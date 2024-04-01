OSMANİYE SON

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Ferdi Zeyrek kazandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ferdi Zeyrek, kesin olmayan sonuçlara göre 444 bin 246 oy alarak zafer kazandı. MHP adayı Cengiz Ergün ise 228 bin 235 oyda kaldı. Ferdi Zeyrek, Manisa'da doğmuş olup, mimarlık eğitimi almış ve kendi şirketini kurarak mimari projeler ve iç tasarım işleri yapmıştır. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.