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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:06
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.229
Toplam Seçmen : 604.851
Açılan Sandık : 2.105
Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Kullanılan Oy : 452.998
Geçerli Oy : 429.778
Katılım Oranı : % 79,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 39,93171.605
İYİ PARTİENVER YILMAZ% 36,27155.864
CHPZEKAİ SANA% 16,3670.297
YENİDEN REFAHADEM AĞCA% 3,7816.238
DİĞER% 0,934.009
ZAFER PARTİSİSEVİNÇ BAŞARAN% 0,692.983
SAADETHALİT DUYAR% 0,632.723
DSPADEM BAŞ% 0,17732
BTPMUAMMER BELEN% 0,16674
DPSERHAT ÇELEBİOĞLU% 0,15625
TİPSEMİH YILDIZ% 0,14582
HÜDA PARBÜLENT DİNÇ% 0,11459
VATAN PARTİSİSEDAT KUTLU% 0,1427
DEM PARTİNECMETTİN DURMUŞ% 0,09394
YTPENGİN AKDAL% 0,08365
DEVA PARTİSİSEZER YETGİN% 0,08352
TKPDAMLA BAYTEKİN% 0,07322
HKPNECATİ KALENDER% 0,07295
HAK-PARSEVDA KOKUM% 0,06272
BAĞIMSIZSEYFİ DİZEK% 0,05228
MİLLETRIFAT YILMAZ% 0,05212
TKHALEV DOĞAN% 0,03120
AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA DEMİRCİ% 51,356.839
İYİ PARTİALPAY KOCAGÖZ% 35,734.758
CHPBAYRAM GÖRÜR% 7,871.048
YENİDEN REFAHCAFER BARIŞ SATILMIŞ% 2,74365
BÜYÜK BİRLİKALİ VARLI% 0,94125
SAADETİDRİS İMRAN ÖZKAYA% 0,4357
DSPİSLAM TÜREDİ% 0,4155
BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,3142
HKPEMİNE NUR AKDOĞAN% 0,2229
ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 81,02
Katılım Oranı : % 77,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPULAŞ TEPE% 50,3951.486
AK PARTİAŞKIN TÖREN% 36,1336.915
İYİ PARTİÇAĞATAY DENİZ% 8,258.430
YENİDEN REFAHORHAN GÜNDOĞDU% 1,681.719
DİĞER% 1,051.076
ZAFER PARTİSİYENER TURAN% 0,88893
SAADETHALUK ŞENSOY% 0,48491
DPERTUĞRUL KOÇ% 0,33335
BTPMUSTAFA CAN% 0,21210
OCAKŞEREF TÜRKMEN% 0,2206
DEVA PARTİSİAYHAN ANGIN% 0,14141
DEM PARTİAYDIN ER% 0,0995
VATAN PARTİSİATIF GÜRSOY% 0,0770
HKPYAKUP EFE% 0,0553
MİLLETMAHMUT EROL% 0,0547
AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİZZET GÜNDOĞAR% 54,236.458
İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 17,492.083
YENİDEN REFAHMUSTAFA KÜPÇÜK% 14,311.704
CHPTEYFİK GÜLEY% 10,851.292
BTPMUHARREM İLHAN% 1,23146
SAADETOSMAN SESLİ% 1,03123
BÜYÜK BİRLİKENGİN SUNMA% 0,5667
HKPNAZAN ATAV% 0,335
ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 95,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEYLA ÇITIR% 31,272.449
YENİDEN REFAHMUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ% 22,421.756
DİĞER% 17,91.402
MHPMAHMUT AYPARÇASI% 15,041.178
BAĞIMSIZALAHİTDİN GİDEN% 5,9462
İYİ PARTİSEZER UÇAMAZ% 3,56279
SAADETMUSA ÖZTÜRK% 1,31103
DEVA PARTİSİBERAT AY% 1,0985
GELECEK PARTİSİAHMET ÖZCAN% 0,5241
BTPTURGUT ÇAMAŞ% 0,4535
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARTAL% 0,4132
DSPYUNUS ÖZTÜRK% 0,1310
ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÖZAY% 48,964.442
İYİ PARTİAHMET ALİ İBAÇ% 44,94.073
CHPEMİN EKİN% 2,38216
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZDEN% 2,27206
SAADETKEMAL GÖNÜL% 0,9788
BÜYÜK BİRLİKDAVUT KAYADA% 0,1917
BTPNURİTTİN AKBAŞLI% 0,1312
ZAFER PARTİSİÖZGÜR ŞENYURT% 0,087
DİĞER% 0,076
DSPADEM ABAK% 0,055
ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 97,73
Katılım Oranı : % 87,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT KARAYİĞİT% 52,124.194
AK PARTİİSMET YANIK% 45,063.626
CHPİSA YURT% 1,91154
SAADETMUSA AŞCI% 0,6149
BTPOSMAN AKBAŞ% 0,324
FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 51,7934.773
CHPAHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU% 31,4421.111
İYİ PARTİBURAK EROĞLU% 9,266.217
YENİDEN REFAHFERHAT AKSU% 3,132.104
ZAFER PARTİSİCEM ASLANTAŞ% 0,88591
SAADETİSMAİL KOÇAN% 0,8539
BAĞIMSIZONUR GÜNGÖR% 0,57384
BTPAYHAN ÇAVUŞOĞLU% 0,5338
SOL PARTİRASUL ŞAHİN% 0,34225
DİĞER% 0,33218
BÜYÜK BİRLİKHALİT DEMİR% 0,25170
BAĞIMSIZMURAT KARAÇUHA% 0,24158
DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,17110
HKPHAKAN ARSLAN% 0,1175
DEM PARTİKENAN KIRKAYA% 0,169
MİLLETRIDVAN ÇETİN% 0,0962
GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 47,037.899
İYİ PARTİYAŞAR YILMAZ% 32,035.381
CHPMUSTAFA KARAAHMETOĞLU% 18,353.082
YENİDEN REFAHCEMİL ŞAHİN% 0,86145
DİĞER% 0,84141
BÜYÜK BİRLİKAHMET SIDDIK ZOR% 0,2440
HKPABBAS ULUCAN% 0,2338
SAADETAHMET TEPE% 0,2238
BTPKENAN EKİM% 0,233
GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEDET SİPAHİ% 52,583.444
CHPUĞUR CÖRÜT% 36,322.379
İYİ PARTİHASAN ÖZTÜRK% 6,88451
DİĞER% 1,88123
SAADETHALİL CEBECİ% 0,7851
VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,4328
GELECEK PARTİSİADEM ALBAYRAK% 0,3422
ZAFER PARTİSİLEVENT ŞABAN BAŞKAYA% 0,2919
BÜYÜK BİRLİKZEKAYİ BEKCİ% 0,2617
BTPYEKDA ÖZTÜRK% 0,1510
DSPADİLE ASLAN% 0,096
GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,29

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL ÇOŞKUN% 52,595.696
AK PARTİYENER YALÇINKAYA% 41,534.499
İYİ PARTİEKREM YILMAZ% 3,68399
YENİDEN REFAHOKTAY KAYA% 1,63177
SAADETBEKİR KAYA% 0,2325
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ZOR% 0,1920
BTPHÜSEYİN PALAVAR% 0,1516
İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN KAYGI% 41,33.762
BÜYÜK BİRLİKBAHRİ SÖĞÜT% 32,152.928
CHPHASAN ÇALIK% 18,231.660
YENİDEN REFAHERDAL KALYONCU% 3,74341
DPTANER SARI% 2,03185
SAADETEROL KIŞLA% 1,38126
BTPSEZGİN ŞAHİNKAYA% 0,8678
DSPNÜTFULLAH GÜL% 0,3128
KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYENER KAYA% 42,372.270
İYİ PARTİMUSTAFA KEMAL BAŞ% 35,261.889
CHPMUSTAFA OKUTAN% 15,64838
YENİDEN REFAHMUSTAFA DEMİREL% 4,63248
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER ALTINEL% 0,8445
DPYASEMİN ŞAHİN% 0,5228
SAADETETHEM EYİGÜN% 0,4826
ZAFER PARTİSİOLGUN POYRAZ% 0,137
DSPFAZIL UZUN% 0,095
BTPEMRAH KARAKOÇ% 0,042
KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 97,22
Katılım Oranı : % 86,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT GÜNEY% 36,732.592
İYİ PARTİCEMALETTİN TÜRK% 30,672.164
AK PARTİYAKUP YILMAZ% 29,662.093
YENİDEN REFAHYAKUP ZİL% 2,08147
BTPYUSUF KORKMAZ% 0,2820
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIŞLA% 0,2719
SAADETRÜMEYSA KOÇAN% 0,214
HKPDİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ% 0,118
KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSAİT KORGAN% 37,396.119
AK PARTİTUNCAY KİRAZ% 36,485.970
YENİDEN REFAHSELAHATTİN KÖKLÜ% 22,23.634
CHPHAKAN BAYIR% 1,33218
SAADETHASAN SUBAŞI% 0,83135
BÜYÜK BİRLİKSAMET BAYRAK% 0,7115
MEMLEKETCENGİZ BÖLEK% 0,64105
BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,2642
HKPMAHMUT EREN OKUR% 0,1728
KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 95,24
Katılım Oranı : % 81,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF YALÇUVA% 74,3912.333
CHPŞENOL ÖZDEN% 13,282.202
YENİDEN REFAHMEVLÜT ERŞARU% 6,681.108
SAADETEKREM ÖNEŞ% 2,69446
BÜYÜK BİRLİKEROL ÖZKAN% 1,4232
BTPBARIŞ AV% 1,02168
HKPBEKİR KÖSEOĞLU% 0,3965
DİĞER% 0,1525
MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 98,80
Katılım Oranı : % 70,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ KOÇYİĞİT% 44,464.024
CHPOLGAY ÜNALAN% 30,522.762
YENİDEN REFAHAHMET YILMAZ% 13,361.209
İYİ PARTİSALİH YAMAN% 7,87712
SAADETVELİ BAL% 1,44130
BÜYÜK BİRLİKBENGİSU ŞAHİN% 0,9182
DİĞER% 0,7770
BAĞIMSIZMEHMET AKİF AYDOĞAN% 0,3532
BTPORHAN KOÇ% 0,3229
PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCİHAT ALBAYRAK% 39,878.092
CHPFARUK PİROĞLU% 38,497.811
İYİ PARTİEROL BATUK% 18,723.798
YENİDEN REFAHFAHRİ GÜMÜŞ% 1,17238
ZAFER PARTİSİBAHAR YILMAZ% 0,56113
SAADETÜMİT AKDENİZ% 0,3673
BTPTAYLAN İSKENDER% 0,3265
BÜYÜK BİRLİKÜMİT ARSLANTÜRK% 0,1429
DSPBAYRAM BAŞTÜRK% 0,1327
BAĞIMSIZTÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU% 0,1327
HKPDEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI% 0,1122
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA TÜRKCAN% 35,855.587
CHPBÜLENT AKSOY% 33,265.184
İYİ PARTİABDULLAH KILIÇ% 26,924.195
YENİDEN REFAHAHMET BAKİ% 1,62253
DİĞER% 0,79123
SAADETAHMET YILDIRIM% 0,78122
ZAFER PARTİSİMEHMET KAHRAMAN% 0,463
BÜYÜK BİRLİKSONER DANACI% 0,1828
BTPREYHAN AY% 0,1421
HKPALİ YILMAZ% 0,069
ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 94,13
Katılım Oranı : % 77,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 40,3328.537
İYİ PARTİAHMET ARPACIOĞLU% 37,3926.459
YENİDEN REFAHHAYATİ BALCI% 10,457.398
CHPCUMHUR ÖZTÜRK% 8,275.855
SAADETMUHAMMED SAMED LACİVERT% 1,28908
BÜYÜK BİRLİKZEKİ FİDAN% 0,61432
ZAFER PARTİSİAVŞİN KAŞIK% 0,55390
DİĞER% 0,25179
GELECEK PARTİSİTEVRAT KORKMAZ% 0,22155
DEM PARTİREŞİT GÜNEÇ% 0,1395
BAĞIMSIZİBRAHİM İŞÇİ% 0,1388
BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,1177
MİLLETABDÜLVAHAP ÇINAR% 0,170
HKPEROL KISABACAK% 0,167
DSPAYNUR ÇAKMAK% 0,0858

Kaynak: AA

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