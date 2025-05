Öğretmen Atamalarında Yeni Dönem

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bizim açımızdan herhangi bir branşın veya herhangi bir öğretmenlik alanının pozitif ya da negatif bir ayrıcalığı yok." dedi.

Bakan Tekin, TRT Haber canlı yayınında, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Bugün 1381 engelli öğretmen atamasının yapıldığını hatırlatan Tekin, atamaların hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl yapılacak öğretmen atamasındaki branş dağılımına ilişkin soru üzerine Tekin, Bakanlığın büyük bir teşkilat olduğunu, bu kapsamda öğretmenlerin hangi il ve ilçede olacağının ve ne kadar ders verecekleriyle ilgili hesaplama mekanizmalarının olduğunu söyledi.

Tamamen bilimsel usullere göre bir öğretmenin maaş karşılığı okutmakla mükellef olduğu haftalık ders saati üzerinden hesap yaptıklarını belirten Tekin, bunu, öğretmenin okuldaki derslerinin saati ile hesap ettiklerini aktardı.

Tekin, şunları ifade etti:

"Diyelim ki bir okulda matematik dersi var. 100 saat ders okutulacak. 100 saati okutmak için bizim kaç öğretmene ihtiyacımız var, onu hesaplıyoruz. Hesap ettikten sonra, bu okul bazlı hesap, ilçe bazlı, il bazlı ve ülke bazlı hesap... Nihayetinde bakanlığa gelen, taşradan gelen verilerden hareketle objektif bir hesaplamamız var. Biz diyoruz ki şu kadar saat matematik dersi okutuyoruz ülke genelinde ve şu kadar öğretmene ihtiyacımız var bu ders için. Bu bizim norm hesabımız ve branş bazlı olarak bu hesapları Personel Genel Müdürlüğümüz raporlaştırır.

Atama takvimi geldiği zaman biz, öğretmenlik branşlarının isimlerini kapatırız. Elimizdeki kadro sayısı kaç? 15 bin. Bu 15 bin kadroyla bir matematiksel formülle orantı kurarız ve deriz ki ilk sırada bizim toplam o dersi okutacak öğretmen ihtiyacımız kaç? Bu ihtiyacın karşılığında elimizde kaç öğretmen var? ve bize tahsis edilen yeni kadrolarda yüzdelik dilimi oradaki ihtiyaç açısından orantıladığımızda buraya kaç öğretmen atamamız gerekir diye yazarız buraya. Sonra görürüz ki X branşına şu kadar öğretmen lazım, Y branşına şu kadar öğretmen lazım. Dolayısıyla bizim açımızdan herhangi bir branşın veya herhangi bir öğretmenlik alanının pozitif ya da negatif bir ayrıcalığı yok."

"Öğretmen adayları için KPSS sınavı yapılmayacak"

"Benim edebiyatçıya ihtiyacım varsa edebiyatçı alırım, başka bir alana ihtiyacım varsa onu alırız. Bu, bizim hesabımız, tamamen rasyonel, tamamen bilimsel kriterlere göre ve formüle edilmiş bir hesap." diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece ben yapmıyorum bunu. Bu, bu bakanlıkta eskiden beri veya en azından benim müsteşarlığımdan beri bu böyle yürür. Hiçbir bakan arkadaşımız, hiçbir genel müdür arkadaşımız ihtiyacı olan bir branş varken, ihtiyacı olmayan bir alanda öğretmen alıp kamu kaynaklarını israf etmek veya bir başka ülke bölgedeki çocuklarımızın öğretmensiz kalmasına göz yummak gibi ilkesiz bir davranış içerisinde olmaz. Dolayısıyla bu eleştiriler çok tutarlı eleştiriler değil. Biz, yaptığımız işin arkasındayız. Çünkü gerçekten ihtiyacımıza göre bir dağılım yaptık. Bundan sonrakilerinde de böyle yapacağız."

Bakan Tekin, "Öğretmenlerin belirlenmesi süreci nasıl olacak? Milli Eğitim Akademisi yöntemi de devreye girecek. Ona ilişkin bir detayları da paylaşabilir misiniz?" sorusu üzerine, geçen yıl öğretmen istihdam süreci ile ilgili köklü bir değişiklik yaptıklarını hatırlattı.

Geçen yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girenlerin mağduriyet yaşamaması için bu yıl son kez bu sınav ile öğretmen atamasının yapılacağını belirten Tekin, "Önümüzdeki temmuz ayında ÖSYM tarafından yapılacak Akademiye Giriş Sınavı'yla (AGS) da öğretmen ataması yapacağız ve bu yıl öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS yapılmayacak dedik. Yani son öğretmen adayı arkadaşlarımız için söylüyorum. Son KPSS geçtiğimiz yıl yapıldı ve artık öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS sınavı yapılmayacak." ifadesini kullandı.

"Mülakat mekanizması tamamen kalkıyor"

Tekin, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucu Milli Eğitim Bakanlığına 25 bin kadro ayrıldığını hatırlatarak, "2024 yılında KPSS'ye giren öğretmen adayı arkadaşlarımız için 15 bin kadro tahsisi yaptık. Temmuz ayında yapılacak AGS ile aramıza katılacak arkadaşlarımız için ise 10 bin." dedi.

Şu anda iki farklı hukuki işlem yürüttüklerini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bunlardan bir tanesi 2024 KPSS'sine göre istihdam edeceğimiz arkadaşlarımız. Onların prosedürü belli. Branş dağılımlarını açıkladık, buna göre başvuruları alacağız ve kanuna göre her bir aday için 3 katı adayı mülakata davet edeceğiz. Yani 15 bin öğretmen arkadaşımız için 45 bin öğretmen adayı arkadaşımız mülakata davet edilecek. KPSS puanındaki puan üstünlüğüne göre ve kendilerine tanımladığımız bölgelerde veya sınav alanlarında mülakat sınavlarına girecekler. Mülakat sınavından sonra da başarılı olanların atamasını yapacağız."

Bu sürecin ardından akademi ile ilgili sürecin başlayacağını bildiren Tekin, "Şu anda bu yıl yapacağımız uygulamayla öğretmenlerin istihdamında mülakat mekanizması tamamen kalkıyor. Önümüzdeki dönemde AGS ile beraber artık öğretmen adayı arkadaşlarımızın çoklu değerlendirmeye tabi tutulduğu başka bir sistem başlıyor, o ayrı bir mekanizma." diye konuştu.

"4 okulu boşalttık ve eğitim öğretimi orada kapattık"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisinin hayata geçirilmesiyle öğretmen seçimlerinin daha uzun vadede olacağını aktararak, akademiye girmeye hak kazananların hem teorik hem de pratik olmak üzere 14 aylık eğitim programından geçeceğini ifade etti.

Ülkedeki farklı okul türlerinde öğretmen adaylarının pratik eğitim alacaklarını anlatan Tekin, "Eğitimi aldığı yerde, her gittiği yerde, birlikte derse girdiği uzman ya da başöğretmen düzeyindeki arkadaşımız, öğretmen adayı arkadaşımızla ilgili bizim hazırladığımız bir ölçme değerlendirme mekanizmasıyla bir değerlendirme formu dolduracak. Bu form neticesinde de ilgili arkadaşımızın atamaya esas puanı ortaya çıkıyor ve akademi eğitimini tamamladıktan sonra da göreve başlayacağı yere göndermiş olacağız kendisini." dedi.

İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından okulların fiziki durumlarını depreme karşı güçlendirme ve afet eğitimine dair yeni bir planlamanın olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tekin, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından hemen il müdürleriyle koordinasyon oluşturduklarını, İçişleri Bakanlığı ile görüşmelerinin ardından okulların ihtiyaç halinde kullanılabilmesi açısından 2 gün tatil edildiğini anımsattı.

Depremden sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde bütün okulların yeniden analiz edildiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"3 tane tarihi okulumuzda bu restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının yapılmasının doğru olacağı söylendi. Bir tane de daha önce FETÖ'den kamuya geçen okullardan bir tanesi Silivri'de, o okulumuzda da yine benzeri sebeplerle eğitim öğretimin devam etmesini riskli gördüğümüz için bu 4 okulu boşalttık ve eğitim öğretimi orada kapattık. Öğrencilerimizi valiliklerin, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde başka okullara gönderdik. 4 bakan yardımcımız ve bütün genel müdürlerimiz 24 Nisan günü İstanbul'da bütün okullarımızda bu anlamda incelemeleri, değerlendirmeleri yaptılar. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün bu tür afet durumlarında psikolojik destek vermekle mükellef kadroları var. O arkadaşlarımız okullarda görev aldılar. Akşam okullarımız vatandaşlarımızı misafir etti, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimizde pişirilen çorbalar vatandaşlarımıza ikram edildi."

"Bu konudaki tartışmaları takip ediyoruz"

Bakan Tekin, "4 artı 4 artı 4 eğitim sisteminin sonlanacağı ve liselerde eğitimin 3 yıla düşeceği" iddialarına ilişkin soru üzerine, bu konunun kamuoyunda tartışıldığını söyledi.

Bu konuda, mesleki ve teknik eğitim anlamında sanayi, ticaret ve hizmet sektörünün kendilerini nitelikle eleman bulamama konusunda eleştirdiğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan formüller var. Yani lise eğitimi totalde 12 yıllık, eğitimle ilgili bir karar söz konusu değil. Ama bazı öğrenciler için önerilen modeller arasında 4 artı 4 artı üçüncü 4 ile ilgili 2 yıl olsun, 3 yıl olsun, yani mesleki eğitime yönlendirilsin çocuklar gibi tartışmalar var. Biz, bakanlık olarak bütün bu tartışmaları titizlikle takip ediyoruz. Bunların içerisinden süzülecek, üzerinde uzlaşılmış konular olursa, bunları alıp siyasi mekanizmalarla, Sayın Cumhurbaşkanımızla Kabinede istişare ederiz ve ondan sonra bir karar almamız gerekirse alırız. Şu an alınmış bir kararımız yok. Sadece bu konudaki tartışmaları takip ediyoruz diyelim."

Tekin, bu yıl okulların erken kapanıp kapanmayacağına ilişkin soruya karşılık, bunun hukuken mümkün olmadığını, okulların 180 iş günü açık olması gerektiğini, bu konuyla ilgili bir planlamalarının olmadığını söyledi.

"Bakanlığımızdaki jammerları hiç görmedim"

Bakan Tekin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma şüphelileriyle bir oteldeki görüntüleri kamuoyuna yansıdı. Valizlerde jammer olduğu söylendi muhalefet tarafından. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun jammer kullanmasının olağan olduğunu savunurken, 'Milli Eğitim'de de jammer kullanıyor, bakanlıkta kullanıyor' gibi bir iddia ortaya attı. Bakanlık'ta jammer kullanıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben gerçekten şu anda özellikle CHP cenahından konuşulan şeyleri anlamakta inanılmaz derece zorlanıyorum. Ne konuşuyorlar? Ben bir siyaset bilimciyim. Sadece ve sadece Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili sayın Genel Başkan'ın açıkladığı şeyleri, iki gün üst üste söylediklerini okuduğumuzda bunu başka birisi söylemiş herhalde gibi bir algı ortaya çıkıyor. Bu konu da onlardan bir tanesi. Yani yalan bile diyemeyeceğim bir konu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı derken şahsımı kastediyor. Milli Eğitim Bakanı da sanki bunu kullanıyor. Ben yaklaşık 2 yıldır bakanım. Bakanlığımızdaki jammerları hiç görmedim, hiç kullanmadım, bavulla da taşımadım. Yani öyle bir şey yok. Peki bizim bakanlığımızın jammerı olabilir mi; olabilir. Neden olabilir; çünkü bizim bakanlığımız tıpkı ÖSYM gibi. Yılda ortalama 9 milyon kişi için sınav hazırlıyoruz. Yani bizim yaptığımız sınavlara 9 milyon kişi giriyor. Bu 9 milyon kişinin girdiği sınavların sorularının hazırlandığı ve basıldığı mekanizmaların bir şekilde güvenliğinin sağlanması lazım. Yani bu içinde yaşadığımız ortamda bilgi güvenliği açısından sorunlar yaşandığını düşünürseniz, bizim de burada bir bilgi sızıntısı olmasını engelleyecek tedbirleri almamız lazım. Dolayısıyla bizim bakanlığımızda soru hazırlama ve basımla ilgili genel müdürlüğümüzün ilgili bölümünde, ilgili biriminde bu türden tedbirler alınır. Ancak alınan tedbirler portatif tedbirler değildir. Yani taşınabilir şeyler değil bunlar, onlar orada sabit.

O tedbirleri de biz kafamıza göre yapmıyoruz. Bunu uygularken de devletin bu konuyla ilgili güvenlik birimlerinin bilgisi, onayı ve izniyle yapıyoruz bunları. Şimdi benim yaptığım işle, Özgür Özel'in, çantasında ne taşıdığını gizlemek için manipülasyon aracı olarak jammer deyip de ifade ettiği şeylerin zerre miktarı alakası yok. Hiç ilgisi yok bunun, ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Bugün de AK Parti grup toplantısından önce muhabir arkadaşlar sordular. Ben de gayri ihtiyari yani artık bunları dinleyince rahmetli Mahsuni Şerif'in 'Abur Cubur Adam' diye bir türküsü var. O geliyor aklıma dedim. Her sözü yalan. Her sözü bir plan, neyi planladığını bilmiyoruz. Artık analiz etmekte zorlanıyoruz ama her geçen gün ortaya çıkıyor ki kendisine şahsi bir iktidar alanı oluşturmaya çalışıyor. "

"Bu eleştirileri ciddiye almamı bekliyorlar"

"Bakan Tekin, 20 sene önce ilkokul bile yoktu dedi" eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Tekin, "Röportajdaki bu cümleyi alıp, bu şekilde yorumlayan insanın zekasından şüphe ederim. İyi niyeti zaten yok da hani onu geçtik, benim annem 'Evladım hani aklın yok anladım da burnunuzun deliği de mi yok?' der. Bu kadar galat-ı meşhur bir ifade, bu kadar art niyetli bir ifade örneği yok. Bu eleştirileri ciddiye almamı bekliyorlar. Bu eleştirilerin nesini ciddiye alacağız onu da bilmiyorum." yanıtını verdi.

"Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi'nde (PIKTES) öğretmenlerle ilgili bir kadro durumu söz konusu mu?" sorusu üzerine Tekin, şu yanıtı verdi:

"PIKTES konusunda her gittiğimiz yerde arkadaşlar bunu söylüyor. PIKTES biliyorsunuz Avrupa Birliği fonlarıyla Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyelilerin eğitim öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için istihdam ettiğimiz arkadaşlarımız. Bu proje başladığında öğretmen atama usulümüz KPSS, artı mülakatla istihdam ettiğimiz arkadaşlarımız. Dolayısıyla ben bunların mağduriyetini proje bittiğinde çözebileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili yetkililerle de konuştuk. Proje biteceği zaman arkadaşlarımızı destekleyeceğiz inşallah."

Bakan Tekin, "Diplomaya bağlı alan değişikliği takvimi ne zaman açıklanacak ya da böyle bir hazırlık var mı?" sorusuna, bunun bir takviminin olduğunu ve yıl sonunda yayınlanacağını bildirdi.

Alan değişikliğinin çok sınırlı sayıda olabileceğine işaret eden Tekin, "Yani bizim ihtiyaç duyduğumuz branşlar ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerimizin olduğu branşlar arasında bahsettiğiniz uygun diploması olan arkadaşlarımızın branş değişikliğini planlayabiliriz. Geçtiğimiz yıl yaptığımızda da yine bu kısıtla yapmıştık. Yine aynı çerçevede oluşacak bir şey." dedi.