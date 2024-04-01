OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|461
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,70
|Kullanılan Oy
|:
|108.126
|Geçerli Oy
|:
|102.955
|Katılım Oranı
|:
|% 70,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 40,19
|41.378
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 24,01
|24.722
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 22,06
|22.708
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 3,04
|3.128
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,63
|2.708
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 2,52
|2.593
|DİĞER
|% 1,52
|1.561
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 1,11
|1.138
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 0,89
|916
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,43
|444
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,34
|355
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,19
|201
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,19
|192
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,16
|167
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0,13
|138
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,12
|119
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,11
|114
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,09
|96
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,09
|93
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,09
|88
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,06
|64
|TKH
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|% 0,03
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 87,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 51,67
|4.093
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 42,53
|3.369
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 2,83
|224
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 1,39
|110
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,53
|42
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,4
|32
|DİĞER
|% 0,24
|19
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,18
|14
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,15
|12
|HÜDA PAR
|SUAT SAİKE
|% 0,05
|4
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,03
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,08
|Katılım Oranı
|:
|% 82,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 30,99
|9.206
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 28,75
|8.540
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 27,17
|8.072
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,89
|3.234
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 1,45
|432
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,2
|59
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0,11
|31
|DİĞER
|% 0,1
|30
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,07
|22
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,07
|21
|ANAP
|YUSUF DÖNDÜ
|% 0,07
|20
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0,07
|20
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,06
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 31,14
|635
|İYİ PARTİ
|EMRAH KIROĞLAN
|% 26,88
|548
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA YILMAZ
|% 25,16
|513
|MHP
|LATİF KAHVECİOĞLU
|% 11,52
|235
|CHP
|ERDOĞAN BORAN
|% 4,46
|91
|DİĞER
|% 0,44
|9
|SAADET
|YAHYA GÖZÜBENLİ
|% 0,15
|3
|BTP
|DERVİŞ ASLAN
|% 0,1
|2
|ANAP
|TUĞÇE İLÇİ
|% 0,05
|1
|HÜDA PAR
|NASIR ASLAN
|% 0,05
|1
|MİLLET
|MEHMET DOĞAN
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,67
|Katılım Oranı
|:
|% 78,96
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 46,71
|22.312
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 21,43
|10.237
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 18,13
|8.661
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 3,89
|1.860
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 3,88
|1.851
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 1,26
|600
|DİĞER
|% 1,19
|566
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,88
|422
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,64
|304
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,5
|239
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,43
|206
|MİLLET
|SERKAN SEKNİ
|% 0,39
|187
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,24
|115
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,15
|73
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,1
|47
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,07
|32
|DSP
|MEHMET KURT
|% 0,06
|28
|HKP
|MEHMET DOĞAN
|% 0,05
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 94,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 42,97
|682
|MHP
|NİHAT GÖÇER
|% 39,45
|626
|DP
|HABİP GÜNERİ
|% 16,45
|261
|SAADET
|ALİ GÖNEN
|% 0,31
|5
|İYİ PARTİ
|ASALET HATUNOĞLU
|% 0,25
|4
|YENİDEN REFAH
|ENVER GÖÇER
|% 0,19
|3
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,13
|2
|HÜDA PAR
|ERSİN AKGÜN
|% 0,13
|2
|HKP
|MEHMET ERLALE
|% 0,06
|1
|MİLLET
|SIDIKA BOZOĞLAN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİRHAN UYUTMAZ
|% 39,4
|2.678
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET DAŞÖZ
|% 31,25
|2.124
|MHP
|SEDAT ŞANAL
|% 10,43
|709
|İYİ PARTİ
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 10,06
|684
|CHP
|RECEP AYDEDE
|% 6,89
|468
|ZAFER PARTİSİ
|MERYEM SEYREK
|% 0,6
|41
|DEM PARTİ
|MELTEM TAŞKIN
|% 0,56
|38
|BTP
|ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR
|% 0,34
|23
|SAADET
|SEDAT MANTAR
|% 0,28
|19
|HKP
|SEYDİ VAKKAS HOROZ
|% 0,09
|6
|ANAP
|KALENDER PALTA
|% 0,04
|3
|HÜDA PAR
|MURAT ÜNAL
|% 0,03
|2
|MİLLET
|FURKAN VATAN
|% 0,03
|2
Son Dakika › Güncel › OSMANİYE SON - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ferdi Zeyrek, kesin olmayan sonuçlara göre 444 bin 246 oy alarak zafer kazandı. MHP adayı Cengiz Ergün ise 228 bin 235 oyda kaldı. Ferdi Zeyrek, Manisa'da doğmuş olup, mimarlık eğitimi almış ve kendi şirketini kurarak mimari projeler ve iç tasarım işleri yapmıştır. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almış ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Fırat Görgel birinci oldu. Görgel, seçimlerdeki başarısıyla Kahramanmaraş'ın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muharrem Erkek 30 bin 466, İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt 28 bin 230 oy aldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Sarız ilçesinde oyların yüzde 45,98'ini alan CHP Adayı Ömer Faruk Eroğlu başkanlığa seçildi. Diğer adayların oy oranları ise şu şekildedir: Cumhur İttifakı Adayı Baki Bayrak yüzde 38,56, Yeniden Refah Partisi Adayı Mustafa Arık yüzde 13,1, Büyük Birlik Partisi Adayı Öcal Arslankaya yüzde 0,86.
CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras, resmi olmayan sonuçlara göre Muğla'nın ikinci Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Aras gibi Menteşe ilçesinde de ilk kadın Belediye Başkanı olarak Gonca Köksal seçim zaferini Menteşe Kurşunlu Meydanında partililer ile birlikte kutladılar.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Uğur İbrahim Altay birinci oldu. Altay, seçimlerdeki başarısıyla Konya'nın yeni belediye başkanı olmaya hak kazandı.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Er kazandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tahir Büyükakın kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yapılan sayımlar sonucunda, AK Parti adayı Memduh Büyükkılıç'ın zaferi kesinleşti. Büyükkılıç, rakiplerini geride bırakarak Kayseri'nin yeni belediye başkanı oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Türkiye'nin en genç il belediye başkan adayı olan 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın AK Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu, yüzde 37.13 oy oranı ile seçimi önde götürüyor.
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