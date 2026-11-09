Olgun, fon soruşturmasında Şaban Sevinç\'e istenen 22 yıl 5 aya kadar cezayı eleştirdi

Haber: Esra TOKAT

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Adalet Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde fon soruşturması kapsamında tutuklu gazeteciler hakkında istenen cezalara tepki gösterdi. İBB davasındaki tutukluluklara da değinen Olgun, "Ortada bir hüküm yok, kesinleşmiş bir karar yok ama insanlar cezalarını peşin çekiyor. Tutuklama tedbir olmaktan çıkmış, infazın ta kendisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçelerinin görüşüldüğü komisyonda İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun söz aldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede koruma kararlarının uygulanmasının önemine dikkati çeken Olgun, "Koruma kararlarının sayısı değil, o kadının hayatta kalıp kalmadığı. Uygulanmayan bir koruma kararı kapıdaki tehlikeyi durdurmaz" dedi.

"35 CAN İÇİN VERİLEN BU KARAR ADALETSİZLİĞİN TESCİLİDİR"

Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı davasına değinen Olgun, depremde yaşamını yitirenlerin hesabının sorulmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden 3 yılı aşkın süre geçti. Enkaz altında kalan canlarımızın hesabı hala tam olarak sorulmadı. İhmal zincirinin üst halkalarına dokunulmadı. Kahramanmaraş'ta Ezgi Apartmanı enkazında aralarında 6 aylık bir bebeğin de bulunduğu 35 canımızı kaybettik. Bilirkişi raporu binanın statik projesinin yetersiz olduğunu tescilledi. Ama 3,5 yıl süren yargılamanın sonunda o projeyi onaylayan, binayı denetlemesi gereken kamu görevlilerinden ikisi beraat etti. Diğerlerine 4 yıl 5'er ay ceza verildi. Müteahhit yargılama sürerken hayatını kaybetti. Sayın Bakan, 35 can için verilen bu karar adaletsizliğin tescilidir."

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin uygulanmasına ilişkin bilgi verilmediğini söyleyen Olgun, "Övünerek açıkladığınız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin faaliyetlerinden kaçının tamamlandığını, kaçının geciktiğini bu Meclis hala bilmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bekleyen başvurularda Türkiye 1. sırada. Bu tablo iç hukukta etkili başvuru yolunun işlemediğinin apaçık bir itirafı" diye konuştu.

"ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ UYGULANMAMASI HUKUK DEVLETİNE VURULMUŞ AĞIR BİR DARBEDİR"

Olgun, "Bu ülkede Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Hukuk devletine vurulmuş ağır bir darbedir. Seçilmiş bir milletvekili olan Can Atalay hakkında verilen ihlal kararları hala uygulanmadı. Göreve geldiğiniz ilk hafta tutuklu ve hükümlülerin avukatlarla görüşmelerini kısıtlayacağınızı ilan ettiniz. Türkiye'nin 80 barosu ortak bildirisiyle savunma hakkına sahip çıkmak zorunda kaldı. Uygulamada duruşma talepleri haklı bir gerekçe gösterilmeden reddediliyor. Savunma hakkı adil yargılamanın olmazsa olmazıdır. Onu kısıtlayan her adım adaletin kendisini kısıtlar" dedi.

Kadının soyadı ve nafaka düzenlemelerine ilişkin konuşan Olgun, "Kadının soyadına ilişkin iptal kararının yürürlüğe girmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti, hala düzenleme yok. Nafaka kararına tanınan süre işliyor, hala ortada bir metin yok" dedi.

FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLU GAZETECİLERE İSTENEN CEZALARA TEPKİ

Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan gazetecilere yönelik suçlamaları ve istenen hapis cezalarını gündeme getiren Olgun, şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim vicdanları yaralayan son fon skandalına ilişkin paylaşımları nedeniyle tutuklu bulunan gazetecilere. Şaban Sevinç için 22 yıl 5 aya, Mustafa Balcı için 10 yıla, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için 14 yıl 10 aya kadar istenen hapis cezaları var. Suçlama iktidar partisinin sözcüsü ile ilgili paylaşımlar. Üst sınırı 3 yıl olan bir suç tipinden zincirleme suç hükümleri zorlanarak bu cezalara ulaşılıyor. Bu iddianameyi okuyan her hukukçu aynı soruyu soruyor. Bu metin sayı saymayı bilmeyen bir savcı mı yazdı? Yazdıysa sorumluluk o savcının, başsavcı vekilinin ve başsavcıdır."

Olgun, "Murat Ağırel'in tutuklu bulunduğuna örgüt dosyası ise bu düzenin bir utanç vesikasıdır. Ağırel'in suçu nedir biliyor musunuz? Kendisine ulaştırılan belgeleri doğrulamadan haber yapmamak ve iddiaları muhatabına sormak. Gazetecilik niteliğinin tam da kendisi bu iş" diye konuştu.

"SORUŞTURMANIN GİZLİ BİLGİSİNİ KİM SIZDIRIYOR"

Soruşturma sürecinde suç isnadının üç kez değiştiğini, avukatların dosyaya erişemediğini ve itirazların cevapsız kaldığını söyleyen Olgun, "Gözaltı sürecinde üç kez değişen bir suç isnadı, delilin değil, sonucun önceden belirlendiğinin itirafıdır. Şikayetçi bile ifadesinde yalnızca bir izlenimi olduğunu söylemiş. Avukatlar dosyaya erişemiyor. Kısıtlama ve gözaltı kararlarına yapılan itirazlar yasal süresi olduğu halde cevapsız. Ama apar topar tutuklamaya sevk edileceği resmi makamlardan önce sosyal medyada duyuruldu. Sayın Bakan, soruşturmanın gizli bilgisini bu kişilere kim sızdırıyor? Bunu veren kişi neden FETÖ grubundaki kişilere ait listeyi vermiyor?" dedi.

İYİ Parti olarak kamuoyunda siyasi olarak nitelendirilen davaları takip ettiklerini belirten Olgun, şunları kaydetti:

"Mesela geçenlerde İBB davasının duruşmasını izledik. Cebeci, kanunla kurulmuş bir maden sahası olup yetki valilikte, MAPEG'de, Sultanbeyli Belediyesi'ndedir, İBB'de değildir diyor. Böyle olunca neden ben buradayım veya neden bu kuruluşların yetkilileri burada değil? Bu soruya tek bir babayiğit cevap vermiyor. Şimdi soruyorum, madem burada yolsuzluk var, yetkililer cevap versin, vali cevap versin, MAPEG cevap versin. Niye çağırmıyorlar mahkemeye? Hesap sorulması gerekenler, o sahayı denetlemesi gerekirken yıllarca seyreden kurumlardır."

"MASUMİYET KARİNESİ HİÇBİR MAKAMIN TAKDİRİNE BIRAKILAMAZ"

İBB davasında tutuklu bulunan kişilerin durumuna ilişkin de eleştirilerini dile getiren Olgun, şunları söyledi:

"İBB davasında yargılanan, iddianamede kendisine yöneltilen suçların kanunda öngörülen cezaları belirsizse ve kesinleşse bile tahliye olacak insanlar var ama hala tutuklu bulunuyorlar. Ortada bir hüküm yok, kesinleşmiş bir karar yok ama insanlar cezalarını peşin çekiyor. Tutuklama tedbir olmaktan çıkmış, infazın ta kendisi olmuştur. Masumiyet karinesi Anayasamızın güvencesi altındadır. Hiçbir makamın takdirine bırakılamaz."

Fon soruşturmasında yüzlerce şüpheli bulunduğunun Bakan tarafından açıklandığını ancak isimlerin kamuoyuyla paylaşılmadığını söyleyen Olgun, "İsimler saklanıyor. O isimleri soran gazetecilere ise ceza önlemi konuluyor" diye konuştu.