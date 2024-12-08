Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Öğrencilere İlk Yardım Eğitimi Verildi

Sakarya'da sağlıkta ilk müdahale eğitimi, ambulansta öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.

08.12.2024 22:46
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında öğrencilere sağlıkta ilk müdahale anlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaynarca Turnalı Hacı Osman Akgün İlköğretim Okulu'nu nakil ambulansıyla ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocuklara ilk yardım tekniklerini öğretti.

Olası bir durumda hastalara ya da kazazedelere doğru müdahale yöntemleri uygulamalı olarak gösteren ekipler, eğitimde öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabileceği burun kanaması, hava yolu tıkanıklığı gibi durumlara karşı da doğru adımların nasıl atılacağını detaylı bir şekilde anlattı.

Nakil ambulansı içinde kullanılan cihazların tanıtılmasının ardından öğrencilere ilk yardım çantası hediye edildi.

Alemdar, Akçakamış Mahallesi'ndeki yol yenileme çalışmalarını inceledi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü Akçakamış Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmalarını inceledi, bölgedeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Alemdar'a ziyaretinde Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci ve Akçakamış Mahalle Muhtarı Ertan Gülen eşlik etti.

Burada konuşan Alemdar, verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İnşallah Söğütlü'de olduğu gibi her ilçemize her mahallemize hizmet götürmeye gayret göstereceğiz. Söğütlü, tarım konusunda oldukça verimli topraklara sahip ilçemiz. Buradaki kıymetli toprakların farkındayız. Bu konuda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanımıza gerekli talimatları verdim. Çiftçimizim her daim yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ise ilçeye sunduğu hizmetler için Alemdar'a teşekkür etti.

ADARAY'la 30 günde 150 bin kişi yolculuk yaptı

Adapazarı- Arifiye arasında hizmete başlayan ADARAY, ilk ayında 150 bin yolcuyu taşıdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 8 yıl aradan sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden hizmete giren ADARAY, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Başkan Alemdar'ın açılış gününde müjdelediği "1 ay ücretsiz kullanım" imkanından 30 günde 150 bin yolcu yararlandı.

İlk ve ortaokula ücretsiz, liselilere yüzde 54 indirimli ve tam bileti de 15 lira olan ADARAY, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: AA

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