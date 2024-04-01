OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|492
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|118.622
|Geçerli Oy
|:
|110.924
|Katılım Oranı
|:
|% 72,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 39,78
|44.126
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 23,7
|26.294
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 21,79
|24.168
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 3,89
|4.312
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 3,01
|3.338
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,59
|2.878
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 1,32
|1.462
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 1,09
|1.210
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,59
|656
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,39
|430
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,32
|353
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,25
|274
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,21
|239
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,15
|166
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0,15
|165
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,15
|164
|DİĞER
|% 0,13
|150
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,12
|132
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,12
|130
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,11
|119
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,1
|107
|TKH
|AHMET ÖZGÜR KESKİN
|% 0,04
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 51,5
|5.106
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 42,39
|4.202
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 3,19
|316
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 1,36
|135
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,57
|56
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,41
|41
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,25
|25
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,21
|21
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,07
|7
|HÜDA PAR
|SUAT SAİKE
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 31,08
|9.679
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 28,54
|8.886
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 27,26
|8.488
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,9
|3.394
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 1,51
|469
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,22
|67
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0,13
|40
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,08
|26
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,08
|25
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0,07
|23
|ANAP
|YUSUF DÖNDÜ
|% 0,07
|22
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,06
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞEVKET YUMRUTEPE
|% 31,14
|635
|İYİ PARTİ
|EMRAH KIROĞLAN
|% 26,88
|548
|BÜYÜK BİRLİK
|MUSTAFA YILMAZ
|% 25,16
|513
|MHP
|LATİF KAHVECİOĞLU
|% 11,52
|235
|CHP
|ERDOĞAN BORAN
|% 4,46
|91
|BTP
|DERVİŞ ASLAN
|% 0,24
|5
|HÜDA PAR
|NASIR ASLAN
|% 0,2
|4
|ANAP
|TUĞÇE İLÇİ
|% 0,15
|3
|SAADET
|YAHYA GÖZÜBENLİ
|% 0,15
|3
|MİLLET
|MEHMET DOĞAN
|% 0,1
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 47,37
|25.069
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 21,48
|11.368
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 18,04
|9.549
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 3,97
|2.103
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 3,84
|2.032
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 1,42
|751
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,91
|480
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,68
|358
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,48
|256
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,45
|237
|MİLLET
|SERKAN SEKNİ
|% 0,45
|236
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,4
|213
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,23
|121
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,1
|54
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,08
|41
|DSP
|MEHMET KURT
|% 0,06
|32
|HKP
|MEHMET DOĞAN
|% 0,04
|24
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 94,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZEKİ DEMİROĞLU
|% 42,97
|682
|MHP
|NİHAT GÖÇER
|% 39,45
|626
|DP
|HABİP GÜNERİ
|% 16,45
|261
|SAADET
|ALİ GÖNEN
|% 0,31
|5
|İYİ PARTİ
|ASALET HATUNOĞLU
|% 0,25
|4
|YENİDEN REFAH
|ENVER GÖÇER
|% 0,19
|3
|ANAP
|MUSTAFA DÖNDÜ
|% 0,13
|2
|HÜDA PAR
|ERSİN AKGÜN
|% 0,13
|2
|HKP
|MEHMET ERLALE
|% 0,06
|1
|MİLLET
|SIDIKA BOZOĞLAN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BEKİRHAN UYUTMAZ
|% 39,4
|2.678
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET DAŞÖZ
|% 31,25
|2.124
|MHP
|SEDAT ŞANAL
|% 10,43
|709
|İYİ PARTİ
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|% 10,06
|684
|CHP
|RECEP AYDEDE
|% 6,89
|468
|ZAFER PARTİSİ
|MERYEM SEYREK
|% 0,6
|41
|DEM PARTİ
|MELTEM TAŞKIN
|% 0,56
|38
|BTP
|ÇİSEM SENA ÇALIŞTIR
|% 0,34
|23
|SAADET
|SEDAT MANTAR
|% 0,28
|19
|HKP
|SEYDİ VAKKAS HOROZ
|% 0,09
|6
|ANAP
|KALENDER PALTA
|% 0,04
|3
|HÜDA PAR
|MURAT ÜNAL
|% 0,03
|2
|MİLLET
|FURKAN VATAN
|% 0,03
|2
Son Dakika › Güncel › OSMANİYE SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?