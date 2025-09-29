Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı - Son Dakika
Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı

Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı
29.09.2025 13:59  Güncelleme: 14:12
Fatih'te Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği polisleri, yurtdışına kaçtığı tespit edilen Akmaljon Rustamovıch S.'nin yakalanması için konsolosluk yetkilileriyle görüşme yaptı. Özbekistan'da yakalanan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

İstanbul Aksaray'da 21 Eylül Pazar günü gece saatlerinde yabancı uyruklu Züleyha E.'den uzun süredir haber alamayan komşuları durumu ev sahibine bildirdi. Daireye gelen ev sahibi, çilingir yardımıyla kapıyı açtırarak içeri girdi. Yatak odasında Züleyha E.'yi hareketsiz yatarken bulan ev sahibi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen sağlık ekipleri, Züleyha E.'nin boğazı kesilmiş halde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ÖZBEKİSTAN'DA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, öldürülen kadının Özbekistan uyruklu Kholımakhon Odılovna Akhmadova olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin 17 Eylül'de Akhmadova ile eve girdiğini, şüphelinin 1 gün sonra yalnız başına evden ayrıldığını tespit etti. Güvenlik kameraları üzerinden şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarını da inceleyen polis, 1 ay önce Özbekistan'dan Türkiye'ye geldiğini ve olayın ardından tekrar Özbekistan'a kaçtığını da belirledi.

İstanbul'da Özbekistan Uyruklu Kadının Cinayeti: Şüpheli Yakalandı

"BENİ KULLANIYORDU ONU SEVİYORDUM"

Bunun üzerine konsolosluk aracılığıyla Özbekistan yetkilileriyle görüşme yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, görüşme sonucu kimliği tespit edilen Akmaljon Rustamovıch S.'yi Özbekistan'da yakaladı. Şüphelinin üzerinden 2 cep telefonu çıkarken, bir telefonu öldürdüğü kadına ait olduğu anlaşıldı. Ayrıca Özbekistan'da yapılan sorgusunda, suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüphelinin ifadesinde, 'Beni kullanıyordu, beni kandırıyordu, ben onu seviyordum' dediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde ayrıca, olay sırasında alkollü olduklarını, Akhmadova'nın kendisinden şantaj yoluyla para istediğini, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin Özbekistan'daki işlemlerinin sürdüğü bilgisi edinildi.

İstanbul'da Özbekistan Uyruklu Kadının Cinayeti: Şüpheli Yakalandı

EVDEN ÇIKIP KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Diğer yandan şüphelinin kadının bulunduğu eve girdikten 1 gün sonra, daireden tek başına çıkarak uzaklaştığı daha sonra da havalimanından yurtışdına çıktığı anların güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

