,37
|200
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ABİDİN AY
|% 0,72
|106
|DİĞER
|% 0,41
|60
|SAADET
|FATİH AYDOĞDU
|% 0,35
|51
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN ÖZÜNAL
|% 0,2
|30
|BTP
|SAMET KARAKAYA
|% 0,14
|21
|DEM PARTİ
|NAZIM KAYA
|% 0,1
|14
|HÜDA PAR
|İDRİS YEŞİLMEN
|% 0,07
|10
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