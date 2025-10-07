Akran zorbalığı bu hale getirdi! Dakikalarca beynine oksijen gitmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akran zorbalığı bu hale getirdi! Dakikalarca beynine oksijen gitmedi

Akran zorbalığı bu hale getirdi! Dakikalarca beynine oksijen gitmedi
07.10.2025 12:30  Güncelleme: 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ayağına bastığı gerekçesiyle 14 yaşındaki sınıf arkadaşı Y.C. tarafından dövülen M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. M.D.Y.'nin avukatı Şeyma Çimendere, "Doktoruyla yaptığımız görüşmeler neticesinde M.D.Y.'nin beynine yaklaşık 25 dakika boyunca oksijen gitmediği sözlü olarak tespit edildi" dedi.

Çanakkale'de sınıf arkadaşı Y.C. tarafından darbedilen M.D.Y.'nin ağır yaralandığı için yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki 12'nci gününde durumunun hala kritik olduğu öğrenildi.

AMBULANSTA KALBİ DURDU

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda; M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C.'nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.'ye yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darbetti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı. Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

Akran zorbalığı bu hale getirdi! Dakikalarca beynine oksijen gitmedi

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Olayın ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı tedbiren açığa alındı. M.D.Y.'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, avukat Şeyma Çimendere son durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"15 ÇOCUĞUMUZUN DAHA İFADESİNE BAŞVURULDU"

Akran zorbalığı konusunun herkesi üzdüğünü söyleyen Avukat Çimendere, şöyle konuştu:

"En yakın tarihte de müvekkilimde bu konu gündeme geldi. Müvekkilim şu an entübe halde, hala uyanamadı. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi devam ediyor. Dosyada gelinen aşama itibariyle soruşturma makamları da tahkikatı titizlikle yürütüyor. Hakim olduğumuz kadarıyla olay gerçekleşirken sınıf içerisinde hemen hemen bütün sınıftaki mevcutlu çocuklar oradaymış ve tekrar ifadelerine başvurulma ihtiyacı hissedildi. Bu bağlamda da 3 Ekim tarihi itibariyle soruşturmanın genişletilmesi kararı alındı. 15 çocuğumuzun daha ifadesine başvuruldu. Bunlar üzerinden dosyanın geldiği aşama, delil durumu ve birtakım raporlar üzerinden yorum yapmam gerekirse, suça sürüklenen çocuğumuzun kendisinde bulunan birkaç çizik haricinde herhangi bir darp yok. Müvekkilim müşteki çocuğumuzun da kafa travması, kalbinin durması, akciğer sönmesi, pankreas ve karaciğer hasarıyla hastaneye intikal ettirilmesi üzerinden de anlayacağımız üzere müvekkilim belli bir süre savunmasız kalmış ya da hareketsiz, bilinçsiz kalmış ve bunun üzerine de kendisine şiddet uygulanmaya devam edilmiş."

Akran zorbalığı bu hale getirdi! Dakikalarca beynine oksijen gitmedi

"BEYNİNE 25 DAKİKA KADAR BİR OKSİJEN GİTMEDİĞİ SÖZLÜ OLARAK TESPİT EDİLDİ"

Tanık ifadeleri hakkında bilgi veren Çimendere, "Tanık beyanlarının genel manada topluca bir sentezini yaptığımda, olayın oluşundan anladığım kadarıyla müvekkilimin farklı bir arkadaşıyla aralarında şınav çekme üzerine bir iddialaşma oluyor. Sonrasında diğer suça sürüklenen çocuğumuz ve başka bir arkadaşı bunu duyuyor. Müvekkilimle alay edercesine gülmeye başlıyorlar. Hatta öğretmenleri de uyarıyor. Sonrasında ayağa basma gerekçesiyle aralarında itişme başlıyor. Müvekkilim bilinçli bir şekilde tutularak yere düşürülüyor. Düşme neticesinde başını öğretmen masasına çarpıyor. Baygın halde yere düşüyor. Şiddet hadisesinin devamı getiriliyor. Darbedilmeye, yumruklanmaya devam ediliyor. Kendisi titremeye başlayıp da ağzından 'beyaz köpük' diye tabir edeceğimiz sıvı gelmeye başladıktan sonra da arkadaşları durumun vahametini fark edip şüpheli çocuğumuzu üzerinden alıyor" ifadelerini kullandı.

"ÖNCEYE DAYALI BİR HUSUMET YOK"

Çimendere, "Aynı şekilde düşürülmeden evvel de 5-6 yumruk darbesinin uygulanması gibi bir durum söz konusu. 2 çocuk arasında önceye dayalı bir husumet yok. Çocukların haricen başka arkadaşlarıyla yaşadıkları bir problem de yok. Yaşanan bu olayı 'Çocuklar arası kavga' ya da 'akran zorbalığı' deyip, geçiştirmeyelim. Bu tür olaylar durumun, konunun, boyutun nerelere kadar ulaşabileceğine göz önünde bulundurmamızı sağlasın. Lütfen çocuklarımıza bu bilinci aşılayalım ya da rehabilite olma imkanı sağlayalım. Hastanede müvekkilime yapılmış birtakım tetkikler var. Henüz raporlanmadı ve bununla ilgili dakikalık oran değişiklik arz edebilir. Ancak doktoruyla yaptığımız görüşmeler neticesinde M.D.Y.'nin yaklaşık 25 dakika boyunca oksijen gitmediği sözlü olarak tespit edildi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Hukuk, Biga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akran zorbalığı bu hale getirdi! Dakikalarca beynine oksijen gitmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 çuval fındığa Alman arabası İlana mesaj yağdı 10 çuval fındığa Alman arabası! İlana mesaj yağdı
Yaşlı adamın kahreden ölümü 14 yıl önce yaşanan karışıklık, gerçeğe dönüştü Yaşlı adamın kahreden ölümü! 14 yıl önce yaşanan karışıklık, gerçeğe dönüştü
Borç batağından MOSSAD ajanlığına İşte İstanbul’da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar
Zincirlerinden kurtulan aslan, 11 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı Zincirlerinden kurtulan aslan, 11 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı
Burçin’in eşi tarafından vurulmadan önceki görüntüleri Burçin'in eşi tarafından vurulmadan önceki görüntüleri
Bursa’da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1’in altına düştü Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan çarpıcı rapor: İsrail, bir halkı yeryüzünden silmeye çalışıyor Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan çarpıcı rapor: İsrail, bir halkı yeryüzünden silmeye çalışıyor
Fenerbahçe’de Mourinho ve Tedesco’nun yapamadığını Zeki Murat Göle yaptı Fenerbahçe'de Mourinho ve Tedesco'nun yapamadığını Zeki Murat Göle yaptı
“Manifest“ Grubu hakkındaki soruşturma tamamlandı: İşte talep edilen ceza "Manifest" Grubu hakkındaki soruşturma tamamlandı: İşte talep edilen ceza
Fabio Cannavaro, tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak takımın başına geçti Fabio Cannavaro, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak takımın başına geçti
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fenerbahçeliler görünce çıldıracak Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçeliler görünce çıldıracak
Düğünde ata alkollü içki içirdiler Düğünde ata alkollü içki içirdiler

13:32
Taraftarlar havalara uçacak Galatasaray’dan Torreira sürprizi
Taraftarlar havalara uçacak! Galatasaray'dan Torreira sürprizi
13:23
Abdullah Avcı’nın yeni işi belli oldu
Abdullah Avcı'nın yeni işi belli oldu
13:17
Boluspor Mustafa Er ile yolları ayırdı
Boluspor Mustafa Er ile yolları ayırdı
13:11
Erdoğan’ın Suriye mesajı Azerbaycan’daki zirveye damga vurdu
Erdoğan'ın Suriye mesajı Azerbaycan'daki zirveye damga vurdu
13:10
TBMM’de bir ilk: DEM Partililer ’’Biji Serok Apo’’ sloganları attı
TBMM'de bir ilk: DEM Partililer ''Biji Serok Apo'' sloganları attı
12:34
Diyarbakır Adliyesi’nde duruşma salonu içerisinde kavga
Diyarbakır Adliyesi'nde duruşma salonu içerisinde kavga
11:44
Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13’e yükseldi, başsavcılık açıklamasında dikkat çeken detay
Serdar Öktem cinayetinde gözaltı sayısı 13'e yükseldi, başsavcılık açıklamasında dikkat çeken detay
11:40
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
Bahçeli, Serdar Öktem suikastıyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı
11:12
Bahçeli, Öcalan’dan SDG’ye çağrı yapmasını istedi
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi
11:08
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak
Bakan Yerlikaya yeni dönemi ilan etti! Bunları yapan yandı, ehliyetlere el konulacak
10:41
Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
10:30
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı
10:17
Emeklilik yaşı değişiyor mu Nihat Zeybekçi’den çok konuşulacak çıkış
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2025 13:59:51. #7.13#
SON DAKİKA: Akran zorbalığı bu hale getirdi! Dakikalarca beynine oksijen gitmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.