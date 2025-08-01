Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüyle ilgili yeniden keşif kararı - Son Dakika
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Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüyle ilgili yeniden keşif kararı

Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol\'un ölümüyle ilgili yeniden keşif kararı
01.08.2025 13:49
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MERSİN'de ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18), İbrahim Halil Çabalar'ın (27) otomobiliyle çarpması sonucu ölümüne neden olan kazayla ilgili yeniden keşif yapılmasına karar verildi.

MERSİN'de ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18), İbrahim Halil Çabalar'ın (27) otomobiliyle çarpması sonucu ölümüne neden olan kazayla ilgili yeniden keşif yapılmasına karar verildi.

İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışlama kararı aldı. Laçin Akyol'un karaciğeri Malatya'da, böbreklerinden biri Kayseri ve diğeri de Mersin'de organ bekleyen hastalara nakledildi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3'üncü olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başarılarından dolayı hediye keman gönderdiği Laçin Akyol, Mersin Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

KAZADA LAÇİN'İN KUSURU YOK

Gözaltına alınıp, tutuklanan sürücü İbrahim Halil Çabalar hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede; tutuklu sanık İbrahim Halil Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede; Çabalar'ın, 'Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçit hakkını vermemek' maddesini ihlal ettiğine yer verildi. Ayrıca Laçin Akyol'un kusurunun olmadığı belirtildi.

Mart ayında Mersin 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında verilen görevsizlik kararının ardından dosya ağır ceza mahkemesine geldi. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Çabalar, Laçin'in babası Mahmut Akyol ve annesi Övül Akyol, sanık yakınları ile avukatlar salonda hazır bulundu.

'YAYAYA ÇARPTIKTAN SONRA FRENE BASTIM'

Duruşmada söz verilen sanık Çabalar, "Adnan Menderes Bulvarı'nda sol şeritte seyir halindeydim. Koltuk değnekli yaya birden önüme çıktı, kaza oldu. Ortalama 60 kilometre hızla gidiyordum. Sağ şeritte duran aracı görmedim. Olay anında selektör yaptığımı hatırlamıyorum. Yaya geçidini fark edemedim. Yayaya çarptıktan sonra frene bastım. Kazadan sonra ambulansı aradım, gelene kadar yayanın başında bekledim. Böyle bir kaza olduğu için üzgünüm. Pişmanım" dedi.

Kazadan sonra bölgeye giden Laçin Akyol'un babası Mahmut Akyol, "Tarifi olmayan büyük bir acının içindeyiz. Hiçbir babanın yaşamasını istemediğim bir olay. Olay günü kızımızın arkadaşı aradı beni. 'Kötü bir şey oldu, kaza oldu, gelmeniz lazım' dedi. Ben de ambulanstan önce gittim. Refüjde iki büklüm yatan bir çocuk gördüm. Nefes almıyordu, kızımızın can verdiğine şahit oldum. Cezalandırılmasını istiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Anne Övül Akyol da sanığın cezalandırılmasını talep istedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Kaza anında Laçin'le birlikte karşıya geçmeye çalışan arkadaşı tanık A.U. "Yaya yolunda beklerken önümüzde bir araç durdu. Ona güvenerek karşıya geçmeye başladık. Bu sırada sol şeritten hızla gelen araç Laçin'e çarptı. Hemen yanına koştum" ifadesini kullandı.

Kaza sırasında yaya geçidinde duran araç sürücüsü tanık B.B. ise şunları söyledi:

"Sahil yolunda seyir halindeyken yaya geçidinde çocukları görünce durdum. Önümden iki yaya geçtiği sırada sol şeritten gelen araç çarptı. Tahminen 90 kilometre hızla gidiyordu. Yaklaşık 10 metre ileriye savruldu. Araçtan inip yanlarına koştum."

Tarafları dinleyen mahkeme, kaza yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı erteledi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüyle ilgili yeniden keşif kararı - Son Dakika

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