CHP Tüzük Kurultayı\'nda Mutabakat Sağlandı

HABER: GÜLARA SUBAŞI-KADİR DEVİR

(ANKARA) - CHP'nin "İkinci Yüzyılda Değişim Kurultayı" başlıklı 20'inci Olağanüstü Tüzük Kurultayı oylaması sonrası Genel Başkan Özgür Özel teşekkür konuşması yaptı. Özel, "Bu tüzük kurultayının sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan, kaybeden yoktur, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'dir" diyerek, sağlanan mutabakat için tüm delegelere teşekkür etti.

CHP'nin 20'inci Olağanüstü Tüzük Kurultayı Genel Merkez'in kurultaya getirdiği şekliyle, hiçbir değişiklik olmadan oy çokluğuyla kabul edildi. Oylama sonrası teşekkür konuşması yapan Genel Başkan Özgür Özel, CHP açısından tarihi bir günü geride bıraktıklarını vurguladı. Salondan çıkacak kavga haberlerini iştahla bekleyenlerin olduğunu ifade eden Özel, yaşanan bir gerilim haricinde Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nın sorunsuz tamamlanması dolayısıyla partililere teşekkür etti.

CHP Lideri Özel, tüzüğün bir güvenoyu olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi açısından tarihi bir günü geride bıraktık. Belki de bugünden çok daha önemli iki gün yaşamak üzere de birazdan bu salondan ayrılacağız. Şüphesiz Türkiye bu tüzükle ilgilendi. Tüzük değişikliğinin gündem olmasından dolayı dikkatlerini bu yöne sevk edenler var. Ama bir de bu salondan kavga, gürültü, itiş, kakış haberleri çıksın diye büyük bir iştahla bekleyenler vardı. Küçük bir nazar boncuğu hariç bu koca gün bu kadar çok konuşmacı ve bu kadar tartışmalı konular varken öncelikle söz alan ve özgürce düşüncelerini dile getiren tüm konuşmacılara onları sabırla dinleyenlere ve özgür iradeleriyle partinin geleceğine yön verecek olan kararlarını burada veren tüm delegelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu teşekkür konuşması aslında vekaleten yapılan bir konuşma. Çünkü başta dedim ya ne benim için ne bir başkası için bu tüzüğün bir maddesi ya da hepsi ne güvenoyudur ne güvensizlik oyudur. Bu tüzük kurultayının sonunda ortaya çıkan tabloda kazanan, kaybeden yoktur, kazanan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ancak 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde karpuz gibi ortada ikiye yarıldılar, il başkanlarının şu kadar karşı, şu maddeler geçmez, bu maddeler düşer' diye bir spekülasyon yaratanlar olmayan bir siklet merkezini varmış gibi servis edenler, partinin içinde sanki bir çekişme varmış gibi göstermeye çalışanların boşa düşmesi açısından alınan sonuç fevkalade kıymetlidir."

"Atfedilen yetkileri istismar etmeyeceğimize söz veriyorum"

Oylamalarda sağlanan mütabakata ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Lideri Özel, bir sonraki seçim için hazırlanacak olan listenin partisinin iktidar grubunu oluşturacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

Yarın bambaşka bir Türkiye'ye bambaşka bir CHP'ye uyanıyoruz. Oylamalarda kiminde bir karşı oy, kiminde beş, kiminde otuz karşı oyun karşısında bu büyük mutabakat aslında endişelerin bertaraf edildiğini, birtakım manipülasyonların boşa çıktığını ve esas olarak sizlerin il başkanlarımıza, il başkanlarının Genel Merkeze bir güven köprüsü üzerinden bir bağ kurduklarını gösteriyor. Bu tüzüğün hiçbir maddesini örgütümüzün aleyhine, örgütteki emeği olan bir kişinin aleyhine tarafımıza atfedilen yetkileri istismar etmeyeceğimize söz veriyorum. Biz önce yönetmelikleri hazırlayıp, şimdiden bir baskın seçimde ne yapacağımızı şaşırmayalım. Bir erken seçime hazır olduğumuzu bilelim diye yönetmelikler hazırlanırken yeniden il başkanlarımızla oturup il başkanlarımızın önerilerini tek tek alacağız. Çünkü bu sefer yapacağımız milletvekili listesi CHP'nin iktidardaki grubunu oluşturacak olan listedir."

"Bu kademeli maddeyle hem gençler hem kadınlar için büyük bir tehlikeyi bertaraf ettik"

Tüzük Kurultayı'nda kota konusunda önemli bir tehlikeyi bertaraf ettiklerini belirten Özel açıklamasında şunları kaydetti:

Kotalar konusunda Sayın Nazik Işık'ın konuşmasının altına imza atıyor, ancak Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi dahil bir kotayı uygulayacağınızda hedefe derhal ulaşmak isterseniz ilk aşamada açığa düşebilir geri adımlar atılabilir. O yüzden bir kademeli geçişi tavsiye ediyoruz demektedir. Biz bugün burada bu kademeli maddeyle hem gençler hem kadınlar için büyük bir tehlikeyi bertaraf ettik. Bugün CHP bir bütün olarak ana maddede yüzde 50 eşit temsile oy vermiştir. Geçiş sürecini kısaltmak elimizdedir, kimse uzatamaz. Başvurular neticesinde bu kotaların artık daha kolay uygulanabilir olduğunu gördüğümüzde yapılacak ilk kurultayda ilk genel kurulda bir maddeyle geçici maddeyi kaldırmak, bir dönem öne çekmek mümkündür. Ancak bu kazanımı, bugün elde etmeseydik uzun süre tartışılacak bir sorunla karşı karşıya kalacaktık. Şimdi hepimize düşen görev, CHP'ye milletvekili olabilecek, belediye başkanı, meclis üyesi olabilecek, CHP'ye, örgütüne güç verebilecek her kademesine katkı sağlayacak her yaştan kadını bu partiye davet etmek, bu kotaları hakkıyla uygulayabilecek ivmeyi bir an önce kazanmaktır. Bunu sağladığımız noktada geçici maddedeki revizyonu yapmakta bu kardeşinizin boynunun borcudur. Bundan sonraki süreçte kadınların, gençlerin, engellilerin ve örgütün güvencesi bu tüzük ve bu tüzüğü uygulayacak bizleriz.

"Türkiye'yi en iyi biz yöneteceğiz' demeye hazırız"

Özel, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Bundan sonra da beraberlik mesajları vermeye ve Türkiye'ye 'biz seni yönetmeye hazırız, biz sana vadettiğimiz demokrasiyi kendi partimizde yaşıyoruz, yaşatacağız ve bundan sonra seni Türkiye'yi en iyi biz yöneteceğiz' demeye hazırız. Bunun adımını bugün içe dönük tartışmalarla yaptık. Çok sağlıklı, çok başarılı, çok olgun ve minnet duyguları içinde uğurladığım önceki genel başkanlarım da aktarmamı istediler. Ayrı ayrı teşekkür ettiler. Büyük bir memnuniyetle takip ettik. Şimdi gidiyoruz, yarın bu salona ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapacak hükümet programını, parti programını yazmak üzere 2 günlük yol haritamızı, usulleri belirlemek üzere ortaya koyacağımız beynimizi, yüreğimizi dinlendirmeye gidiyoruz. Yarın bunu yapıp kısa sürede programımızla gerçekleştirecek iktidar yürüyüşünde hep birlikte ortaklaşacağız."