 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Otizmli Kızın Muadil İlaç Tepkisi: Eczacı Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Otizmli Kızın Muadil İlaç Tepkisi: Eczacı Hakkında Suç Duyurusu

Kocaeli'de otizmli bir kız çocuğunun soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye götürülmesi sonucunda eczacının verdiği muadil ilaç alerjik etki yaptı. Kız, 15 gün tedavi gördü. Baba, eczacı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Otizmli Kızın Muadil İlaç Tepkisi: Eczacı Hakkında Suç Duyurusu
13.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 09:57
Abone Ol

KOCAELİ'de, Necdet Taş (45), otizm nedeniyle yüzde 94 engelli kızı Zeynep Elçin'i (12) soğuk algınlığından hastaneye götürdü. Taş'ın hastanede doktorun yazdığı ilacı almak için gittiği eczanede verilen muadil ilaç, kızında alerjik etki verdi. Zeynep, vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gördü, savcılığa giden Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çayırova ilçesinde yaşayan Necdet Taş, otizm hastalığı nedeniyle yüzde 94 engelli olan kızı Zeynep Elçin Taş'ı soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye götürdü. Taş'ın muayenesinin ardından doktor reçete yazdı. Eczacı G.G.Z., doktorun yazdığı antibiyotik elinde olmadığı için muadilini verdi. İlacı kullanan Zeynep Elçin Taş, fenalaşıp hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktorlar, ilacın alerjik etki yaptığını söyledi. Vücudunda kızarıklık ve kabarma oluşturan ilaç sebebiyle 15 gün tedavi gören Zeynep Elçin Taş taburcu oldu. Baba Necdet Taş, eczacı G.G.Z. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kendilerine bilgi verilmeden ilacın muadilinin verildiğini belirten Necdet Taş, "Bu ilaçları tezgahın arkasında hazırladıkları için biz görmedik, bize bilgimiz dışında, bize bilgi vermeden yazılan ilaç yerine muadil bir ilaç vermişler ama verdikleri ilacın dozajı biraz daha yüksek. 48 saat sonra kızımın vücudunda inanılmaz derecede su toplamış gibi, şişmeler gibi kabarmaya başladı. Hemen Çayırova'da bulunan bir polikliniğe götürdük, ilaç alerjisi olduğu söylenerek serum takıldı. Evimize geldiğimizden 2 saat sonra daha şiddetli kabarmalar oldu. Bu defa eğitim araştırma hastanesine gittik ve buradaki doktorlar da ilaç alerjisi olduğunu söylediler. 'Allah'tan boğazına vurmamış' dediler. Burada takılan serumun ardından şişmeler indi" diye konuştu.

'SAVCILIĞA, ECZACILAR ODASI'NA VE CİMER'E ŞİKAYET ETTİK'

Muadil ilaç veren eczacı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Taş, "Evimize geldikten 2 saat sonra aynı şikayetle bir daha hastaneye gittik, bu böyle 5-6 kez tekrarlandı. 1 ay oldu şu an iyiyiz ama muadil olarak verilen ilacın vücuttan atılması 60 günü bulabiliyormuş. Bu süre zarfında benim kızım eğitim öğretim hayatından geri kaldı. Ben işimden gücümden geri kaldım, kızım rehabilitasyon merkezine gidiyordu, oradan geri kaldı. Birkaç tane özel kursa gidiyordu, oradan geri kaldı. Ben yaşadıklarımızla ilgili gayet iyi niyetli bir şekilde gittiğimde eczacı hanımefendiye kızımın rahatsızlandığında çektiğim fotoğrafları göstermeye çalıştım, benimle hiç ilgilenmediği gibi bize 'Ben sizlere muadil ilaç verdiğimi söylemek zorunda değilim' dedi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bununla ilgili CİMER'e, Eczacılar Odası'na ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Bakalım bu eczane bize muadil ilaç verdiğini söylemek zorunda mı, değil mi?" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Otizm, Baba, Engelliler, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli Kızın Muadil İlaç Tepkisi: Eczacı Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika


11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı

Son Dakika
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:37 Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve not görünümünü pozitife çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 11:14:45. #1.12#
SON DAKİKA: Otizmli Kızın Muadil İlaç Tepkisi: Eczacı Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement