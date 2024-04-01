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OSMANİYE SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:11
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MERKEZ

Toplam Sandık : 492
Toplam Seçmen : 164.166
Açılan Sandık : 461
Açılan Sandık Oranı : % 93,70
Kullanılan Oy : 108.126
Geçerli Oy : 102.955
Katılım Oranı : % 70,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM ÇENET% 40,1941.378
İYİ PARTİALPASLAN KOCA% 24,0124.722
CHPSERKAN KARAYİĞİT% 22,0622.708
DPHAYDAR AKTÜRK% 3,043.128
DEM PARTİZİVER GÜMÜŞ% 2,632.708
ZAFER PARTİSİAHMET ATAKAN ERTUĞ% 2,522.593
DİĞER% 1,521.561
SAADETAHMET KILIÇ% 1,111.138
HÜDA PARİSMAİL KUTLU% 0,89916
BTPALPARSLAN KAYA% 0,43444
DEVA PARTİSİYUNUS BAYAZİT% 0,34355
MİLLETHALİL İBRAHİM BOZOĞLAN% 0,19201
BAĞIMSIZHÜSEYİN KÖSE% 0,19192
MEMLEKETBEKİR LEVENT ERSOYLU% 0,16167
HAK-PARDERSİM DENİZ CEVHEROĞLU% 0,13138
ANAPAKİF DÖNDÜ% 0,12119
VATAN PARTİSİMEHMET NURİ BÖRÜBAN% 0,11114
HKPMEHMET ALİ AYGÜN% 0,0996
YTPEDA BENGÜ OBUT% 0,0993
DSPARİF YİĞİT% 0,0988
TKPMURAT KÖKEN% 0,0664
TKHAHMET ÖZGÜR KESKİN% 0,0332
BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 87,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEYNEL METE KADIOĞLU% 51,674.093
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 42,533.369
YENİDEN REFAHEROL AKTAŞ% 2,83224
CHPEMRAH YILMAZ% 1,39110
İYİ PARTİBEKİR AKTAŞ% 0,5342
MİLLETMUSTAFA SOYLU% 0,432
DİĞER% 0,2419
SAADETMEHMET ALİ NERGİS% 0,1814
ZAFER PARTİSİSAADET ORKUN KARA% 0,1512
HÜDA PARSUAT SAİKE% 0,054
BTPRABİA KOCA% 0,032
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 95,08
Katılım Oranı : % 82,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İBA% 30,999.206
CHPSÜLEYMAN ALGAN% 28,758.540
İYİ PARTİÖKKEŞ NAMLI% 27,178.072
MHPMEHMET FATİH MART% 10,893.234
YENİDEN REFAHABDULLAH YILDIRIM% 1,45432
SAADETABDULLATİF ÇELEBİ% 0,259
HÜDA PARABDULKADİR ALAKUŞ% 0,1131
DİĞER% 0,130
HKPKENAN ÇETİNDAĞ% 0,0722
YTPMUSTAFA YÜCEL% 0,0721
ANAPYUSUF DÖNDÜ% 0,0720
BTPUĞUR ŞANAL% 0,0720
MİLLETİBRAHİM BAYAZITOĞLU% 0,0619
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEVKET YUMRUTEPE% 31,14635
İYİ PARTİEMRAH KIROĞLAN% 26,88548
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA YILMAZ% 25,16513
MHPLATİF KAHVECİOĞLU% 11,52235
CHPERDOĞAN BORAN% 4,4691
DİĞER% 0,449
SAADETYAHYA GÖZÜBENLİ% 0,153
BTPDERVİŞ ASLAN% 0,12
ANAPTUĞÇE İLÇİ% 0,051
HÜDA PARNASIR ASLAN% 0,051
MİLLETMEHMET DOĞAN% 0,051
KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 89,67
Katılım Oranı : % 78,96

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA MERT OLCAR% 46,7122.312
AK PARTİMUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN% 21,4310.237
MHPÖMER TARHAN% 18,138.661
YENİDEN REFAHMAHMUT BOZDOĞAN% 3,891.860
İYİ PARTİİRFAN KEDEROĞLU% 3,881.851
BAĞIMSIZRAMAZAN BÜLBÜL% 1,26600
DİĞER% 1,19566
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT AKBIYIK% 0,88422
BÜYÜK BİRLİKSELÇUK SAVRAN% 0,64304
SAADETALİ ŞAHİN% 0,5239
BTPBARAN BİRKAÇ% 0,43206
MİLLETSERKAN SEKNİ% 0,39187
DPİBRAHİM SAVRUN% 0,24115
GELECEK PARTİSİHALİL İBRAHİM ÇUHADAR% 0,1573
HÜDA PARSEDAT AKAGÜNDÜZ% 0,147
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,0732
DSPMEHMET KURT% 0,0628
HKPMEHMET DOĞAN% 0,0525
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 94,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEKİ DEMİROĞLU% 42,97682
MHPNİHAT GÖÇER% 39,45626
DPHABİP GÜNERİ% 16,45261
SAADETALİ GÖNEN% 0,315
İYİ PARTİASALET HATUNOĞLU% 0,254
YENİDEN REFAHENVER GÖÇER% 0,193
ANAPMUSTAFA DÖNDÜ% 0,132
HÜDA PARERSİN AKGÜN% 0,132
HKPMEHMET ERLALE% 0,061
MİLLETSIDIKA BOZOĞLAN% 0,061
TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİRHAN UYUTMAZ% 39,42.678
BÜYÜK BİRLİKMEHMET DAŞÖZ% 31,252.124
MHPSEDAT ŞANAL% 10,43709
İYİ PARTİALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU% 10,06684
CHPRECEP AYDEDE% 6,89468
ZAFER PARTİSİMERYEM SEYREK% 0,641
DEM PARTİMELTEM TAŞKIN% 0,5638
BTPÇİSEM SENA ÇALIŞTIR% 0,3423
SAADETSEDAT MANTAR% 0,2819
HKPSEYDİ VAKKAS HOROZ% 0,096
ANAPKALENDER PALTA% 0,043
HÜDA PARMURAT ÜNAL% 0,032
MİLLETFURKAN VATAN% 0,032

Kaynak: AA

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