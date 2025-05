Ortahisar Belediyesi, "Kültür Politikaları Çalıştayı" Düzenledi

(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi ile Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği iş birliğinde, "Ortahisar Belediyesi Kültür Politikaları Çalıştayı" düzenlendi. Orhan Karakullukçu Salonu'nda yapılan çalıştayda ortaya çıkacak sonuç metninin, kentin kültür politikalarının oluşturulmasına katkı sunması hedefleniyor.

Ortahisar Belediyesi ile Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği ortaklığında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), Avrupa Birliği desteği ve Marmara Belediyeler Birliği iştirakiyle hayata geçirdiği 'Ortaklaşa: Kültür Diyalog ve Destek Programı' kapsamında yürütülen VİRA: Doğu Karadeniz Kültür Ekosistemi projesi, "Ortahisar Belediyesi Kültür Politikaları Çalıştayı" ile başladı. Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu'nda yapılan çalıştayın açılış programına, Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Hopa Belediye Başkan Yardımcısı Melis Diren Lokumcu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Özer İskender ve Ernul Arslan, Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği Başkanı Sevilay Refika Kadıoğlu, dernek yöneticileri, projenin uygulayıcıları, sivil toplum, kültür ve sanat camiasından isimler katıldı.

Çalıştayın açılışını yapan Gola Kültür, Sanat ve Ekoloji Derneği Başkanı Sevilay Refika Kadıoğlu, derneği tanıttı ve yapılan çalışmaları anlattı. Ortahisar Belediyesi Kültür Politikaları Çalıştayı ile kent sakinlerinin mutlu yaşayabileceği bir Ortahisar için 5-10 yılda, kültür alanında, belediye eliyle yürütülecek politikaların katılımcı bir şekilde planlanacağını söyleyen Kadıoğlu, projeyi kabul eden Belediye Başkanı Ahmet Kaya'ya teşekkür etti.

"Ortahisar nedir'i, burada enine boyuna tartışacağız"

Başkan Ahmet Kaya, Kültür Politikaları Çalıştayı ile kültür ve sanat alanında bir yol haritası belirleyeceklerini ifade etti. Çalıştayda Trabzon'un, Ortahisar'ın kültür politikalarının konuşulup tartışılacağını dile getiren Kaya, "Bu projeyi Gola Derneğimiz bize getirdiğinde, benim de çok ilgi duyduğum ve bir eksiklik olarak gördüğüm bir başlık olduğu için, hemen ele aldık. Sağ olsun Gola Derneği yöneticilerinin çok güzel anlatımıyla, paydaşlarımızın da katkılarıyla projeyi bugüne kadar örüp, bu noktaya getirdik. Bugün alanında birbirinden değerli insanlarımızın katkılarıyla, 'Trabzon nedir?'i, 'Ortahisar nedir?'i, burada enine boyuna tartışıp sizlerin değerli birikimlerinden, ortak aklından faydalanarak kayıt altına alacağız" dedi.

"Her şeyi kayıt altına alacağız"

Trabzon'un her yönüyle, kayıt altına alınacak bir çalışmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kaya, "Trabzon bir futbol, bir kültür sanat kenti, 4 bin yıllık geçmişi olan bir kent' diyoruz. Ama bunu kayıt altına alan, kültür sanat hayatından tarihi birikimine, mutfağından fıkralarına, Temel'ine Fadime'sine kadar, futbolundan doğasına kadar, 'Trabzon nedir?'i kayıt altına alan, bilim insanlarının, alanında yetişmiş insanların ortak aklıyla değerlendirmeye çalışan bir çalışmaya ihtiyacımız vardı. Bugün bunu yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyi kayıt altına alacağız. Salonda Trabzon adına çok önemli bir zenginlik görüyorum, tarihten kültür sanata, bilime, mizaha, karikatüre, sanata, doğaya kadar, her alanda kendini iyi yetiştirmiş insanlardan, gençlerden oluşan bir kitle var. Onların da katkılarını alarak somut olmayan kültür miraslarımız dahil her şeyimizi kayıt altına alan, bir sonuç bildirgesiyle bunu topluma ilan eden ve kültür politikalarını o doğrultuda oluşturan bir anlayışla bir çalışma yapmak istiyoruz. Vereceğiniz katkılar için hepinize, proje paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İnanılmaz zenginliklerimiz var"

Trabzon'un çok önemli kültürel mirasları bulunduğunu, bunların ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Kaya, şöyle devam etti:

"Geçen yılbaşında yapmaya çalıştığımız somut olmayan bir kültür mirasımız var, Kalandar kutlaması. Bu bölgede yaygın olarak yapılan ama unutulmaya yüz tutmuş bir etkinlik. Kendiliğinden küçük çağrılarla meydanda büyük bir kalabalık toplayabildik. Bazı şehirler bazı ilçeler çok güzel tanıtım ve çalışmalar yapıyor. Bunu bir festivale dönüştürmüşler ve şehir ekonomisine, turizmine çok ciddi katkılar sağlıyorlar. Bizim de bu tür inanılmaz zenginliklerimiz var. Temelimiz var, çok zeki, özgüveni yüksek, pratik zekalı bir insan Temel. Fadimemiz var. Onlara mal edilmiş birçok hikayeler var. Biz de Temel'in, Fadime'nin kuklasını yapalım, Trabzon'a gelen insanlar bunu alabilsin. Şirin Baba'nın kuklası var, bütün dünyada inanılmaz satış rakamları var. Temelimizin de kuklası olsun, anlatılarının bulunduğu bir kaynağımız olsun. Bu ve benzeri inanılmaz zenginliklerimiz var ama bunları gün yüzüne çıkaran, kayıt altına alan ve topluma doğru anlatan bir anlayışla bir sonuç bildirgesi hazırlayacağız. Bu çalıştaya emek veren, katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum."

"Borçka'da ilk kez çok büyük bir tiyatro festivali yaptık"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise Borçka'da yapılan kültür sanat çalışmalarını anlattı, Demir Elma Festivali'yle ilgili bilgiler verdi. Belediyenin en öncelikli görevlerinden birinin şehrin kültür ve sanat hayatına katkı vermek olduğunu ifade eden Orhan, "Belediye başkanı olmak demek sadece altyapı, üstyapı ve ilçenin çöpünü toplamak değildir. Kültür ve sanat alanında da birçok başarılı adımları atabilmektir. Biraz da toplumun gelişim ve dönüşümünü sağlamaktır. Belediye başkanı seçildiğim dönemde bir iz bırakmam gerektiğini düşünüyordum. 'Bir kentte kalıcı izler nasıl bırakılır ya da sanatsal, kültürel anlamda neler yapılabilir' diye yola çıktık ve tiyatro ve sinema salonu olmayan Borçka'da ilk kez çok büyük bir tiyatro festivali yaptık. Bu festival bizim sanata bakış açımızı da ortaya koydu" dedi.

"Demir elmaya coğrafi işaret aldık"

Borçka Demir Elma Festivali'yle ilgili bilgi veren Orhan, "'Borçka denince akla ne geliyor?' diye sorunca, olmazsa olmazımız demir elmamız vardı. 'Coğrafi işaret alabilir miyiz?' diye düşündük ve 100 yıl önce Artvin'le ilgili yazılmış bir kitapta demir elmanın Borçka'da meşhur olduğu yazıyordu. Buna dayalı olarak demir elmaya coğrafi işaret aldık. Bunu daha çok tanıtmak için ve 'toplumun yaşam biçimiyle nasıl bir araya getirebiliriz?' diye düşündük ve çok güzel bir süreç yakaladık. Doğu Karadeniz'e gelen herkes, 'Cennet bir doğanız var, çok şanslısınız' der ama bunu çok tanımayız, sanki bunun kıymetini de bilmiyoruz gibi bir çalışma içerisinde değildik. Bütün bu bileşenleri bir araya getirip, 'Neler yapabiliriz?' diye düşündük az önce de izlediğiniz Demir Elma Festivalimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

" Hopa Belediyesi'nin bir kültür politikası metni olacak"

Hopa Belediyesi adına konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Melis Diren Lokumcu ise proje kapsamında Hopa'da yapılan çalışmaları anlattı. Hopa'da yapılan çalışmaların çok verimli geçtiğini dile getiren Lokumcu, "Vira: Doğu Karadeniz Kültür Ekosistemi bizim için heyecan verici bir proje. Biz bu projeyi kentimizin kültürel kimliğini, kentin bütün kültür sanat aktörleriyle birlikte inşa edebileceğimiz, Hopa'nın 5, 10, belki 20 yılık kültür politikasını belirleyeceğimiz bir süreç olarak görüyoruz. Şubat ayında yaptığımız Kültür Çalıştayı da bunun en güçlü göstergesi oldu, çok verimli geçti. Diliyorum Ortahisar'da da aynı şekilde geçer. Masa raporlarından yola çıkarak yaklaşık 30 sayfalık yönetici özeti ve kültür politika metni hazırlandı ve Mayıs ayı meclisimizde, meclis gündemine geldi. Umuyoruz ki Haziran ayında bu metnimiz onaylanacak ve artık Hopa Belediyesi'nin bir kültür politikası metni olacak. Bütün paydaşlarımıza, İKSV'ye, Gola'ya ve Ortahisar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Hem Ortahisar'da hem Hopa'da şenliklere yöneleceğiz"

Gola Derneği'nden Özlem Şendeniz de önceki yıllarda yapılan çalışmalardan örneklerle, "Ortahisar Belediyesi Kültür Politikaları Çalıştayı" hakkında bilgiler verdi. Çalıştayın amacının, kültür politikalarının oluşturulması olduğunu dile getiren Şendeniz, Borçka Belediyesi ile birlikte yürütülen Demir Elma Festivali deneyimini paylaşarak, şöyle konuştu:

"Bugün burada kültür politikasını konuşacağız. Bunun ne kadar önemli olduğunu hatırlamaya çalışacağız. Bu proje yerel yönetimlerle sivil toplumun yan yana gelebileceği ve ortaklaşabileceği farklı alanları açmak için var. Bu alanlardan biri de kültürel alan. VİRA: Doğu Karadeniz Kültür Ekosistemi Projesi'ni biraz daha genişletebileceğimiz bir yola girdik. Artvin'de Borçka Belediyesinin yanına Hopa Belediyesi eklendi. Yanına da Trabzon'dan Ortahisar Belediyemiz geldi. 'Ortahisar'da kültür politikasını nasıl oluştururuz?' sorusunu masamıza aldık. İkisinin arasına Rize'yi, Gola Derneği olarak yerleştirdik ve dedik ki bu üç şehirde, aslında bir bütün coğrafyada, kültür sanat ekosistemi ne durumda ve biz bunu nasıl daha iyiye doğru götürebiliriz? Burada 'kültür politikamızı nasıl oluşturabiliriz, birlikte Doğu Karadeniz'in kültürel ekosistemini biraz daha demokratik, biraz daha birbirinden haberdar olan hale nasıl getiririz? sorusuyla uğraşacağız. Hem Ortahisar'da hem Hopa'da şenliklere yöneleceğiz. Haziran'da Hopa'da, Temmuz'da da Ortahisar'da büyük ihtimalle gastronomi etrafında şekillenecek şenlikler yapacağız."

Yapılan açılış konuşmalarının ardından çalıştayın ikinci bölümünde masa toplantılarına geçildi. Çocuk Masası, Genç Masası, Eko Turizm Masası, Mekanlar Masası, Kültürel Miras Masası ve Gastronomi Masası'nda, 3 bölüm halinde oturumlar yapıldı.