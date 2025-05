Ölümlü Trafik Kazaları Azalıyor

6 Nisan 1920

1- "Kaza kara noktaları" iyileşiyor, ölümlü kazalar azalıyor

Trafik güvenliği çalışmaları kapsamında bu yılın sonuna kadar 34 kaza kara noktasının iyileştirilmesi hedefleniyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Taşıt hareketliliği yüzde 195 artarken yapılan çalışmalarla kara yolu kazalarındaki can kayıpları yüzde 77 azaltıldı. 'Her hayat değerlidir' ilkesiyle, sıfır can kaybı hedefine kararlılıkla yürüyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Yargı paketiyle magandalara verilecek cezalar artırılacak

Silahla ateş edenler, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak

Düğün, nişan, asker uğurlamasının yapıldığı yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak

Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halindeyken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götürenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

3- TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla Meclis'teki milletvekili sayısı 592'ye düştü

DEM Parti İstanbul Milletvekili Önder'in yerine seçilecek yeni başkanvekili, DEM Parti milletvekilleri arasından belirlenecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

4- İstanbul depremlerinin ardından AFAD'a gönüllü başvurusu 4 kat arttı

23 Nisan'da meydana gelen depremlerden önce Türkiye genelinde günlük 200 kişinin gönüllü olarak başvurduğu AFAD'a depremlerin ardından günlük başvuru sayısı 800 yükseldi

Bu süreçte Türkiye genelinde AFAD'ın gönüllülük sistemine dahil olmak isteyenlerin sayısı toplam 5 bin 480 oldu

(Muhammed Nuri Erdoğan/Ankara)

5- Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, TEKNOFEST KKTC'de AA'ya konuştu:

"KKTC'nin bilişim adası olması fikri gerçekten çok heyecan verici, bu, ülkenin uluslararası konumunu değiştirecek, güçlendirecek bir vizyon"

"Biz gençlerimizin takım olmasını, öyle projeler geliştirmesini tavsiye ediyoruz çünkü her şey aslında önce bir takım olmakla başlıyor"

(Zeynep Duyar/Lefkoşa)

6- ASELSAN, 50. yaşında Türkiye'nin en değerli şirketi olarak KKTC'de

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol:

"Kuruluşumuzun 50. yılında, kuruluşumuza vesile olan bu topraklarda Türkiye'nin en değerli şirketi olarak bulunmaktan gurur duyuyoruz"

"Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında kurulmuş, Türkiye'nin teknoloji devi olan ASELSAN'ı ikinci 50 yılda küresel bir marka yapmak üzere çalışıyoruz"

(Zeynep Duyar/Lefkoşa)

7- Milli teknolojiler 5G'ye hazırlanıyor

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü:

"Hedeflerimiz doğrultusunda, 5G teknolojisinde altyapı ve yazılım ihtiyaçlarını milli haberleşme ürünleriyle karşılamaya odaklandık. Endüstriyel kuruluşlar ve operatörlerle yaptığımız çalışmalar sonucunda 5G geçiş süreci için saha deneme testlerimizi hız kesmeden devam ettiriyoruz"

"2025 yılı sonunda Hasdal bölgesinde Akıllı Ulaşım Sistemleri altyapısını kurarak 5G hizmetini hayata geçireceğiz"

(Göksel Yıldırım/Lefkoşa) (Fotoğraflı)

8- KOBİ'lerin geleceği Uluslararası KOBİ Zirvesi'nde şekillenecek

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin:

"Zirvede KOBİ'ler sorun olarak gördükleri her konuya uygun çözüm sunan kuruluşlarla gün boyu bir araya gelebilecek"

"KOBİ'ler büyürse Türkiye büyür, KOBİ'ler geleceği şekillendiren dönüşümlerin aktif parçası olmalı"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

9- Jeopolitik gerilimlerin etkilediği lojistik sektöründe Türkiye yeni rotaların merkezi olarak öne çıkabilir

UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Engin:

"Jeopolitik risklerin son dönemde artması, küresel lojistik zincirlerini değişime zorluyor. Bu süreçte yeni ticaret rotalarının oluşturulmasına ve aynı zamanda da hizmet üreticilerin de yatırımlarını yeniden düşünmelerine sebep oluyor"

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras:

"Orta Koridor, Türkiye üzerinden Avrupa'yı Orta Asya'ya ve Çin'e bağlayan en hızlı ve ekonomik kara yolu güzergahı. Bu koridorun önemi, küresel tedarik zincirlerindeki değişim ve bölgesel jeopolitik gelişmelerle birlikte daha da artmıştır"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

10- Nitelikli iş gücü uzaktan ve hibrit çalışma modeline sahip şirketlere kayıyor

ABD merkezli İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği SHRM'nin Talent Trends araştırmasına göre, ofisten çalışan şirketlerin yüzde 83'ü, hibrit model uygulayanların yüzde 76'sı, uzaktan çalışma modeliyle iş yapanların ise yüzde 43'ü işe alımda zorluk yaşıyor

Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal:

"Günümüzde, uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelleri nitelikli iş gücünü elde tutmak adına önemli bir rol oynuyor. Üstelik sadece yetenekleri elde tutma konusunda değil, yetenek kazanımı konusunda da çalışma modeli kritik bir etken"

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- Olay yeri inceleme ekipleri, son teknolojiyle suçun izini sürüyor

Cinayet mi, kaza mı, suikast mi, terör saldırısı mı gibi soruların cevapları, olay yeri inceleme ekiplerinin yerli ve milli teknolojileri kullanarak yürüttüğü titiz çalışmalarla aranıyor, suçun nedeni ve failler bu sayede ortaya çıkarılıyor

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Gizem Öztürk:

"Suçlunun tespiti ve gerçeklerin ortaya çıkartılması gibi bütün hayat akışını değiştirebilecek önemli bir sürecin parçası olan olay yeri inceleme işlemleri, büyük bir titizlikle ve özveriyle yerine getiriliyor"

(Aykut Karadağ-Emrullah Cesur/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Kurumlar vergisi beyannamesi için son gün yarın

Kurumlar vergisi mükelleflerinin geçen yıla ilişkin beyannamelerini yarın gün sonuna kadar vermeleri ve vergilerini de bu dönemde ödemeleri gerekiyor

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi, anlaşmalı bankalar ve PTT iş yerlerinden ödenebiliyor

(Mert Davut/Ankara)

13- Kick boksçu anne baba 3 çocuğuyla beraber ringlerin tozunu attırıyor

Yıllarca Türkiye'yi turnuvalarda temsil eden ülkenin ilk kadın milli kick boksçularından Havva Gül Aygünoğlu Çiçek ve milli takım antrenörü eşi Ömer Çiçek, aynı sporu yapan çocuklarını uluslararası başarılara hazırlıyor

Anne Çiçek: "Ben maça çıktığımda çok heyecanlandığımı hissetmezdim ama onlar maça çıktığı zaman anksiyete atakları başlıyor bende. Heyecandan kıvranıyorum. Onları izlerken çocuklarımda kendi gençliğimden çok daha fazlasını görüyorum"

(Şaduman Türkay/İstanbul)(Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Yabancı gazetecilerden TUR 2025 övgüsü

Hollandalı bisiklet yazarı Sander Kolsloot: "Türk halkının tura olan ilgisi mükemmel. Yollarda, yol kenarlarında ve bitiş çizgisinde çok sayıda insan görüyoruz"

Alman spor yazarı Jens Voegele: "Sanırım bu yarışı 100 yıldan uzun bir geçmişi olan Tour de France'a benzetebilirsiniz, tüm ülke yarışı yaşıyor"

İtalyan gazeteci Filippo Lorenzon: "Türkiye, Dünya Turu'nu organize etmenin hayalini hak ediyor"

(Erkan Tiryaki-Emre Aşıkçı/İzmir) (Görüntülü)

15- Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda

İki takım arasında ligde yapılan 31 maçın 14'ünden Trabzonspor, 8'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı

Kasımpaşa, son 3 sezonda oynanan 5 karşılaşmanın sadece 1'inde Trabzonspor'a mağlup oldu

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

