Nil Venditti, CRR Senfoni Orkestrası'nın Şefi Oldu

Genç orkestra şefi ve çello sanatçısı Nil Venditti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nun 2024-2025 sezonunda CRR Senfoni Orkestrası'nın daimi şefi oldu.

İtalyan baba ve Türk bir anneden dünyaya gelen 29 yaşındaki Venditti, 6 yaşındayken çello çalmaya başladı, 10 yaşındayken Roma'da Accademia Nazionale di Santa Cecilia Orkestrası'nın gençlik orkestrasına katıldı.

Akademik formasyonu açısından Venditti, Zürih Sanat Üniversitesi'nde (Zürcher Hochschule der Künste) Prof. Dr. Johannes Schlaefli'nin rehberliğinde orkestra şefliği eğitimi aldı. Paavo Jarvi, Neeme Jarvi ve Leonid Grin gibi dünyaca ünlü şeflerin yönetiminde Parnu Müzik Festivali bünyesindeki Şeflik Akademisi'ne dahil oldu.

Venditti, İtalya'da Francesco Pepicelli nezaretinde viyolonsel performansı üzerine eğitimini tamamladı.

"Müziksiz güzel bir hayat geçiremem"

Henüz 24 yaşındayken dünya çapında üne kavuşan ve İtalya'da birçok dergi tarafından dünyanın en genç kadın şefi olarak öne çıkarılan Venditti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çellist olarak müzik hayatına devam ederken, birden bire orkestra şefi olduğunu söyledi.

Nil Venditti, kendisindeki yeteneğin görüldüğünü ve bu alana yönlendirildiğini belirterek, 2015'te İtalya'da genç müzisyenler için düzenlenen Premio Claudio Abbado şeflik yarışmasını kazandığını dile getirdi.

Yarışmadan sonra Zürih'te yüksek lisans yapan ve şef olarak birçok konserde yer alan Nil Venditti, disiplinli olarak her gün 10 saat müzik üzerine çalışma yaptığını belirterek, "Hiç durmadan her gün çalışıyorum. Yaz, kış, tatil yok. Her gün çalışıyorum. Bana iş gibi gelmiyor. Müzik çok güzel bir şeymiş gibi geliyor. Müziksiz güzel bir hayat geçiremem diye düşünüyorum." dedi.

Başarılı şef, Kovid-19 salgınında da sürekli müzik çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Müzik, 'Şunu, bunu yapacağım, meşhur olacağım' diye başlamaz. Ben müziği çok seviyorum. Müziksiz bir gün düşünemiyorum. Bazı insanlar her gün koşuya gidiyor ve gitmediklerinde kendilerini nasıl iyi hissetmiyorsa, benimki de öyle bir şey. Kendimi bu durumda görüyorum. Bir gün müziğe bakmazsam, sanki o gün hayatımda hiçbir şey yapmamışım gibi düşünüyorum. Böyle olunca da bütün hayatını müziğe veriyorsun ve bu çalışmayla mecburen müzisyen oluyorsunuz."

"CRR Senfoni Orkestrası'nın bu şehrin kalbi olmasını isterim"

Bu yıl CRR Senfoni Orkestrası'nın şefi olduğu için de çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getiren Nil Venditti, "Bunu beklemiyordum. Birkaç ay önce mesaj geldi. 'Biz bir şef arıyoruz. Seni düşündük. Ne dersin?' dediler. Benim için güzel bir sürpriz oldu. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Venditti, yeni sezona dair de "Bazı insanlar klasik müzik konserine gittikten sonra, sanki normal bir gece geçirmiş gibi konseri unutuyor. Ben bu durumu seyirci açısından hiç istemem. CRR Senfoni Orkestrası ile konserler yapmak benim için çok değerli. İnsanların bu sezon bu konserlere ihtiyacı olsun, unutmasınlar istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın birçok ülkesinde konserler veren Venditti, dünyadaki en güzel şehrin kendisine göre İstanbul olduğunu vurgulayarak, "İstanbul, benim için Roma'dan, Venedik'ten bile daha güzel. Şehri, Türkiye'yi aşırı seviyorum. Türkler çok samimi insanlar. Yemekler çok güzel. Onun için CRR Senfoni Orkestrası'nın bu şehrin kalbi olmasını isterim." dedi.

Nil Venditti, bu sezon ayrıca Royal Northern Sinfonia'nın Baş Konuk Şefi pozisyonunu üstlenecek. Ayrıca Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası, BBC Filarmoni Orkestrası, Arktik Filarmoni Orkestrası ve Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası gibi prestijli müzik kurumlarıyla iş birliği yapacak.

Bununla birlikte Aalborg, Tenerife, Balear Adaları, Wuppertal ve Bochum'daki orkestralarla da ilk performanslarını gerçekleştirecek. Royal Northern Sinfonia ile iki konser verecek Venditti, Stuttgart Oda Orkestrası ile Viyana Musikverein ve Bregenz'de turne konserleri düzenleyecek.