OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|482
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,97
|Kullanılan Oy
|:
|114.719
|Geçerli Oy
|:
|108.149
|Katılım Oranı
|:
|% 71,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 40,04
|43.299
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 23,81
|25.751
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 21,85
|23.631
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 3,51
|3.796
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 2,85
|3.085
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,63
|2.840
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 1,23
|1.332
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 1,02
|1.102
|DİĞER
|% 0,58
|623
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,53
|573
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,36
|393
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,3
|330
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,23
|244
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,19
|211
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0,15
|160
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,14
|151
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,14
|148
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,12
|128
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,1
|111
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,09
|101
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,09
|94
|TKH
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|% 0,04
|46
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,5
|Katılım Oranı
|:
|% 88,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 51,58
|4.971
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 42,47
|4.093
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 3,08
|297
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 1,36
|131
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,57
|55
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,41
|40
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,23
|22
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,19
|18
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,06
|6
|HÜDA PAR
|SUAT SAİKE
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 31,08
|9.679
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 28,54
|8.886
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 27,26
|8.488
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,9
|3.394
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 1,51
|469
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,22
|67
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0,13
|40
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,08
|26
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,08
|25
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0,07
|23
|ANAP
|YUSUF DÖNDÜ
|% 0,07
|22
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,06
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 31,14
|635
|İYİ PARTİ
|EMRAH KIROĞLAN
|% 26,88
|548
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA YILMAZ
|% 25,16
|513
|MHP
|LATİF KAHVECİOĞLU
|% 11,52
|235
|CHP
|ERDOĞAN BORAN
|% 4,46
|91
|BTP
|DERVİŞ ASLAN
|% 0,24
|5
|HÜDA PAR
|NASIR ASLAN
|% 0,2
|4
|ANAP
|TUĞÇE İLÇİ
|% 0,15
|3
|SAADET
|YAHYA GÖZÜBENLİ
|% 0,15
|3
|MİLLET
|MEHMET DOĞAN
|% 0,1
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,06
|Katılım Oranı
|:
|% 78,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 47,14
|24.762
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 21,45
|11.268
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 18,08
|9.495
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 3,96
|2.078
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 3,84
|2.017
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 1,39
|730
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,9
|473
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,68
|356
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,48
|252
|MİLLET
|SERKAN SEKNİ
|% 0,45
|236
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,45
|235
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,4
|213
|DİĞER
|% 0,27
|142
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,23
|121
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,1
|54
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,08
|40
|DSP
|MEHMET KURT
|% 0,06
|32
|HKP
|MEHMET DOĞAN
|% 0,04
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 94,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 42,97
|682
|MHP
|NİHAT GÖÇER
|% 39,45
|626
|DP
|HABİP GÜNERİ
|% 16,45
|261
|SAADET
|ALİ GÖNEN
|% 0,31
|5
|İYİ PARTİ
|ASALET HATUNOĞLU
|% 0,25
|4
|YENİDEN REFAH
|ENVER GÖÇER
|% 0,19
|3
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,13
|2
|HÜDA PAR
|ERSİN AKGÜN
|% 0,13
|2
|HKP
|MEHMET ERLALE
|% 0,06
|1
|MİLLET
|SIDIKA BOZOĞLAN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİRHAN UYUTMAZ
|% 39,4
|2.678
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET DAŞÖZ
|% 31,25
|2.124
|MHP
|SEDAT ŞANAL
|% 10,43
|709
|İYİ PARTİ
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 10,06
|684
|CHP
|RECEP AYDEDE
|% 6,89
|468
|ZAFER PARTİSİ
|MERYEM SEYREK
|% 0,6
|41
|DEM PARTİ
|MELTEM TAŞKIN
|% 0,56
|38
|BTP
|ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR
|% 0,34
|23
|SAADET
|SEDAT MANTAR
|% 0,28
|19
|HKP
|SEYDİ VAKKAS HOROZ
|% 0,09
|6
|ANAP
|KALENDER PALTA
|% 0,04
|3
|HÜDA PAR
|MURAT ÜNAL
|% 0,03
|2
|MİLLET
|FURKAN VATAN
|% 0,03
|2
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