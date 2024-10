New York'ta Gazze Soykırımı Protestosu

Güncel

NEW İsrail'in Gazze'de 1 yıldır süren soykırımı, New York'ta yaklaşık binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Göstericiler, "1 yıldır süren soykırıma karşı 1 yıldır süren direniş" pankartlarıyla New York'un ünlü Times Square meydanında buluştu.

Gazze'de soykırımın durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, aynı zamanda İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının da sonlandırılmasını talep etti.

Çok sayıda mağazanın bulunduğu Times Square'de ellerinde Filistin bayrakları taşıyan on binlerce gösterici, "Siz alışveriş yaparken Gazze'ye bombalar yağıyor", "Gazze'ye özgürlük" ve "Gazze'de soykırımı durdurun" gibi sloganlar attı.

Ellerinde "Özgür Filistin" ve "ABD soykırımı fonlama" gibi pankartlar ile davullar bulunan binlerce gösterici, Times Square'den hareket ederek New York'un ünlü 5. caddesinden geçti ve Washington Square Park'ta protestoya devam etti.

Gösteride çok sayıda New York Polis Teşkilatı (NYPD) üyesinin hazır bulunduğu görüldü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı 1. yılını doldururken, Los Angeles ve Washington dahil başka eyaletlerde de protestolar düzenlendi.