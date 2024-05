Güncel

Ordu'nun derelerinde sel ve su baskınlarına karşı ıslah çalışması başlatıldı

AFAD Başkanı Okay Memiş: "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin afetlere müdahalede afet sonrası iyileştirmede dünyanın en başarılı ülkelerinden birisini olduğumuzu söyleyebiliriz"

AFAD tarafından satın alınan 8 adet ekskavatör DSİ'ye teslim edildi, ilk çalışma başladı

ORDU - AFAD tarafından satın alınarak DSİ'ye verilen iş makineleri Ordu'da ilk çalışmayı başlattı. AFAD Başkanı Okay Memiş, Türkiye'deki bütün derelerde bu çalışmaların yürütüleceğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin afetlere müdahalede ve afet sonrası iyileştirmede dünyanın en başarılı ülkelerinden birisini olduğumuzu söyleyebiliriz" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla, akarsu yataklarının ıslah ve temizliğini yapmak için AFAD tarafından satın alınan 111 iş makinesinden 8'i olan paletli ekskavatör, Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'ndeki Akçaova Irmağında ilk çalışmalara düzenlenen program ile başladı. Çalışmalar kapsamında Ordu'nun 6 ilçesinde ve 17 derede 1,5 milyon metreküp rüsubat temizliği yapılması hedefleniyor.

"Hedef, riski azaltmak ve can kayıplarının önüne geçmek"

Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Haftalar öncesinde Cumhurbaşkanımızın AFAD'daki teşrifleriyle başlattığımız, özellikle Türkiye'deki Karadeniz'deki derelerin ıslahı projesinin Ordu ayağının başlama projesi için bir aradayız. Hem Türkiye'de, hem de dünyanın herhangi bir bölgesinde tahmin edilemeyen ani iklim değişikliğine bağlı sel, su baskınları ve doğa olaylarına maruz kalınacağı konusunda öngörüler var. Dolayısıyla bizim bu anlamda AFAD olarak asli görevlerimizin başında risk azaltma geliyor. Afet olmadan önce afete müdahale etmek, risk azaltmak ve öncelikli olarak vatandaşlarımızın can güvenliği korumak, afetlerden dolayı can kayıplarının önüne geçmek gibi hedefimiz var, sonrasında da müdahale geliyor" diye konuştu.

"Karadeniz Bölgesi'nden başlayarak Türkiye'nin bütün derelerinde ıslah çalışmaları yapılacak"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti biz AFAD olarak afetlere müdahalede afet sonrası iyileştirmede dünyanın en başarılı ülkelerinden birisini olduğumuzu söyleyebiliriz" diyen Memiş, "Şuanda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 6 Şubat tarihinde dünyanın en büyük afet sonrası iyileştirme operasyonunu bu devlet ve bu millet hep beraber yapıyor. Bununla birlikte risk azaltmada da çok önemli çalışmalar ve projelerimiz var. Onlardan birisi de bu proje. Devler Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine AFAD üzerinden 111 ekskavatör satın alındı ve inşallah 2 yıl içerisinde Türkiye'nin bütün derelerinde öncelikli olarak Karadeniz'de geçen yıllarda meydana gelen sel felaketlerinden dolayı riskli derelerin nereler olduğunu biliyoruz. O bölgelerden başlayarak inşallah ıslah çalışmasını yürüteceğiz" ifadelerine yer verdi.

Satın alınan araçların tamamının yerli olduğunu kaydeden Memiş, Ankara'da yapılan törenden sonra ilk yerel programın Ordu'da başlatıldığını, Giresun, Rize, Trabzon, Zonguldak, Sinop, Karabük, Kastamonu, ve diğer illerde de bu çalışmaların yapılacağını kaydetti. Son 3 yılda 113 vatandaşın sel nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan AFAD Başkanı Okay Memiş, "400'ün üzerinde vatandaşımız da yaralandı. İnşallah başarılı çalışma yürütürüz ve önceden aldığımız tedbirlerden sonra hiçbir can kaybı yaşamayız" şeklinde konuştu.

"Dere yatağının işgali, hele ki kaçak yapıların işgali meselesine kesinlikle son verilmeli"

Ordu Valisi Muammer Erol ise dere yataklarının işgal edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu araçlar ile Ordu'nun 7 ilçesinde ve 16 deresinde toplam 70 kilometrelik alanda çalışmalar yapılacağını ifade eden Erol, "Yaklaşık 1,5 milyon metreküp rüsubat temizliği yapılmış olacak. İnşallah bu tamamlandığında da sel ve taşkın baskını ile ilgili ciddi bir risk azaltma faaliyeti gerçekleştirilmiş olacak. Dere yatağı temizliyoruz ama dere yatağı temizliğinden önce en iyi temizlik kirletmemek. Bu konuda da vatandaşlarımızın biraz daha hassas davranmalarını istiyoruz. Dere yatağının ortasında katlı yapılarımız olmuş, dere yatağının işgali hele ki kaçak yapıların işgali meselesine kesinlikle son verilmeli, dere yatakları kanalizasyon atıklarının atılacağı, vahşice ortama bırakılacağı yerler değil, bunu özellikle vatandaşlarımızın bilmesi ve hassasiyet göstermesini istiyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından iş makineleri dereye girerek, ilk ıslah çalışmalarını başlattı.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Fatsa Kaymakamı Avni Kula, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Çaybaşı Kaymakamı Salih Aydın, Gülyalı Kaymakamı Hatice Üstün, Deprem ve Riski Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Daire Başkanları Davut Şahin ile Recep Şalcı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, DSİ Samsun Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve yetkililer katıldı.