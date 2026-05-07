Ortahisar Belediyesi Ev Sahipliğinde "Bluedial Projesi"Nin Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi'nin lider ortak olduğu ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen BlueDial Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Mavi Diyalog Projesi, Karadeniz ortak denizcilik gündeminin ilkelerini hayata geçirme yolunda atılmış önemli ve anlamlı bir adımdır. Hep birlikte çalışacağız ve bölgesel diyaloğun somut ve kalıcı sonuçlar üretebileceğini ortaya koyacağız" dedi.

Ortahisar Belediyesi'nin lider ortak olarak yer aldığı Avrupa Birliği tarafından INTERREG NEXT Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında finanse edilen BlueDial (Mavi Diyalog) Projesi'nin açılış ve "kick-off" toplantısı gerçekleştirildi.

Ortahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen açılış toplantısına Kaya, Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Alper Öztürk, Özer İskender, Ernul Arslan, Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Serbülent Vural, Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Ufuk Bulut, Proje Koordinatörü Trabzon Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Buket Özdemir Işık, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'dan proje temsilcileri, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Mehmet Ali Tuna, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve akademisyenler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kaya, Türkiye için mavi ekonominin, 8 bin 592 kilometre sahil şeridi, 28 kıyı şehri ve bu şehirlerde yaşayan 47 milyon insanı doğrudan etkileyen stratejik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. Kaya, "Bu şehirlerimizin toplam gayri safi milli hasıladaki payı, yüzde 67 civarında olup; balıkçılık, gemi inşa, su ürünleri, liman faaliyetleri, kıyı turizmi gibi alt sektörlerde toplam doğrudan istihdamın da yüzde 8'ini gerçekleştirmektedir. Karadeniz kıyılarında geleneksel balıkçılık ve tekne yapımı gibi sektörler dışında, son dönemde su ürünleri gibi öne çıkan mavi ekonomi sektörleri de bulunmaktadır" diye konuştu.

Artan güneşli gün sayısı ve iklim değişikliğiyle değişen koşullarla beraber, Karadeniz'de turizmin gelişimi için de önemli bir potansiyelin oluştuğunu dile getiren Kaya sözlerine, şöyle devam etti:

"Mavi ekonominin sürdürülebilir gelişimi için bu ülkelerin ortak bir anlayışla hareket etmesi bir zorunluluktur"

"Sizler de takdir edersiniz ki, tüm geleneksel ve yeni ortaya çıkan mavi ekonomi sektöründe, bölgesel ve yerel olarak hızlı ve sürdürülebilir bir gelişme kaydetmek, Karadeniz'e kıyısı bulunan bütün ülkelerin ve şehirlerin ortak arzusudur. Mavi ekonominin sürdürülebilir gelişimi için bu ülkelerin ortak bir anlayışla hareket etmesi bir zorunluluktur. Bu noktada bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Mavi Diyalog Projesi, Karadeniz ortak denizcilik gündeminin ilkelerini hayata geçirme yolunda atılmış önemli ve anlamlı bir adımdır. Karadeniz Bölgesi'nde sınır ötesi iş birliğini güçlendirme ve mavi ekonominin sunduğu potansiyeli kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirme konusundaki ortak kararlılığımızın da bir göstergesidir."

"Karadeniz yalnızca ülkelerimizi birbirine bağlayan bir deniz değil aynı zamanda ortak bir ekosistem, ortak bir ekonomik alan ve ortak bir sorumluluktur" diyen Kaya, şunları kaydetti:"

"Hep birlikte çalışacağız ve bölgesel diyaloğun somut ve kalıcı sonuçlar üretebileceğini ortaya koyacağız"

"Karşı karşıya olduğumuz çevresel baskılar, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşadığımız ani iklim olayları ve afetler, ekonomik faaliyetleri çeşitlendirme ihtiyacı gibi zorluklar önümüzde durmaktadır. ve bu zorluklar sınır tanımamaktadır. Bu nedenle çözüm önerilerimiz de, sınır ötesi iş birliğine dayalı ve geleceğe dönük olmak zorundadır. Bu vesileyle Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan'dan değerli proje ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Birlikte gerçekleştireceğimiz bu projeyle, önemli ve uzun yıllar boyunca devam edecek bir iş birliği ve sinerji sürecini başlatmış oluyoruz. Sizlerin katkısı, işbirliği ve karşılıklı güveni, bu projenin temelini oluşturmaktadır. Hep birlikte çalışacağız ve bölgesel diyaloğun somut ve kalıcı sonuçlar üretebileceğini ortaya koyacağız."

Proje kapsamında yürütülecek çalışmaları da paylaşan Kaya, şu bilgileri verdi:

"Bir mevcut durum analiz raporunu oluşturarak işe başlayacağız"

"Blue Dial Projemiz kapsamında ortaklarımızla beraber 18 ay boyunca gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, özellikle mavi ekonomi sektöründe güçlü ve zayıf yönlerimizi, ihtiyaç ve eksikleri hem literatür hem de saha çalışmalarıyla analiz ederek ortaya koyacak; bir mevcut durum analiz raporunu oluşturarak işe başlayacağız. Akabinde bu alanlarda iyi uygulama örnekleri oluşturacağız. İyi uygulama raporu hazırlayacak ve sonra kapasite geliştirme eğitim ve çalıştayları üzerinden paydaşlarımızın, kurumlarımızın bu alandaki bilgi ve yeteneklerini geliştirmiş olacağız. Projenin nihai ve en önemli çıktısı ise bu analizlere dayalı olarak geleceğe yönelik bir dizi politika ve eylem önerilerini ortaya koyan tavsiye raporu olacaktır. Bu analiz ve raporlar sonucunda, orta ve uzun vadeli yeni projelerin de altyapısını oluşturmuş olacağız. Projemiz için oluşturacağımız web sitesi ve Romanya Köstence'de gerçekleştireceğimiz uluslararası konferans ile de tüm bu kazanımlarımızı paydaşlarımız ve kamu ile paylaşacağız."

"Blue Dial yalnızca bir proje değil aynı zamanda bir diyalog platformudur"

Proje ortaklarının birbirlerinden öğrenecek çok şeyleri olduğunu belirten Kaya, "Trabzon'umuzda geleneksel olarak balıkçılık ve son dönemde atılım yapan su ürünleri sektörlerimiz bizim güçlü olduğumuz mavi ekonomi sektörleridir. Proje ortaklarımızda ise kıyı turizmi ve gemi inşa gibi güçlü sektörler bulunmaktadır. Bu alanlarda birbirimizden öğreneceklerimizin olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca yat, yelken turizmi ve kruvaziyer turizmi gibi alanlarda da Karadeniz havzası bazında ortak aksiyon ve stratejiler ile mesafe kat edebileceğimize inanıyoruz. Blue Dial yalnızca bir proje değil aynı zamanda bir diyalog platformudur. Deniz taşımacılığı, kruvaziyer, yat, yelken turizmi, kıyı turizmi, balıkçılık ve denizcilik gibi mavi ekonomi sektörlerinde yenilikçi faaliyetler ve iyi uygulamaları tespit ederek öne çıkaran ve böylece mavi ekonominin temel sektörlerini güçlendirmeyi, yerel halkların da bu alanlardaki orta ve uzun vadede arttırmayı amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının bir tercih değil, gelecek nesiller için herkesin boynunun borcu olduğunun altını çizen Kaya konuşmasını, şu sözlerle tamamladı:

"Ortahisar Belediyesi olarak bu ortak çabanın bir parçası olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Diyalog, iş birliği ve ortak sorumluluk anlayışıyla mavi ekonominin sunduğu fırsatları bölgemiz ve insanlarımız için somut kazanımlara dönüştürebileceğimize inanıyoruz. Bu projenin sınırların ötesinde ortak bir vizyonla hareket ettiğimizde neleri başarabileceğimizin güçlü bir örneği olmasını ve başlattığımız bu iş birliğinin proje sonrasında da büyük ve yeni projelerde de artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Belediyemiz adına bu önemli girişimi hayata geçiren, katkı veren bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor, katılımınız ve katkılarınız için hepinize teşekkür ediyor, Blue Dial projesine başarılar diliyorum."

Proje Koordinatörü Trabzon Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Buket Özdemir Işık, Mavi Diyalog Projesi'nin işleyiş süreci, hedefleri, izlenecek yol haritası ve beklentiler konusunda bilgilendirmede bulundu. Prof. Işık, "Dünyanın sürdürülebilirliği açısından kıyıların bütüncül olarak ele alınması doğru bir yaklaşımdır. Biz de Blue Dial Projemizle, lider ortak olan Ortahisar Belediyemizin öncülüğünde, Karadeniz'i bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz" dedi.

Programda daha sonra, Bulgaristan, Gürcistan ve Romanya'dan proje ortakları, Blue Dial Projesi kapsamında bugüne kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Bulgaristan'dan Marine Cluster (Bulgaristan Denizcilik Kümelenmesi) Proje Temsilcisi Irina Kırcheva, yaklaşık 20 yıldır Blue Dial Projesi kapsamında çeşitli işletmeler ve eğitim kurumlarıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Kırcheva, Karadeniz İçin Ortak Denizcilik Gündemi bünyesinde de, sürdürülebilir ve dirençli bir mavi ekonomi için 'sağlıklı deniz ve kıyı ekosistemleri, Karadeniz için rekabetçi yenilikçi ve sürdürülebilir mavi ekonomi ve Karadeniz ekonomisine mavi yatırımlar' konularında da çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Romanya'dan ONG Mare Nostrum Proje Temsilcisi Marian Paiu da denizcilik alanında yaklaşık 30 yıllık tecrübeye sahip olduklarını belirterek Köstence'yi Avrupa'da sürdürülebilir deniz ticaretinin ve mavi ekonominin merkezi haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Yıllar içiresinde odaklandığımız çevre eğitimi, atık yönetimi ve biyo-çeşitliliğin korunması konularına odaklandıklarını dile getiren Paiu, "Önümüzdeki yıl karavanımızla gelip burada bir etkinlik de düzenlemek istiyoruz. Bu konuda sayın Belediye Başkanımızdan da destek bekliyoruz" diye konuştu.

Gürcistan'dan Tourism Institute Proje Temsilcisi Mamuka Berdzenishvili ise denizcilik ve deniz turizmi konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı, toplantıya katılanları 24-25 Kasım 2026 tarihlerinde Tiflis'te yapılacak Turizm Zirvesi'ne davet etti.

Proje, bugün öğleden sonra ve yarın yapılacak çalıştay ve programlarla devam edecek.