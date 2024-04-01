NEVŞEHİR SON

|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 81,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERTUĞRUL BUL
|% 35,48
|5.170
|MHP
|MUSTAFA ÖZ
|% 35,23
|5.134
|AK PARTİ
|FAHRİ YILDIZ
|% 24,7
|3.599
|YENİDEN REFAH
|YAVUZ ÖZ
|% 1,62
|236
|İYİ PARTİ
|OYTUN AKYOL
|% 1,37
|200
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA ABİDİN AY
|% 0,73
|106
|SAADET
|FATİH AYDOĞDU
|% 0,35
|51
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN ÖZÜNAL
|% 0,21
|31
|BTP
|SAMET KARAKAYA
|% 0,14
|21
|DEM PARTİ
|NAZIM KAYA
|% 0,1
|14
|HÜDA PAR
|İDRİS YEŞİLMEN
|% 0,07
|10
Kaynak: AA
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